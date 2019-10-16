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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Киев (18030) СМИ (3243)

 The Washington Post начал писать Kyiv, - глава бюро в Брюсселе Бирнбаум

Американское издание The Washington Post в своих публикациях будет писать название украинской столицы как Kyiv, а не Kiev, как это было до сих пор.

Об этом сообщил в Twitter глава бюро The Washington Post в Брюсселе Майкл Бирнбаум, передает Цензор.НЕТ.

"Washington Рost только что изменило свой стиль написания на Kyiv. Теперь будет Kyiv, а не Kiev. Это изменение соответствует пожеланиям украинского правительства, а также последним изменениям других медиаорганизаций, в частности Associated Press", - написал Бирнбаум.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Kyiv not Kiev: аэропорт Праги исправил написание названия украинской столицы

Он также добавил, что прежнее написание может использоваться в исторических контекстах, например, для блюда "котлета по-киевски".

Напомним, в октябре 2018 года МИД Украины и Центр стратегических коммуникаций StratCom Ukraine организовали онлайн-кампанию #CorrectUA, которая предполагает обращение к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия столицы - #KyivNotKiev.

В частности, изменили написание аэропорты Таллинна, Варшавы и Будапешта. Также Совет США по географическим названиям изменил Kiev на Kyiv в своих базах.

К практике использования корректного написания столицы Украины латиницей присоединились издания Associated Press, The Wall Street Journal, ВВС.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Международный аэропорт "Багдад" заменил написание Kiev на Kyiv. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3154251
 
 
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Украинка сотворила сенсацию в мире математики.
Марина Вязовская решила уравнение, над которым ученые бились 400 лет.



34-летняя киевлянка Марина Вязовская первой решила математическую загадку, которую ученые всего мира пытались разгадать в течение 400 лет, передает «Сегодня».
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какою тому? она два года её решала и только сейчас решила
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це зєбануті рєшалі: 7×8 і получили $4000...
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Один із них вже гуглом перекладав Сокиру Перуна🤗
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Кассабє, чули? Не Кііііііієв, а КИЇВ.
Теж, як не піііііііііііво (побивав би), а ПИВО.
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І ще, не «русскій борщ», а ШТІ, ХОЧ ПЕНІС ПОЛОЩІ.
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Мєндєлєв, Мєндєльсон та нарешті Мєндєль🧐
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І що? Тепер треба стрибати ві щастя?
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Порадуватись нашій україночці.
За цю задачу брався сам Ньютон.
І не вирішив.
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