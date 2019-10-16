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Все про:Донбасс (19669) 54 отдельная мехбригада (83)

 Боевая группа К2 54-й ОМБ нанесла оккупантам огневой удар с расстояния 270 метров. ВИДЕО

Украинские воины нанесли огневой удар по позициям оккупантов на Донбассе с расстояния менее 300 метров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила боевая группа К2 54-й ОМБ.

В сообщении отмечается: "Хотим показать вам видео успешной боевой операции разведывательной группы К-2 не с БПЛА, как обычно, а из самых огневых позиций, чтобы вы смогли почувствовать свое присутствие рядом с нами в бою.

Во время нашего пребывания в зоне проведения ООС на одном из участков российско-украинской войны наемники РФ ежедневно осуществляли коварные обстрелы позиций украинских защитников. В связи с чем некоторые подразделения Вооруженных Сил Украины понесли потери. После чего к делу приступили разведчики К-2.

Была спланирована боевая операция вместе с группами прикрытия других подразделений, которые постоянно помогают нам, и однажды по позициям оккупантов прилетел неожиданный и адекватный ответ.

Уникальность операции в том, что расстояние до позиций оккупантов составляет 273 метра. Операция прошла успешно без потерь с нашей стороны".

Также читайте: С начала суток на Донбассе зафиксировано 9 вражеских обстрелов. В районе Зайцево наемники РФ били из ЗУ-23-2 и минометов, - Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/n3154261
 
   
 Топ комментарии
 
Смерть рузьге фашистам!
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непонятно, шо означает это ваше русское "чО".
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Беларуское "че", если перевести на русский, означает "что".
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Не знал, я Беларусскую розумию ,але не размовляю. Действительно, на Беларусской "чо" - так и есть, на литературной?
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Макс, "триндить" "литвин лахтінський"... Білоруською літературною і розмовною, говориться так, як і в Україні - "що" і "шо"... У мене свати - вихідці з Гомельщини, так тільки і кажуть: ""А шо ти хатев?" (Що ти хотів?). Дружина товариша - з Гродненщини - те ж саме... "литвин" сам, толком, білоруської не знає...
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На беларускай лiтаратурнай мове: што.
Че - точно не наше. Разговорное шо встречается в приграничных с Украиной районах.
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...а "литвин" мовы не знает не толком, а абсолютно. В одном употребленном слове на мове умудряется сделать 2 ошибки /и это - всегда/
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А какая разница, главное челябинские тапки разлетаются во все стороны
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Где все те паникеры с боевых диванов в теплых квартирах, орущие ежедневно про зраду в сводках с линии фронта?
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Взгляните на задний план на листья деревьев, когда камера в тыл разворачивается.
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Святе літечко надворі. Боевая группа К2 54-й ОМБ нанесла оккупантам огневой удар с расстояния 270 метров - Цензор.НЕТ 93
Знято ДО Зє!більного припинення вогню.
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І взагалі - знято все на полонині гори Говерла!!! Так, медведчуківець?
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Знято ДО Зє!Більного пєрємірія. ДО того як зрадника Хомчака призначили головою ГШ.
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Медведчуківець, нагадай скільки "перемирій" було з весни 2014-го року (в тебе пальців на руках та ногах вистачить їх порахувати)?
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Був час, пробували, пройшли цю тему і закрили. Але дибіли не користуються чужим досвідом, дибіли вамі повинні наступити на кожну какашку!
Якби лише вони в гавні вимастилися то була б їхня справа, але гинуть люди, гинуть безглуздо. а гавно плямує не лише Зєєєлю а і всю Україну.
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Медведчуківець, а ти, коли Петро Порошенко з 1-го квітня 2019 року "пасхальне перемиріє" об'являв, також в істериці тут на сайті бився?
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0.37 - праворуч внизу екрана квіточка цвіте.
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Понятно, что снимали не в последнюю неделю - листва ярко-зеленая. Т.е. все происходило до" надо просто перестать стрелять"
ЭТО НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТ В ПОНИМАНИИ ТОГО, ЧТО ЭТО ГЕРОИ И ЗАЩИТНИКИ СТРАНЫ!!!
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ЗЕня скоро вам РОГАТКИ выдаст))))
Будете нещадно лупить ЭТАЖЕНАШЫХЛЮДЕЙ!!!))))
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Уничтожение кацапских оккупантов есть очень благородное ,полезное и Богоугодное дело ! Боевая группа К2 54-й ОМБ нанесла оккупантам огневой удар с расстояния 270 метров - Цензор.НЕТ 1111
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Та это лето походу. Зеля ещё не успел стартануть капитуляцию и сдачу украинской земли.
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Конечно. Если нет прекращения огня, то богуугодное дело всей нации, а не отдельным бойцам, надо будет выполнять.
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Красиво работают хлопцы. Смерть рашистским оккупантам!
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Бесконечно можно смотреть на 3 вещи: как горит огонь, как течёт вода и как мочат кацапов. Боевая группа К2 54-й ОМБ нанесла оккупантам огневой удар с расстояния 270 метров - Цензор.НЕТ 5319
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Молодці хлопці. Валіть козлів, ми в тилу прикриємо!
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Ну как еще соевое может оправдать свое поражение, ведь петя так красиво играл-разводил народ.
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Всё как делало Петрыло в 14м... Говорят Гиркин после побега каждый год начал поздравлять Петьку с НГ и 23 февраля Боевая группа К2 54-й ОМБ нанесла оккупантам огневой удар с расстояния 270 метров - Цензор.НЕТ 1719
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ну ты видать всегда в КОПИИ их переписки))))))))))))))))

Вы ЗЕбобы СЛАВНЫЕ ИХСПЕРДЫ!!!!)))))
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Так а сколько и когда унижтожено лдыныровцев?
Хотелось бы конкретики
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Наверно эти хлопцы с пулеметами - порохоботы.

