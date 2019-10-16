 Боевая группа К2 54-й ОМБ нанесла оккупантам огневой удар с расстояния 270 метров. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила боевая группа К2 54-й ОМБ.
В сообщении отмечается: "Хотим показать вам видео успешной боевой операции разведывательной группы К-2 не с БПЛА, как обычно, а из самых огневых позиций, чтобы вы смогли почувствовать свое присутствие рядом с нами в бою.
Во время нашего пребывания в зоне проведения ООС на одном из участков российско-украинской войны наемники РФ ежедневно осуществляли коварные обстрелы позиций украинских защитников. В связи с чем некоторые подразделения Вооруженных Сил Украины понесли потери. После чего к делу приступили разведчики К-2.
Была спланирована боевая операция вместе с группами прикрытия других подразделений, которые постоянно помогают нам, и однажды по позициям оккупантов прилетел неожиданный и адекватный ответ.
Уникальность операции в том, что расстояние до позиций оккупантов составляет 273 метра. Операция прошла успешно без потерь с нашей стороны".
Че - точно не наше. Разговорное шо встречается в приграничных с Украиной районах.
Знято ДО Зє!більного припинення вогню.
Якби лише вони в гавні вимастилися то була б їхня справа, але гинуть люди, гинуть безглуздо. а гавно плямує не лише Зєєєлю а і всю Україну.
ЭТО НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТ В ПОНИМАНИИ ТОГО, ЧТО ЭТО ГЕРОИ И ЗАЩИТНИКИ СТРАНЫ!!!
Будете нещадно лупить ЭТАЖЕНАШЫХЛЮДЕЙ!!!))))
ЗЕня об этом в курсе?
Вы ЗЕбобы СЛАВНЫЕ ИХСПЕРДЫ!!!!)))))
Хотелось бы конкретики
Нет ну это не правильно. Какие 270 метров?
Надо срочно вылезти из всех окопов и отойти в чистое поле на 1 километр.
Зє!біли вони тому і Зє!біли, що невігласи.
К2 54 ОМБр
5 ч.
Бл***!!!!
А эти пацаны на передовой уже пятый год не устали? Они ваши жопы на теплом диване защищают. Вы обывательское быдло партии ЗЕ должны нашим солдатам сапоги целовать за то, что они не пустили и не пускают живодеров ОРДЛО в ваши города и села.
Если бы наемники ОРДЛО захватили бы ваш город, то все ваши магазины и машины и квартиры были бы разграблены, а ваших дочерей российские наемники хватали бы на улицах и тащили в подвалы для группового изнасилования.
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Одесский журналист в 2015 году побывал в отбитых у сепаров окопах. Так там в блиндаже он нашел на полу кучу использованных презервативов.
Вы же наверное догадываетесь что сепары не друг дружку трахали. Им привозили на передовую пленных девчонок (которых схватили в городах и селах) и эти мрази и уголовники трахали их всем взводом!!
А наши обыватели говорят что они устали от войны... Вы даже не представляете себе что значит - устать.
Мальчика в трусиках им привозили,дура.