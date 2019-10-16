 Зеленский подписал закон о возмещении части расходов иностранным кинопроизводителям

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Цель закона - способствовать привлечению инвестиций и развитие инфраструктуры кинопроизводства в Украине.
Документ, в частности, предусматривает предоставление государственной субсидии для возврата иностранным кинопроизводителям 25% затрат на съемку фильмов на территории Украины. Кроме того, иностранные кинопроизводители могут получить возврат еще 5% расходов в случае, если они используют для создания фильмов произведения украинских авторов или сюжет об Украине, в частности тему вооруженной агрессии против нашей страны.
"Ожидается, что реализация закона будет способствовать продвижению позитивного имиджа Украины за рубежом, популяризации украинских авторов и произведений в мире, сотрудничеству и созданию совместных кинопроектов с ведущими западными продюсерами", - говорится в сообщении.
Значит украинский НАЛОГОПЛАТЕЛЬШИК собирает деньги в бюджет, а ЗЕ эти гроши кацапам будет отдавать. И себе немножко ?
Компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минкульта России в 2017 году на съемку фильма. Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры.
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.
ВСЁ идет в офшоры Кипра...
весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и практически ничего не платят в бюджет Украины:
В 2014 году Зеленский задекларировал 7,3 млн грн. , а в 2018 году состояние Зеленского уже составило 37 млн.грн. Рост более, чем в 5 раз. При этом, согласно Bloomberg, состояние Порошенко за пять лет уменьшилось на 40%.
"... Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило на своєму сайті декларацію про доходи Президента України Володимира Зеленського.
Слід зазначити, що в декларації Зеленський вказав 9,2 млн грн доходу, в тому числі зарплату, яка становить 4,1 млн грн. Його дружина отримала за рік 5,5 млн грн доходу.
Крім того, Президент повідомив, що разом з дружиною мають у своїй власності 20 будинків і квартир, в тому числі в Києві та окупованій Ялті загальною вартістю 313 млн грн. Серед нерухомості Зеленський вказав і два будинки в Італії за 88 млн грн кожен, придбані у 2015 році.
Чинний глава держави володіє автомобілями Land Rover вартістю майже 4,7 млн грн і Mercedes-Benz S-класу ціною 1,8 млн грн.
Крім того, йому належать акції компаній Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited і GREEN FAMILY LTD, зареєстрованих на Кіпрі, а також компанії "Киноквартал" і "Студія Квартал-95".
Задекларував Зеленський і кілька номерів у готелі "Марина Тауерс" у Белізі...."
Классный "бизнесмен", правда зебилы? Ни разу не барыга.
И никогда никаких фабрик не приватизировал по цене 3-х комнатной квартирі в Киеве
Бабло ему давали все - от Бени до МинОбороны РФ.. Андестэнд?))
а ты теперь это бабло отрабатываешь, с процентами и в десятикратных объемах...
А на него больше всех масляков обиделся, он то думал, что 95 квартал никуда не денется из КВН))
Там их двое было.. ДВА вовы.. фуйло и ссыкло.. и оба - "тяжко. с нуля, с детства" батрачили
и "про тяжкий труд с детства".. и про прочий идиотизм))
то как моника "тяжко трудился" в нархозе - видели все.. когда оно раз в енделю являлось "на часок с чуваками курнуть травки"
еще раз:
зеленский ничего НЕ создал, тем более "с нуля"))
Бабло ему давали все - от Бени до МинОбороны РФ.. Андестэнд?))
а ты теперь это бабло отрабатываешь, с процентами и в десятикратных объемах...
Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации.
В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95" в офшорах на Кипре.
Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации.
В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95" в офшорах на Кипре.
насмешил
для вывода любой суммы валюты, любой ценной бумаги и т.д. за рубеж необходимо разрешение НБУ и индивидуальную лицензию на сию операцию, которую НБУ выдает после предоставления большой кучи необходимых документов))
Никакой вывод без НБУ невозможен
зебилы такие наивные.. Даже вчерашнее решение Лондонского суда считают "проплаченым " Порохом, и верят только Окружному
ЕЩЕ РАЗ:
Центр исследования коррупции и организованной преступности описал схему, по которой, вероятно, выводились деньги из ПриватБанка до национализацииЦентр исследования коррупции и организованной преступности (Organized crime and corruption reporting project, OCCRP) обнародовал свою версию того, как бывшие владельцы ПриватБанка могли выводить из него миллиарды долларов.
Об этом пишет Би-Би-Си.
Со ссылкой на отчет детективного агентства Kroll, специализирующегося на финансовых расследованиях и консультировании по вопросам рисков, авторы OCCRP пишут, что $5,5 млрд были выведены из Украины через филиал ПриватБанка на Кипре.
Такая схема позволяла скрыть факт, что деньги куда-то исчезают: НБУ воспринимал кипрский филиал банка как любой другой из украинских филиалов. Поэтому регулятор не замечал, что наличность, переведенная на Кипр, покидает Украину, объясняют в OCCRP.
А кипрский регулятор воспринимал филиал украинского банка как самостоятельную единицу. Он либо не заметил, как разные банковские транзакции на общую сумму в $5,5 млрд подкреплялись фальшивыми контрактами, либо не принял необходимых шагов, чтобы это остановить.
После того, как деньги оказывались в кипрском филиале, они распылялись дальше на счета различных офшорных компаний. Местный регулятор не сообщал украинским властям о дальнейшем движении средств.Центральный банк Кипра в комментарии авторам расследования сообщил о двух проверках кипрского филиала ПриватБанка в 2015 году, результатом которых стало информирование властей Кипра, Украины и других государств об утечке денег из Украины.