Нет ну это не правильно. Какие 270 метров?
Надо срочно вылезти из всех окопов и отойти в чистое поле на 1 километр.
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Кроме как идиотизм нельзя назвать то, что сделано. Постоянно обстреливали с расстояния 300 метров... А из пушек накрыть весь район и что бы одни воронки остались... Оттуда выстрел.. туда пять... Оттуда два - туда 10. И через неделю война кончится....
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Снаряди закінчаться. Прочитай про битву на Сомі.
Зє!біли вони тому і Зє!біли, що невігласи.
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Ваш Порох все арсеналы попалил/распилил! А то б снарядов хватило еще и на 4-ю мировую!
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Тяжёлое вооружение было уже давно отведено ещё при армия-мова- вера.
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Слава Украинским. Захистникам. бережи вас Боженька.
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отак би дивився й дивився...без перерви...аби ще й бачить, як від нищівного вогню наших героїв здихає сєпарська та мокшанська наволоч!!!
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Кому непонятно когда снимали, переходите по ссылке

К2 54 ОМБр
5 ч.
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Я не увидел там инфы о времени съемок. Там есть только, когда выложили. Допускаю, что плохо смотрел. То, что видео снято больше месяца назад - очевидно.
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Диванное быдло голосующих за ЗЕ жалуется что оно "устало от войны".
Бл***!!!!
А эти пацаны на передовой уже пятый год не устали? Они ваши жопы на теплом диване защищают. Вы обывательское быдло партии ЗЕ должны нашим солдатам сапоги целовать за то, что они не пустили и не пускают живодеров ОРДЛО в ваши города и села.
Если бы наемники ОРДЛО захватили бы ваш город, то все ваши магазины и машины и квартиры были бы разграблены, а ваших дочерей российские наемники хватали бы на улицах и тащили в подвалы для группового изнасилования.
***
Одесский журналист в 2015 году побывал в отбитых у сепаров окопах. Так там в блиндаже он нашел на полу кучу использованных презервативов.
Вы же наверное догадываетесь что сепары не друг дружку трахали. Им привозили на передовую пленных девчонок (которых схватили в городах и селах) и эти мрази и уголовники трахали их всем взводом!!
А наши обыватели говорят что они устали от войны... Вы даже не представляете себе что значит - устать.
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Проспись порохоботина, ты о войне знаеш только по методичкам!
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Вы же наверное догадываетесь что сепары не друг дружку трахали. Им привозили на передовую пленных девчонок (которых схватили в городах и селах) и эти мрази и уголовники трахали их всем взводом!!

Мальчика в трусиках им привозили,дура.
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Дякую за фільм. Він піднімає дух. А то тільки одні втрати з нашого боку.
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"Перед тем, как что-то сказать, проверь соединение мозга с языком..." Я тебе, дебилу, уже писал - чёрный двуглавый орёл - древнейший герб Чернигова, с Х века, который замалчивался после аннексии Московией Украины... У России герб византийский, с ХV века, орёл золотистого цвета!!! Какой-то идиот чушь изобразил, а ты его постишь, людей задрачиваешь...
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Перестаньте стрілляти-поросятка в вазі втрачають!
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Amigos! Не пошкодуйте хвилини часу,зайдіть на це відею в ютюбі,підлийте в коментах трохи бєнзи для продовження розривів пуканів кацапських і місцевих ватних шарікодрочерів
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Вот в таких бесполезных перестрелках и гибнут ребятишки годами. Если Зе это закончит, уже памятник из золота заслужит.
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Кацапи сиру не їдять, бо не знають, що це таке... Вони їдять "сырный продукт с дырками", виготовлений з пальмової олії, з дірочками, пробитими перфоратором...
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Зажмурити кацапів - це обов'язок кожного хомо сапієнса.
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Скільки тушок Ваньок зажмурили? Скільки Маньок та мамок отримають відступне за мовчанку?
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И еще одно свежее видео, которое посвящается истеричкам с мягких боевых диванов, вопящим: "Все прапала! Капитуляция!!!": Полк "Азов"
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Маладци, герої !!!! Таке відчуття нібито подививсь амер.бойовик . Всі працюють, ніякої суєти, кожен робить те що треба. Не вистачає підполковника Била Кілгора з промовою "Когда-нибудь эта война закончится."
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смачно насыпают ребятушки - вата явно в клочья!!
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Любо смотреть. Если бы по всему фронту так ***шили козломордых нацистов то война уже закончилась бы еще пару год назад. Рашики сцыкуны еще те. Они только с мирными и гражданскими могут воевать. А как только получают по зубам то разбегаются по домам аж бегом. А если еще трупы и головы рашистов показать по РашаТВ чтобы их родаки посмотрели то бежали бы от военкомов и по подвалам прятались бы как в Чеченскую войну.
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К сожалению видео было снято уже давненько. Так что ЗЕ ето плюсов не добавляет. Сейчас бы козломордым так насыпали за больше 30 человек убитых за последний месяц.
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Я не експерт но мне кажется вместо 120мм лучше бы два 82мм миномета поставили. Была бы больше плотность огня и скорострельность. По пехоте лупить из 120 ето слишком. Да и автоматы там бесполезные. Только позиции выдают и под пули снайпера подставляются. Где обещаные 60мм минометы?
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А точно там 120 мм. ? Тяжеловат он немного, да и дальность не очень подходит на 273 метра стрелять.
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