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Все про:контрразведка (154) СБУ (13924)

 Контрразведка СБУ задержала террориста из батальона "Заря" при пересечении линии разграничения. ФОТО

Бывший боевик так называемого "батальона" Заря "террористической организации" ЛНР ", задержан Службой безопасности Украины при пересечении линии разграничения в Донецкой области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Он планировал вернуться во временно оккупированный Донецк. В ходе проверки оперативники спецслужбы установили, что уроженец Харькова принимал активное участие в боевых действиях против украинских военных. Следователи Службы безопасности Украины, в частности, выяснили, что человек вступил в ряды незаконного вооруженного формирования "Заря" в августе 2014 года. Он прошел специальную подготовку по боевой подготовке и впоследствии принял участие в боях на луганском направлении. Мужчина также в составе артиллерийского расчета террористов обстреливал Луганский аэропорт и гражданские объекты.

Боевику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, которая за участие в деятельности террористической организации предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование следователями СБУ под процессуальным руководством прокуратуры продолжается

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контрразведка СБУ вывела на подконтрольную территорию еще одного свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине. ФОТО

Контрразведка СБУ задержала террориста из батальона Заря при пересечении линии разграничения 01

Источник: https://censor.net.ua/n3154256
 
 
 Топ комментарии
 
Так, а нахрен нужна такая фотография...
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Мало, що "сізіфова праця".. Ще і до криміналу можуть притягнути хлопців, за незаконне позбавлення волі "мирного терориста" та нанесення йому "моральної шкоди" і невиконання наказу говнокомандующєго Вофкі Сцикуна 😕
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Сіфізова праця СБУ. Хлопці працюють, а влада потім відправляє їх Мокшандію.
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Мало, що "сізіфова праця".. Ще і до криміналу можуть притягнути хлопців, за незаконне позбавлення волі "мирного терориста" та нанесення йому "моральної шкоди" і невиконання наказу говнокомандующєго Вофкі Сцикуна 😕
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А ось з цим, за@буться риболовні гачки з дупи висмикувати !
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а теперь несколько часов инете и ищи такую же только с не замазанной мордой..ну что бы узнать...если на улице встретишь
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Та нічого йому не буде. Скаже "слугам урода" , що їхав в поліклініку свій лікарняний закривати і за одне пенсії для престарілих батьків отримати... "Понять, простить и отпустить" 😕
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Так хто та коли прийняв програму амністії бойовикам Новонавозії "Їх ждуть дома!"?
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Де ти побачив в статті, що затриманий злочинець йшов здаватися? Навпаки, він планував повернутися в тимчасово окупований рашистами Донецьк.. Так що читай пункт Перший о 08.26
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Так чого ти тоді про зраду зрадну істерику закатав?
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"Понять, простить и отпустить" 😕(с) ----Хто написав: ти чи істеричка баба Роза?
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Це повстанець. ПреЗЕдент ЗЕлєнський таких любить і поважає. Навіть готовий відвести ЗСУ аби ті перестали стріляти по повстанцям.
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хай спробує зрізати ,вилетить з крісла раніше ніж якубович.
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Украинским депутатам предложили закрыть сайт «Миротворец», содержащий персональные данные оппозиционных политиков, журналистов и граждан. С такой идеей выступил зампредседа мониторинговой миссии ООН в Украине Бенджамин Моро, пишут «Украинские новости».
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Почему не показывают лица? У меня два объяснения - или никого не задержали, или задержали, но собираются отпустить.
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А какая-же цель его визита ? Он ведь не дурак, и понимал, что его могут опознать и арестовать. Мутно....
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Донбасский суд отпустит террориста домой- свидетелей нет, а фото не доказательство .
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Він взагалі думав шо служить в ВСУ і затримали його для вручення державної нагороди.
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рожу закрывают для того что бы случайно он не оказался в Киеве в кафешке ?
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