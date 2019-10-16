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 Политика Украины, Шоу-бизнес
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Все про:закон (2650) Зеленский (3350) кино (1271)

 Зеленский подписал закон о возмещении части расходов иностранным кинопроизводителям

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон" О государственной поддержке кинематографии в Украине "относительно предоставления государственной субсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных иностранным субъектом кинематографии при производстве (создании) фильма в Украине", который Верховная Рада приняла 20 сентября 2019 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Цель закона - способствовать привлечению инвестиций и развитие инфраструктуры кинопроизводства в Украине.

Документ, в частности, предусматривает предоставление государственной субсидии для возврата иностранным кинопроизводителям 25% затрат на съемку фильмов на территории Украины. Кроме того, иностранные кинопроизводители могут получить возврат еще 5% расходов в случае, если они используют для создания фильмов произведения украинских авторов или сюжет об Украине, в частности тему вооруженной агрессии против нашей страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс по поддержке кинематографии

"Ожидается, что реализация закона будет способствовать продвижению позитивного имиджа Украины за рубежом, популяризации украинских авторов и произведений в мире, сотрудничеству и созданию совместных кинопроектов с ведущими западными продюсерами", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3154258
 
 
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украинцам пообещали взамен:
Зеленський підписав закон про відшкодування частини витрат іноземним кіновиробникам - Цензор.НЕТ 482
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Саме так! Найбільше всього знімають в Україні саме кацапи.
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Саме так! Найбільше всього знімають в Україні саме кацапи.
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То есть ЗЕ ОПЯТЬ УКРАИНЦЕВ ЗА ЧЕРТЕЙ СЧИТАЕТ?

Значит украинский НАЛОГОПЛАТЕЛЬШИК собирает деньги в бюджет, а ЗЕ эти гроши кацапам будет отдавать. И себе немножко ?
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Чому знову, якщо Бєня та його кловун завжди не поважали українців? А щодо перерозподілення грошей через бюджет, то це Ви досить точно написали.
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так он кацапам и возмещать собрался.. в т.ч. и своим (расейским) компаниям:

Компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минкульта России в 2017 году на съемку фильма. Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры.
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.
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нормально Зєля вимиває бабло у кацапусів і вкладає в Україну, красавчиг
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а кто тебе сказал что он "вымывает" и "вкладывает в Украину", зебил?))
ВСЁ идет в офшоры Кипра...
весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и практически ничего не платят в бюджет Украины:
В 2014 году Зеленский задекларировал 7,3 млн грн. , а в 2018 году состояние Зеленского уже составило 37 млн.грн. Рост более, чем в 5 раз. При этом, согласно Bloomberg, состояние Порошенко за пять лет уменьшилось на 40%.
"... Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило на своєму сайті декларацію про доходи Президента України Володимира Зеленського.
Слід зазначити, що в декларації Зеленський вказав 9,2 млн грн доходу, в тому числі зарплату, яка становить 4,1 млн грн. Його дружина отримала за рік 5,5 млн грн доходу.
Крім того, Президент повідомив, що разом з дружиною мають у своїй власності 20 будинків і квартир, в тому числі в Києві та окупованій Ялті загальною вартістю 313 млн грн. Серед нерухомості Зеленський вказав і два будинки в Італії за 88 млн грн кожен, придбані у 2015 році.
Чинний глава держави володіє автомобілями Land Rover вартістю майже 4,7 млн грн і Mercedes-Benz S-класу ціною 1,8 млн грн.
Крім того, йому належать акції компаній Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited і GREEN FAMILY LTD, зареєстрованих на Кіпрі, а також компанії "Киноквартал" і "Студія Квартал-95".
Задекларував Зеленський і кілька номерів у готелі "Марина Тауерс" у Белізі...."
Классный "бизнесмен", правда зебилы? Ни разу не барыга.
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Зеленский свое состояние создал. СОЗДАЛ. Сам. С ноля
И никогда никаких фабрик не приватизировал по цене 3-х комнатной квартирі в Киеве
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зебил.. зеленский ничего НЕ создал, тем более "с нуля"))
Бабло ему давали все - от Бени до МинОбороны РФ.. Андестэнд?))


