 Сущенко предъявит иск к России в Европейский суд по правам человека

Об этом он заявил во время встречи в Институте журналистики КНУ им. Тараса Шевченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы с моим адвокатом говорили об этом... Мы собираемся обратиться с соответствующим иском в Европейский суд по правам человека", - сказал Сущенко.
Ранее Роман Сущенко и его бывший адвокат Марк Фейгин заявили о том, что будут заниматься вопросами политзаключенных на международной арене.
"Хотим выйти с инициативой к международному сообществу создать определенный механизм, прежде всего дипломатического типа, и установить какие-то правила (именно в гуманитарном аспекте), чтобы предотвратить появление других политических пленников", - отмечал Сущенко.
Напоминаем, Сущенко находился в незаконном заключении в России по надуманному обвинению три года. Его задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в "шпионаже". Московский городской суд 4 июня 2018 года осудил Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима; 12 сентября Верховный суд России признал это решение "законным".
7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами в формате "35 на 35".между Украиной и РФ, Сущенко вернулся на родину.
11 ч. ·
- Поставьте себя на место масонов, Рокфеллеров, Домината, рептилоидов и социоинженеров.
Как создать покорное общество?..
Надо прекратить в нем конфликты.
Бесконфликтное общество - общество, неспособное к сопротивлению. И развитию.
Именно поэтому, начиная с «Просветителей», идёт устойчивая левая установка на снятие внешних и внутренних конфликтов, в основном, методом избегания страдания. Должен быть только fun.
Селфи-улыбки, растянутые до ушей, пялящиеся на нас из ленты - страшные маски, фиксирующие нам приговор.
У Николая Носова для таких был «Остров дураков», у психологов - эксперимент «Вселенная - 25», у Кремля - наиболее удачно эксплуатируемый после Гагарина, проект - «Слуга народа».
Но, как не лакируй действительность и не растягивай лыбу счастливого идиота, реальность всегда сильнее действительности.
Во внешнем снятии конфликта, зелёные уперлись в «Марш ветеранов», во внутреннем - в Лондонский апелляционный суд.
Теперь fun закончился, аплодисменты стихают, начинается похмельная политическая жизнь, в которой нужно вставать на больную голову и идти работать.
А работать наши няшки абсолютно не готовы.
Уносится карета с проституткой-Европой, свинцовая реальность Российской империи наползает и заглядывает им в глаза , а вокруг - зажигаются огни гайдамацких костров.
Сразу чувствуешь себя таким маленьким и беззащитным - на огромной пустой сцене, и хочется, хочется, хочется прижаться к кому-то старшему и мудрому, по имени Игорь Валерьевич.
Но Игорь Валерьевич, ах - сами проиграли суд по своей главной конфете и едва ли не названы официально «международным преступником».
Олигарх в семье - деньги на ветер.
Але «китайці» - це насправді офшорна фірма з невідомими власниками, де крім китайців є, судячи зі всього і росіяни.
Абромавічус заявив що «Укроборонпрому» «ласкаво» запропонували залишити 25% прав власності на Мотор Січ. Але наскільки ця пропозиція буде втілена - не сказав.
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