 ЮНЕСКО продолжит мониторинг ситуации в оккупированном Крыму

Такое решение приняли в среду, 16 октября, на сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на публикацию постпреда Украины Олега Шамшура в Twitter.
"Опять принято решение Исполнительного совета ЮНЕСКО по мониторингу ситуации в оккупированном Крыму. В течение 2019 года мониторинговая группа Организации уже осуществила два визита в Украину (в сферах информации и свободы СМИ). В 2020 году эта работа будет продолжена. Благодарим наших партнеров за поддержку", - отметил Шамшур.
Как сообщается в Twitter миссии Украины в ЮНЕСКО, за продолжение мониторинга проголосовали 17 стран.
"Есть неизменная поддержка Исполнительным советом комплексного мониторинга проблем, возникших в Крыму в результате российской оккупации", - говорится в сообщении.
Напомним, ЮНЕСКО обнародовала новый доклад генерального директора организации по ситуации в оккупированном Крыму в сферах образования, науки, культуры, распространение информации и функционирования СМИ.
В список Всемирного наследия ЮНЕСКО входит заповедник "Херсонес Таврический". Кандидаты на внесение в список - Ханский дворец в Бахчисарае, Генуэзская крепость в Судаке, Крымская астрофизическая обсерватория, Мангуп-Кале, Эски-Кермен и Чуфут-Кале.