а ты теперь это бабло отрабатываешь, с процентами и в десятикратных объемах...
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Создал. С ноля. Сам. Со студенческих лет тяжелым и упорным трудом
А на него больше всех масляков обиделся, он то думал, что 95 квартал никуда не денется из КВН))
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головой об стенку побейся, да поори сильнее о "создал с нуля" .
Там их двое было.. ДВА вовы.. фуйло и ссыкло.. и оба - "тяжко. с нуля, с детства" батрачилиЗеленський підписав закон про відшкодування частини витрат іноземним кіновиробникам - Цензор.НЕТ 5234
и "про тяжкий труд с детства".. и про прочий идиотизм))
то как моника "тяжко трудился" в нархозе - видели все.. когда оно раз в енделю являлось "на часок с чуваками курнуть травки" Зеленський підписав закон про відшкодування частини витрат іноземним кіновиробникам - Цензор.НЕТ 9639

еще раз:
зеленский ничего НЕ создал, тем более "с нуля"))
Бабло ему давали все - от Бени до МинОбороны РФ.. Андестэнд?))
а ты теперь это бабло отрабатываешь, с процентами и в десятикратных объемах...



Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации.
В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95" в офшорах на Кипре.



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"СОЗДАЛ. Сам. С ноля" Зеленський підписав закон про відшкодування частини витрат іноземним кіновиробникам - Цензор.НЕТ 9309

Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации.
В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95" в офшорах на Кипре.
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Национальный Банк???))))) Зеленський підписав закон про відшкодування частини витрат іноземним кіновиробникам - Цензор.НЕТ 4273 Зеленський підписав закон про відшкодування частини витрат іноземним кіновиробникам - Цензор.НЕТ 4273
насмешил
для вывода любой суммы валюты, любой ценной бумаги и т.д. за рубеж необходимо разрешение НБУ и индивидуальную лицензию на сию операцию, которую НБУ выдает после предоставления большой кучи необходимых документов))
Никакой вывод без НБУ невозможен
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зебил, ты просто тупЭнький.. и не в курсе филиалов приватбанка в Прибалтике и на Кипре.. для которых разрешение НБУ НЕ нужно..
зебилы такие наивные.. Даже вчерашнее решение Лондонского суда считают "проплаченым " Порохом, и верят только Окружному
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ілита недоношена, слухай уважно: для виводу в Прибалтику і на Кіпр необхідне погодження НБУ. Любому банку на любу суму.
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зебил.. ты реально тупой))
ЕЩЕ РАЗ:
Центр исследования коррупции и организованной преступности описал схему, по которой, вероятно, выводились деньги из ПриватБанка до национализацииЦентр исследования коррупции и организованной преступности (Organized crime and corruption reporting project, OCCRP) обнародовал свою версию того, как бывшие владельцы ПриватБанка могли выводить из него миллиарды долларов.
Об этом пишет Би-Би-Си.
Со ссылкой на отчет детективного агентства Kroll, специализирующегося на финансовых расследованиях и консультировании по вопросам рисков, авторы OCCRP пишут, что $5,5 млрд были выведены из Украины через филиал ПриватБанка на Кипре.
Такая схема позволяла скрыть факт, что деньги куда-то исчезают: НБУ воспринимал кипрский филиал банка как любой другой из украинских филиалов. Поэтому регулятор не замечал, что наличность, переведенная на Кипр, покидает Украину, объясняют в OCCRP.
А кипрский регулятор воспринимал филиал украинского банка как самостоятельную единицу. Он либо не заметил, как разные банковские транзакции на общую сумму в $5,5 млрд подкреплялись фальшивыми контрактами, либо не принял необходимых шагов, чтобы это остановить.
После того, как деньги оказывались в кипрском филиале, они распылялись дальше на счета различных офшорных компаний. Местный регулятор не сообщал украинским властям о дальнейшем движении средств.Центральный банк Кипра в комментарии авторам расследования сообщил о двух проверках кипрского филиала ПриватБанка в 2015 году, результатом которых стало информирование властей Кипра, Украины и других государств об утечке денег из Украины.
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чья то версия, как возможно, теоретически. что-то где-то когда-то вроде как типа и могло бы произойти.
но хер знает когда, где, кому и скока
убойные доказательства
впрочем, для ылиты достаточно и версии как незыбемлемого доказательства
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а ты лондонскому суду та ФБР - отмазки полепи, как беня.. Тоже не поверят :D
впрочем, зебилы верят только зомбоящику.. как и ватники расеи: мышебратья же, кули))

