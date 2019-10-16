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 Я не фанат "Сокири Перуна" и посетил концерт из уважения к ветеранам, - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук не слышал текстов группы "Сокира Перуна", а на концерт, на котором выступала эта группа, поехал по приглашению ветеранских организаций.

Об этом он сказал после заседания правительства, передает Цензор.НЕТ.

"Меня пригласило сообщество ветеранов на мероприятие. Я считаю, что ветераны – это люди, которые много сделали для нашей страны. Поэтому я принял это приглашение из уважения к этим людям. Насколько я знаю, на этом мероприятии было много разных групп и много разных людей. То есть, это не был концерт одной группы, на который я пошел, потому что являюсь ее фанатом. Это не так. Еще раз: это было мероприятие, организованное, насколько я знаю, ветеранскими организациями, поэтому я из уважения к ним туда пошел. Существует много людей, которые используют разные поводы для того, чтобы расколоть украинское общество. Они могут из любого из вас сделать фашиста, нациста. Мне кажется, всем нужно понять: общечеловеческие ценности являются важным фундаментом, на котором можно объединить Украину, и я на этом стою. Конечно, ни про какие право- или леворадикальные взгляды в моем случае речь точно не идет", - пояснил Гончарук.

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На вопрос, вышел ли бы он на сцену, если бы там читали тексты Адольфа Гитлера, премьер ответил, что "конечно же нет".

"Есть ветераны, которые отдавали свои жизни за нашу страну. Есть министерство, занимающееся делами ветеранов. Оно много сотрудничает с ветеранскими организациями. Там много вменяемых, классных, крутых, профессиональный и патриотичных людей. Я их очень уважаю. И я тогда принял приглашение и поехал на их мероприятие. Кто еще был – я не знаю. Вы можете фантазировать – Микки Маус, Гитлер… come on", - добавил премьер.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил ветеранскую вечеринку в киевском Docker pub, что было неоднозначно воспринято обществом.

Источник: https://censor.net.ua/n3154239
 
   
 Топ комментарии
 
Сокира Перуна занимается пропагандой патриотизма и такие группы нужно поддерживать!
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Аааааа)))) дожили... наше, типа, правительство только перед кацапами и оправдывается
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СОКИРА ПЕРУНА - Чорний Сніг

Чорний сніг та біла-біла тиша
Вибух... дякую за цю спокійну мить
Біль у скронях б'є, стає гостріша
Та душа вже більше не болить
Вкотре ми шикуємось у лави
Вкотре в бій веде народний гнів
Поряд чорний дим та балаклави
І постійне відчуття братів

У пекельному вальсі
Кружляють залізні щити
Розбиваючи мрії,
Збиваючи кожного з ніг
Та стіна непокори
Не дала їм навіть пройти
На кордоні часів,
Де з неба пішов чорний сніг

Біль одну на всіх я відчуваю
Перемога теж одна на всіх
Тільки ми зупинимо цю зграю
Тільки ми зупинимо катів

Чорний сніг - кордон поміж світами
Чорний білим з непотрібних слів
Чорний сніг нас всіх зробив братами
Щоб ішли у бій поміж щитів

