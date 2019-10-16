 Боевая группа К2 54-й ОМБ нанесла оккупантам огневой удар с расстояния 270 метров. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила боевая группа К2 54-й ОМБ.

В сообщении отмечается: "Хотим показать вам видео успешной боевой операции разведывательной группы К-2 не с БПЛА, как обычно, а из самых огневых позиций, чтобы вы смогли почувствовать свое присутствие рядом с нами в бою.

Во время нашего пребывания в зоне проведения ООС на одном из участков российско-украинской войны наемники РФ ежедневно осуществляли коварные обстрелы позиций украинских защитников. В связи с чем некоторые подразделения Вооруженных Сил Украины понесли потери. После чего к делу приступили разведчики К-2.

Была спланирована боевая операция вместе с группами прикрытия других подразделений, которые постоянно помогают нам, и однажды по позициям оккупантов прилетел неожиданный и адекватный ответ.

Уникальность операции в том, что расстояние до позиций оккупантов составляет 273 метра. Операция прошла успешно без потерь с нашей стороны".

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