Зеленський підписав закон про відшкодування частини витрат іноземним кіновиробникам - Цензор.НЕТ 2159
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зебилы реально тупее ватников расеи:
Центр исследования коррупции и организованной преступности описал схему, по которой, вероятно, выводились деньги из ПриватБанка до национализацииЦентр исследования коррупции и организованной преступности (Organized crime and corruption reporting project, OCCRP) обнародовал свою версию того, как бывшие владельцы ПриватБанка могли выводить из него миллиарды долларов. Об этом пишет Би-Би-Си.Со ссылкой на отчет детективного агентства Kroll, специализирующегося на финансовых расследованиях и консультировании по вопросам рисков, авторы OCCRP пишут, что $5,5 млрд были выведены из Украины через филиал ПриватБанка на Кипре. Такая схема позволяла скрыть факт, что деньги куда-то исчезают: НБУ воспринимал кипрский филиал банка как любой другой из украинских филиалов. Поэтому регулятор не замечал, что наличность, переведенная на Кипр, покидает Украину, объясняют в OCCRP.А кипрский регулятор воспринимал филиал украинского банка как самостоятельную единицу. Он либо не заметил, как разные банковские транзакции на общую сумму в $5,5 млрд подкреплялись фальшивыми контрактами, либо не принял необходимых шагов, чтобы это остановить.После того, как деньги оказывались в кипрском филиале, они распылялись дальше на счета различных офшорных компаний. Местный регулятор не сообщал украинским властям о дальнейшем движении средств.Центральный банк Кипра в комментарии авторам расследования сообщил о двух проверках кипрского филиала ПриватБанка в 2015 году, результатом которых стало информирование властей Кипра, Украины и других государств об утечке денег из Украины.
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вероятно. возможно, могло бы быть...
это все? чья-то версия без малейших аргументов это для петика вершина доказательмств?

Смотри. в твоей же статье: "Если они покажут, куда и сколько мы забрали, мы готовы это вернуть. Но они этого не сделали. Это все - один большой фейк", - ответил Игорь Коломойский.

То есть твои расследователи не могут назвать куда и кому ушли деньги.
Тупень, бабло уходит на Кипр, как на филиал Привата, поэтому типа не покидает территорию Украины. А как же оно, тупестень, в таком случае покинуло территорию Кипра???????
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Тут со схемами, таблицами и документами и ссылками есть часть. Хорошо прочищает мозги.

