 Зеленский подписал закон об изменениях в Регламент Верховной Рады

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Закон излагает часть первую статьи 116 Регламента Верховной Рады Украины в новой редакции. Согласно изменениям, при подготовке ко второму чтению предложения и поправки к законопроекту можно вносить только относительно текста (разделов, глав, статей, их частей, пунктов, подпунктов, абзацев, предложений), который парламент принял за основу.
В то же время основной комитет, в порядке исключения может решить учесть внесенные предложения и поправки относительно исправлений, уточнений, устранений ошибок и / или противоречий в тексте законопроекта, других структурных частей законопроекта и / или других законодательных актов, которые не были предметом рассмотрения в первом чтении. При этом должны быть указаны необходимость внесения этих поправок в выводах главного комитета и / или экспертного подразделения аппарата Верховной Рады и объявлено председательствующим на пленарном заседании при рассмотрении такого законопроекта в первом чтении.
Изменения в Регламент парламента позволят повысить эффективность и качество законодательного процесса, отмечается в сообщении.
"Отряд Чунга-Чанга и полевой командир Сименс". Российские комики стебутся над кокочленцами ОРДЛО. Только говнороссам не показывайте, разрыв пуканов будет обеспечен.
https://twitter.com/i/status/1184441115195392000
Про це повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на власні джерела
У першій половині жовтня вони були завантажені на суховантаж у Балтиморі, який зараз доставляє їх до Одеси. Прибуття очікується у 20-х числах жовтня, тобто наступного тижня вони будуть в Україні.
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