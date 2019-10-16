 Сущенко предъявит иск к России в Европейский суд по правам человека

Об этом он заявил во время встречи в Институте журналистики КНУ им. Тараса Шевченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы с моим адвокатом говорили об этом... Мы собираемся обратиться с соответствующим иском в Европейский суд по правам человека", - сказал Сущенко.

Ранее Роман Сущенко и его бывший адвокат Марк Фейгин заявили о том, что будут заниматься вопросами политзаключенных на международной арене.

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"Хотим выйти с инициативой к международному сообществу создать определенный механизм, прежде всего дипломатического типа, и установить какие-то правила (именно в гуманитарном аспекте), чтобы предотвратить появление других политических пленников", - отмечал Сущенко.

Напоминаем, Сущенко находился в незаконном заключении в России по надуманному обвинению три года. Его задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в "шпионаже". Московский городской суд 4 июня 2018 года осудил Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима; 12 сентября Верховный суд России признал это решение "законным".

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7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами в формате "35 на 35".между Украиной и РФ, Сущенко вернулся на родину.