Хто Ви, містер ПреЗЕдент- великий комбінатор чи мильна бульбашка?
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да-да.. беня и фейк.. Зеленський підписав закон про відшкодування частини витрат іноземним кіновиробникам - Цензор.НЕТ 4741 Как там "гражданская война в Украине".. беня тоже правду говорит?))
А Лондонский суд и ФБР - негодяи, посмели опорочить честнага Беню Зеленський підписав закон про відшкодування частини витрат іноземним кіновиробникам - Цензор.НЕТ 6958
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тупень, пойми.. ни твоя истерика, ни истерика бени - не работают ни в суде Англии, ни для ФБР.
Впрочем, откуда тебе знать это.. если ты не способно понять как деньги из банка в банк на Кипре переводятся Зеленський підписав закон про відшкодування частини витрат іноземним кіновиробникам - Цензор.НЕТ 6011
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Дурік, він податки не сплачував, а це означає що він крадій
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баканову позвони.. и "100% мой человек" Зеленський підписав закон про відшкодування частини витрат іноземним кіновиробникам - Цензор.НЕТ 4459
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А ГДЕ ДОКУМЕНТЫ О ВЫПЛАТЕ НАЛОГОВ СО ВСЕХ ДОЗОДОВ ЗЕ?
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более того, Green Family Ltd. компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
Собственником которых является всем известный Владимир Александрович Зеленский.
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просто любопытно - как можно основать компанию, которую финансирует госбюджет другой страны?
то есть кремлядский госбюджет финансирует, а Зеля всю прибыль тырит? Красавчег!!!
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зебил, ты реально считаешь что "зеля тырет", а не зеленский ОТРАБАТЫВАЕТ предоплату МО РФ?))
да ты реальный образец продукции зомбоящика с г+г Хоть и тупее 87% расейских ватников))
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заяву в СБУ настрочил? ведь для такого обвинения у тебя должны быть весомые доказательства?
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зебил.. а ты потребуй от зеленского ответить.. оно ж твой гидрант, не мой Зеленський підписав закон про відшкодування частини витрат іноземним кіновиробникам - Цензор.НЕТ 9745
А весомые доказательства смотри на сайте МинКультр РФ и МО РФ.. а заодно и ВСЁ расследование Схем)
Одна проблема.. черт Баканов не хочет проверять материальчик.. и "100% мой человек" в ГПУ - тоже Зеленський підписав закон про відшкодування частини витрат іноземним кіновиробникам - Цензор.НЕТ 9745
Впрочем зебилам - всё "божья роса"))
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если взять ВСЁ расследование Схем, то порошку пожизненное светит, забіл?
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зебил, у тебя раздвоение личности, ты орало про "Схемы" о Порохе, а теперь не веришь им?))
А Лондонскому суду тоже не веришь? как и ФБР США?))
Впрочем, требовать от вас, зебилы, хоть какого-то критического мышления - абсурдно. Всё равно что заставить ватников рашки перестать верить зомбоящику... как и зебилов - г+г))
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Это он своим партнерам в Раше часть их затрат за "Сватов" вернет?
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Ага, рашисты буду снимать "про вооруженную агрессию против Украины" - мозгов как в бильярдном шаре.
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Повторюсь. Интересно, а своим часть возвращать им религия не позволяет? Или врожденное скудоумие?
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Ну это зрада уже полная. Все на Майдан!
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Интересно, а своим часть возвращать им религия не позволяет? Или врожденное скудоумие?
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Так как раз на "своих" закон и заточен.
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Интересно, "Сваты" подпадают под этот закончик?
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Хотелось бы пояснений от кого-то компетентного и нейтрального, но это на цензоре вряд ли возможно. Компетентные есть, но вот с нейтральными проблема Зеленський підписав закон про відшкодування частини витрат іноземним кіновиробникам - Цензор.НЕТ 9598
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Краще читати сам закон, а не його популярну трактовку.
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ти занадто багато хочеш від иліти
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Законы всегда и везде пишутся так, шо там чорт ногу сломит. Поэтому всякие адвокаты и зарабатывают нехилые деньги на этом.
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Треба уважно читати закони. Тоді ви знайдете невідповідність іншим законам та інші протиріччя. Це не так важко, як вам здається.
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У меня для этого есть Йося Одессит, гений Налогового Кодекса и прочих легальных заморочек Зеленський підписав закон про відшкодування частини витрат іноземним кіновиробникам - Цензор.НЕТ 7888
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Ну все, поплили наші гроші козломордим за дешовие свати.......
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И сейчас его кацапские конторки массово начнут снимать у нас киношку.
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Ну дак теперь понятно, от чего Спилберг на радостях третий день гульдебасит в запое.
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Green Family Ltd.

Это компания- основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того- из бюджета минобороны РФ- «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс». Собственником которых является всем известный Владимир Александрович Зеленский.
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Теперь будете кормить ЗЕлены оффшоры!)))
А ну задымите вашыми пуканами тут всю ветку про КОРУМПОВАНУ ВЛАДУ!!!
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)))мы скоро и СКАБЕЕВОЙ с ПОПОВЫМ будем платить за новости про НА УКРАИНЕ!))))))
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ждите в гости кацапню и вечно пьяную жепардю...
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Хрен с ней, с депардьей. Вот московитские пропагандоны уже спокойно по Киеву гуляют, снимают материалы для своих говношоу. Им будут возмещать?
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даже не сомневаюсь, конечно будут возмещать - удивлюсь еще, если не все 100% + бонусы.
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Пусть лучше МИРОТВОРЦУ платят за списки гавнюков , поддерживающих сепаратистов
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Один из четверых приедет к нам на шару.
Зеленський підписав закон про відшкодування частини витрат іноземним кіновиробникам - Цензор.НЕТ 1010
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ЗЕ, БЮДЖЕТ НЕ РЕЗИНОВЫЙ!
В больницах врачам затаив вроде не выдают - сокращены расходы
Вообще можно долго перечислять НА ЧТО НЕТ ДЕНЕГ У СТРАНЫ в бюджете.
А ЗЕ уже электричесиво в раше покупает , кинематограф будет содержат.
МВФ выгнали. ДОХОЗЯЙНИЧАЮТСЯ
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Часть местных налогов Гончарук снова забрал на Киев. В бюджете просто жопа. А уже в декабре нужно начинать отдавать первые летние займы под 20% годовых.
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Мені два роки тому дали. Я його списав уже . Лишу на пам'ять.
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Ничего, он ФОПов еще посильнее нагнет, не олигархов же ему трогать.
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У нас 3.5 місяці заборгованість. Я вже мовчу що і лікарі і медсестри на голій мінімалці-3700 гривень.
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Шикарний хід. Власник трьох російських кінокомпаній заліз в кишеню українців.