У пекельному вальсі
Кружляють залізні щити
Розбиваючи мрії,
Збиваючи кожного з ніг.
Та стіна непокори
Не дала їм навіть пройти
На кордоні часів,
Де з неба пішов чорний сніг
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Не очкуй! Мы в курсе шо ты любитель самокатов... Я не фанат "Сокири Перуна" и посетил концерт из уважения к ветеранам, - Гончарук - Цензор.НЕТ 416
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Куда ветер, дунул, туда оно и повернулось.
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Вот если бы ..."спят курганы темные, солнцем опаленные. Вышел в степь Донецкую парень молодой"... отэто было-бы по-нашему!
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де ти нацистів побачив,на "первом канале"? не засирай мізки кацапською пропогандою,шкідливо для здоров'я,остання стадія захврювання всюди ввижаються нацисти і хочеться відразу голосувати за клоунів в президенти
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Какой первый канал, тупица? Песенки про убийства евреев и очищение от них Европы звучало на этом сборище маргиналов, куда приперся маргинал-премьер.
Но тебе и тебе подобным главное хрюкнуть, даже сколь-нибудь не разобравшись в сути вопроса и почему действия этого кретина вызвали такой резонанс.
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ти теж був на концерті,чи звідки інфа?пруфф в студію
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Одна из песен этих перунских нациков, со словами об этом. Гугл в помощь.
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А хорошая группа оказывается, пойду качну альбом.
Все начинается с песенок, а заканчивается маршем народа что воспрянет от ев*ейских оков.
Украину не поставят раком в вопросах расы и национального социализма.
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Сокира Перуна занимается пропагандой патриотизма и такие группы нужно поддерживать!
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Что-то час назад Шарий предсказал этот ответ в своем последнем ролике. А еще выдал информацию, что Гончарук липовый доктор философских наук и липовый доцент. Не знаю правда ли это, или началась охота недовольных на Гончврука извне.
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Аааааа)))) дожили... наше, типа, правительство только перед кацапами и оправдывается
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иногда, перед тем чтоб куда пойти, нужно просто прочитать программку или в интернете кое-что о том, куда тебя пригласили...чтобы было какое-то представление...
просто, любой чиновник, движения которого будут под микроскопом просматривать, должен отдавать себе отчет, за каждое свое посещение любого мероприятия... просто чтоб потом не оправдываться... и не выкручиваться...если тебе ставят некомфортные вопросы...
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І взагалі він так каже, ніби у групі Сокира Перуна є щось погане...
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або його обдурили...пригласили на оперу а показали кордебалет ))))
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Вы завидуете, потому что у вас нет таких ученых степеней, как у него.
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СОКИРА ПЕРУНА - Чорний Сніг

Чорний сніг та біла-біла тиша
Вибух... дякую за цю спокійну мить
Біль у скронях б'є, стає гостріша
Та душа вже більше не болить
Вкотре ми шикуємось у лави
Вкотре в бій веде народний гнів
Поряд чорний дим та балаклави
І постійне відчуття братів

У пекельному вальсі
Кружляють залізні щити
Розбиваючи мрії,
Збиваючи кожного з ніг
Та стіна непокори
Не дала їм навіть пройти
На кордоні часів,
Де з неба пішов чорний сніг

Біль одну на всіх я відчуваю
Перемога теж одна на всіх
Тільки ми зупинимо цю зграю
Тільки ми зупинимо катів

Чорний сніг - кордон поміж світами
Чорний білим з непотрібних слів
Чорний сніг нас всіх зробив братами
Щоб ішли у бій поміж щитів

У пекельному вальсі
Кружляють залізні щити
Розбиваючи мрії,
Збиваючи кожного з ніг.
Та стіна непокори
Не дала їм навіть пройти
На кордоні часів,
Де з неба пішов чорний сніг
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Арестович в "Секире Перуна" выступает?
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Взагалі то сокира, а секір башка тобі та всім зебобікам, кацап.
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Украінською "Сокира Перуна", а російською "Секира Перуна". Саме "Секира", а не "Топор" і не "Сокыра Пэруна'. Мені так видає гугл. Може у вам гугл інакший.
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Російською, тобто вашою рідною кацапською, бо такі назви не перекладаються.
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Чтобы ты зеленых гаденышей,оседлавших твои мозги выгнал. Хотя,похоже ты не очень и хочешь.
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Перед московским начальством оправдывается, какой позор!
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доктор юридических наук негосударственного образца. *****, одни проФФесора меняют других. ни.х.уя в этой стране не меняется
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Испания наглядно показала Украине, как нужно обращаться с сепаратистами - зачинщиков приговорили на крупные сроки ! Правительство Испании преподало продажной украинской власти капитулянтов важный урок - ряд сепаратистов - коллаборантов приговорили к срокам от 9 до 13 лет за события 2017 года. А у нас Слуга и оказалось что не украинского народа а Слуга кремлёвских фашистов оккупантов проклятые ЗЕбилы, они за кровавые события 2014 - 2019 года за метеж сепаратистов - террористов. За это теперь этих кровавых нелюдей убийц ЗЕбилы холуи кремля преступно рассматривают вопрос чтобы любезно предоставить им амнистию и хорошие должности в не подчинённых Украине силовых структурах создаваемого вражеским кремлём и нашей продажной властью ЗЕбилов -капитулянтов кацапского государства " лугандонии". Вот так мир любой ценной экс- клоуна ...резидента капитулянта превратится в капитуляцию на милость нашего лютого врага оккупанта проклятой паРаши. Капитуляцией с последующей потерей территориальной целостности ( Крым Донбасс) и даже с угрозой суверенитету Украинской державы. Теперь всё в руках украинского народа который конечно достоин жить в европейском демократическом государстве в семье братских народов ЕС и НАТО. Или как требует кровавый )(уйло что наш народ он заслуживает быть только рабом в его гадкой кацапской колонии в ужасной паРаше. Выбор пошёл, время осталось не много.
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Ну не на Вечерний квартал в конце концов ветеранам ходить.
А вот Гончаруку с самокатом в Квартале самое место.
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Я ж писав, що від Сокири Перуна у нього печія буде)))
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Я не фанат Гончарука, але ж, пілять, скажіть, в когось ще є сумніви, що справа в черговий раз не йде до нових погромів? Через що той вереск і вай-вай? А все через слова з пісні двадцятирічної давності, про яку й ніхто вже й не пам`ятав, а тут? І, головне, повний унісон з кацапськими ЗМІ. Блін, от дожили.
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на рахунок погромів абс. з Вами погоджуюсь, і от еті хлопцы уперто гнут свою лінію а потім буде ой- вей за что зчто, одна бабушка з Женеви чого варта
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Ну, если ветеранов Ваффен СС, то да, сразу наглядно показал что и как, России уже и напрягаться не надо, это прекрасно разошлось по всем СМИ.

