 The Washington Post начал писать Kyiv, - глава бюро в Брюсселе Бирнбаум

Об этом сообщил в Twitter глава бюро The Washington Post в Брюсселе Майкл Бирнбаум, передает Цензор.НЕТ.
"Washington Рost только что изменило свой стиль написания на Kyiv. Теперь будет Kyiv, а не Kiev. Это изменение соответствует пожеланиям украинского правительства, а также последним изменениям других медиаорганизаций, в частности Associated Press", - написал Бирнбаум.
Он также добавил, что прежнее написание может использоваться в исторических контекстах, например, для блюда "котлета по-киевски".
Напомним, в октябре 2018 года МИД Украины и Центр стратегических коммуникаций StratCom Ukraine организовали онлайн-кампанию #CorrectUA, которая предполагает обращение к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия столицы - #KyivNotKiev.
В частности, изменили написание аэропорты Таллинна, Варшавы и Будапешта. Также Совет США по географическим названиям изменил Kiev на Kyiv в своих базах.
К практике использования корректного написания столицы Украины латиницей присоединились издания Associated Press, The Wall Street Journal, ВВС.
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це зєбануті рєшалі: 7×8 і получили $4000...
Теж, як не піііііііііііво (побивав би), а ПИВО.
За цю задачу брався сам Ньютон.
І не вирішив.