Мимоволі виникає враження що Зеленський єврей.
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Введут новые налоги для лохтората. К тому же заявления о планах ввести обязательное декларирование доходов всех физ.лиц, нет будут сверять доходы расходы все расчеты переведут в безнал и постригут идиотов, которые за них голосовали.

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Под своих торговых партнёров с Рашки и подписал. теперь Украина будет спонсировать пропаганду против самой себя оплачивая пропагандонские фильмы кацапам. ЗЕсепарская антиукраинская власть уже откровенно ведёт уголовно предательскую деятельность.
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Чистая ТОРГОВЛЯ НА КРОВИ И ПРОПАГАНДЕ!!!
Где дымящиеся пуканы 73% дурников???)))))
Где НАРОДНОЕ НЕГОДОВАНИЕ???)))
Где протест против ЗЕсвынарчуков???))))

Шо то вы не последовательные ЗЕбобы!!!)))))
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Кипрские офшоры зеленского теперь еще и кешбек будут получать за говнокварталы.
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Зе, а я знаю, яку схемку Богдан проверне. Створюється фірмочка в умовній Словенії, вона береться продюсувати якийсь кіновисер (на якість його чхати, не для цього знімають). А потім знімають в Україні кілька сцен, показують рахунки за готелі, ресторани, аренду техніки, переліт і т.д. (все фіктивне, проте ефективне). От і профіт у кільканадцять мільйонів. Годівничка просто шик.
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Интересно, возврат 25% расходов от затрат, в будущем также
предполагается и ко всем остальным производителям различных отраслей? Или это налоговая лафа будет касаться только
непосредственного кинобизнеса (ещё и офшорного) нашего наичестнейшего президента
небарыги? Зеленський підписав закон про відшкодування частини витрат іноземним кіновиробникам - Цензор.НЕТ 4550 Кроме узаконенного налогового Зе-рая Зеленський підписав закон про відшкодування частини витрат іноземним кіновиробникам - Цензор.НЕТ 7289 в кинопроизводстве, вырисовывается ещё и дополнительная весьма вероятная Схема кино-афёры Зеленський підписав закон про відшкодування частини витрат іноземним кіновиробникам - Цензор.НЕТ 248 :На СВОЮ же Офшорную фирму или счета, соответственно
перечисляются деньги ЗАТРАТ при создании фильма. Тогда налоги практически
не платятся при легализации средств и такая схема должна быть прибыльной. То
есть, прогоняются свои же деньги по кругу от одной своей офшорной фирмы к
другой, собирая 25 % гешефта с государства; отминусовывая небольшой % от прогонки общей суммы через офшоры.

Пример: Допустим
фильм по затратам реально стоит 1.000.000
$. Его же затратную стоимость завышают
до 10.000.000 $. В итоге возврат от государства 25 % = 2.500.000 $. Далее от 2.500.000 $ минус 1.000.000 $ (стоимость затрат
фильма) = 1.500.000 $ прибыли. И неважно будет продаваться этот
фильм или нет, навар около 150 % на ровном месте. Зеленський підписав закон про відшкодування частини витрат іноземним кіновиробникам - Цензор.НЕТ 2723
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Это то же самое если бы Петя ввёл налог на конхветки и шоколядки. Представляете как ЗЕбилятня тут лютовала. А если на кинцо да ещё и кацапам платить то у ЗЕбилов всё в порядке проблем нет.
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То есть на защиту страны от оккупанта денег нет, и надо вводить налоги, а на уплату оккупанту за съёмки антиукраинского гофна бабло есть? Странный гарант.
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