но хер знает когда, где, кому и скока
убойные доказательства
впрочем, для ылиты достаточно и версии как незыбемлемого доказательства
впрочем, зебилы верят только зомбоящику.. как и ватники расеи: мышебратья же, кули))
Центр исследования коррупции и организованной преступности описал схему, по которой, вероятно, выводились деньги из ПриватБанка до национализацииЦентр исследования коррупции и организованной преступности (Organized crime and corruption reporting project, OCCRP) обнародовал свою версию того, как бывшие владельцы ПриватБанка могли выводить из него миллиарды долларов. Об этом пишет Би-Би-Си.Со ссылкой на отчет детективного агентства Kroll, специализирующегося на финансовых расследованиях и консультировании по вопросам рисков, авторы OCCRP пишут, что $5,5 млрд были выведены из Украины через филиал ПриватБанка на Кипре. Такая схема позволяла скрыть факт, что деньги куда-то исчезают: НБУ воспринимал кипрский филиал банка как любой другой из украинских филиалов. Поэтому регулятор не замечал, что наличность, переведенная на Кипр, покидает Украину, объясняют в OCCRP.А кипрский регулятор воспринимал филиал украинского банка как самостоятельную единицу. Он либо не заметил, как разные банковские транзакции на общую сумму в $5,5 млрд подкреплялись фальшивыми контрактами, либо не принял необходимых шагов, чтобы это остановить.После того, как деньги оказывались в кипрском филиале, они распылялись дальше на счета различных офшорных компаний. Местный регулятор не сообщал украинским властям о дальнейшем движении средств.Центральный банк Кипра в комментарии авторам расследования сообщил о двух проверках кипрского филиала ПриватБанка в 2015 году, результатом которых стало информирование властей Кипра, Украины и других государств об утечке денег из Украины.
это все? чья-то версия без малейших аргументов это для петика вершина доказательмств?
Смотри. в твоей же статье: "Если они покажут, куда и сколько мы забрали, мы готовы это вернуть. Но они этого не сделали. Это все - один большой фейк", - ответил Игорь Коломойский.
То есть твои расследователи не могут назвать куда и кому ушли деньги.
Тупень, бабло уходит на Кипр, как на филиал Привата, поэтому типа не покидает территорию Украины. А как же оно, тупестень, в таком случае покинуло территорию Кипра???????
Хто Ви, містер ПреЗЕдент- великий комбінатор чи мильна бульбашка?
А Лондонский суд и ФБР - негодяи, посмели опорочить честнага Беню
Впрочем, откуда тебе знать это.. если ты не способно понять как деньги из банка в банк на Кипре переводятся
Хто Ви, містер ПреЗЕдент- великий комбінатор чи мильна бульбашка?
Собственником которых является всем известный Владимир Александрович Зеленский.
то есть кремлядский госбюджет финансирует, а Зеля всю прибыль тырит? Красавчег!!!
да ты реальный образец продукции зомбоящика с г+г Хоть и тупее 87% расейских ватников))
А весомые доказательства смотри на сайте МинКультр РФ и МО РФ.. а заодно и ВСЁ расследование Схем)
Одна проблема.. черт Баканов не хочет проверять материальчик.. и "100% мой человек" в ГПУ - тоже
Впрочем зебилам - всё "божья роса"))
А Лондонскому суду тоже не веришь? как и ФБР США?))
Впрочем, требовать от вас, зебилы, хоть какого-то критического мышления - абсурдно. Всё равно что заставить ватников рашки перестать верить зомбоящику... как и зебилов - г+г))
Это компания- основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того- из бюджета минобороны РФ- «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс». Собственником которых является всем известный Владимир Александрович Зеленский.
Да 73% дурников?
А ну задымите вашыми пуканами тут всю ветку про КОРУМПОВАНУ ВЛАДУ!!!
Дурники!!!))))
В больницах врачам затаив вроде не выдают - сокращены расходы
Вообще можно долго перечислять НА ЧТО НЕТ ДЕНЕГ У СТРАНЫ в бюджете.
А ЗЕ уже электричесиво в раше покупает , кинематограф будет содержат.
МВФ выгнали. ДОХОЗЯЙНИЧАЮТСЯ
Мимоволі виникає враження що Зеленський єврей.
Где дымящиеся пуканы 73% дурников???)))))
Где НАРОДНОЕ НЕГОДОВАНИЕ???)))
Где протест против ЗЕсвынарчуков???))))
Шо то вы не последовательные ЗЕбобы!!!)))))
предполагается и ко всем остальным производителям различных отраслей? Или это налоговая лафа будет касаться только
непосредственного кинобизнеса (ещё и офшорного) нашего наичестнейшего президента
небарыги? Кроме узаконенного налогового Зе-рая в кинопроизводстве, вырисовывается ещё и дополнительная весьма вероятная Схема кино-афёры :На СВОЮ же Офшорную фирму или счета, соответственно
перечисляются деньги ЗАТРАТ при создании фильма. Тогда налоги практически
не платятся при легализации средств и такая схема должна быть прибыльной. То
есть, прогоняются свои же деньги по кругу от одной своей офшорной фирмы к
другой, собирая 25 % гешефта с государства; отминусовывая небольшой % от прогонки общей суммы через офшоры.
Пример: Допустим
фильм по затратам реально стоит 1.000.000
$. Его же затратную стоимость завышают
до 10.000.000 $. В итоге возврат от государства 25 % = 2.500.000 $. Далее от 2.500.000 $ минус 1.000.000 $ (стоимость затрат
фильма) = 1.500.000 $ прибыли. И неважно будет продаваться этот
фильм или нет, навар около 150 % на ровном месте.