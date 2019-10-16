 Зеленский и спикер Сейма Латвии Мурниеце обсудили сотрудничество в рамках ПАСЕ и Восточного партнерства. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства поблагодарил за активную позицию парламента Латвии по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, оказание помощи пострадавшим на Донбассе. Зеленский также выразил благодарность за принципиальную позицию Латвии и солидарность с Украиной в осуждении решения о возвращении к Парламентской ассамблеи Совета Европы российской делегации и поздравил важную инициативу о создании в ПАСЕ постоянной группы "Балтик плюс".

Президент Украины отметил необходимость развития межпарламентского сотрудничества двух стран и выразил надежду на налаживание активного диалога и эффективных рабочих контактов между Сеймом и Верховной Радой. Также стороны обсудили координацию действий в рамках "Восточного партнерства".

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Зеленский рассказал о реформах, которые имплементирует Украина. Латвийские депутаты отметили, что реформы являются сложными, однако также отметили, что довольны динамикой изменений, которые приближают Украину в европейское пространство. Они пригласили представителей украинского правительства и парламента на конференцию по вопросам Украины, которая состоится в Риге в декабре.

Зеленский осмотрел сессионный зал Сейма Латвии и коротко пообщался с членами межпарламентской группы дружбы "Латвия - Украина".

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