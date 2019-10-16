EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Общество
  894  0
Материалы по теме:
Все про:похороны (963) смерть (6171) Ян Осока (839)

 Погибшую на Донбассе Ярославу Никоненко похоронят 18 октября в Миргороде

18 октября, в городе Миргород Полтавской области в 11.00 состоится прощание с погибшим украинским воином Ярославой Сергеевной Никоненко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Ярослава Никоненко, 1983 года рождения, солдат, военнослужая 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, которая была отправлена ​​в зону Операции Объединенных Сил и погибла 15 октября в районе города Марьинка Донецкой области от пули снайпера наемников РФ.

Ярослава Никоненко родилась 25.08.1983 года. С начала войны занималась волонтерством, в 2018 г. поступила на военную службу по контракту. Она является дочерью Никоненко Сергея Григорьевича, бойца батальона "Айдар", погибшего 18.01.2015 г. года возле села Трехизбенка Луганской области в результате обстрела российскими вооруженными формированиями с РСЗО "ГРАД".

Ярославу Никоненко похоронят на Аллее Героев Миргорода рядом с могилой отца. У нее остались сестра и дочь.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский воин Ярослава Никоненко погибла 15 октября в зоне ООС. ФОТО

Погибшую на Донбассе Ярославу Никоненко похоронят 18 октября в Миргороде 01

Источник: https://censor.net.ua/n3154249
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх