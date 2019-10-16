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Все про:ВР (23833) Зеленский (3350) регламент (181)

 Зеленский подписал закон об изменениях в Регламент Верховной Рады

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменения в статью 116 Регламента Верховной Рады Украины относительно требований к предложениям и поправкам к законопроекту, который готовится ко второму чтению", который парламент принял 3 октября 2019 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Закон излагает часть первую статьи 116 Регламента Верховной Рады Украины в новой редакции. Согласно изменениям, при подготовке ко второму чтению предложения и поправки к законопроекту можно вносить только относительно текста (разделов, глав, статей, их частей, пунктов, подпунктов, абзацев, предложений), который парламент принял за основу.

В то же время основной комитет, в порядке исключения может решить учесть внесенные предложения и поправки относительно исправлений, уточнений, устранений ошибок и / или противоречий в тексте законопроекта, других структурных частей законопроекта и / или других законодательных актов, которые не были предметом рассмотрения в первом чтении. При этом должны быть указаны необходимость внесения этих поправок в выводах главного комитета и / или экспертного подразделения аппарата Верховной Рады и объявлено председательствующим на пленарном заседании при рассмотрении такого законопроекта в первом чтении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меня лично не устраивает регламент Верховной Рады. Мы хотим менять страну в турборежиме, - Зеленский

Изменения в Регламент парламента позволят повысить эффективность и качество законодательного процесса, отмечается в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3154246
 
   
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Львовский метрополитен‏ @natohawks 4 ч.4 часа назад

"Отряд Чунга-Чанга и полевой командир Сименс". Российские комики стебутся над кокочленцами ОРДЛО. Только говнороссам не показывайте, разрыв пуканов будет обеспечен.

https://twitter.com/i/status/1184441115195392000
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Два патрульних катери Військово-Морських Сил ЗС України "Слов'янськ" та "Старобільськ" типу Island вже прямують до Одеси.
Про це повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на власні джерела
У першій половині жовтня вони були завантажені на суховантаж у Балтиморі, який зараз доставляє їх до Одеси. Прибуття очікується у 20-х числах жовтня, тобто наступного тижня вони будуть в Україні.
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Український середній розвідувальний корабель за темою «Лагуна», що будується у Києві на заводі «Кузня на Рибальському», отримає вітчизняну станцію радіотехнічної розвідки «Мельхіор». Розробник - науково-дослідне підприємство радіолокаційних систем «Квант-Радіолокація».Як вже повідомляв «Мілітарний портал», 8 жовтня, корпус розвідувального корабля почали транспортувати з Києва до Чорного моря, де має відбутися подальша добудова на воді. Після встановленя всіх необхідних систме та озброєння на корабель чекають заводські та державні випробовування.
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оскільки ботва не може навіть приблизно осмислити статтю, то плюватись в Зеленського буде загальними фразами
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменения в статью 116 Регламента Верховной Рады Украины относительно требований к предложениям и поправкам к законопроекту, который готовится ко второму чтению", который парламент принял 3 октября 2019 года
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Мыслитель, ты бы хоть взял текст в кавычки, а то на больше плагиатора похож.
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Жирный мазок в портрет "Слуг" кого угодно, только не народа. Нардем Медяник обсуждает свою коррупционную деятельность просто в Раде.

Переписка в Раде депутата Вячеслава Медяника: "По сахару поговорю с Трепаком"



Зеленский подписал закон об изменениях в Регламент Верховной Рады - Цензор.НЕТ 3764
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Что там Биляцкий,дні рахує? Сколько дней осталось до конца ультиматума,будет продлевать?Зеленский подписал закон об изменениях в Регламент Верховной Рады - Цензор.НЕТ 8461
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