Украина сейчас еще больше помощи получить, может даже Гитлер с того света пришлет помощь.
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Трохі в голові у тебе почалася шизофренія?
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Да нет, как раз все прояснилось, после того как посмотрел фотографии фанов сей великой группы, почитал их тексты в сети и премьер министра на этом фоне.
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Добре, що хоч після вашого коментаря ви прочитали суть музики та значення музикантів, про яких ви вже склали заздалегідь свою думку🤗
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Та да....Незнаєм куди вже ту допомогу складати,особливо від вас.
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Даже если мы устроим погром на подоле - нам все равно пришлют помощь. Потому что рашкка большее зло. И самое страшное, что это зло расширяющееся. Для европейца куда страшнее маневры РФ в балтийском море, чем судьбы шабез-гоев в Украине. Так что верным путем двигаемся к юденфрай Украине) В кои то веки нам дали картбланш
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Поэтому Россия вернулась в ПАСЕ, про Крым европейцы уже даже говорить не хотят, а когда закончится строительство СевПотока2, уже придет Россия по настоящему...
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оце щоб це була його найбільша помилка. Ви поступили правильно пан Гончарук.
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Гончарук не фанат Перуна, але біля концерту батарейка його самокату розрядилася. І йому прийшлося слухати концерт і аплодувати. Такі да, зебобіки🧐
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единственное за что стоит уважать гончарука - за посещение Сокири Перуна.
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Дійсно, що більше досягнень він не має.
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Львовский метрополитен‏ @natohawks 3 ч.3 часа назад

"Отряд Чунга-Чанга и полевой командир Сименс". Российские комики стебутся над кокочленцами ОРДЛО. Только говнороссам не показывайте, разрыв пуканов будет обеспечен


https://twitter.com/i/status/1184441115195392000



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Дарма слов'янин виправдовується перед смердючими рашломонголами.
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Перед євреями швидше. Кацапи тут просто спекулюють на цій темі.
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Почему такая рефлексия на визги кацапни и местных ватных проституток,вроде лукаш? Можно было оставить вообще без комментариев. Сходил и сходил.
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Гончарук, ты не дебил, но шизофренией воняет за 100 км от тебя. Можно короче---ПНХ, урод.
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Бабченко вдруг поддержал план Зеленского по Донбассу: "Распускаем ВСУ и сдаемся Путину..."


Я не фанат "Сокири Перуна" и посетил концерт из уважения к ветеранам, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2095

Известный российский журналист Аркадий Бабаченко достаточно эмоционально отреагировал на заявление от команды президента Украины Владимира Зеленского, где глава МИД Вадим Пристайко попытался объяснить отсутствие альтернатив "формуле Штайнмайера" для установления мира на Донбассе.
Глава украинского МИД Вадим Пристайко фактически в ультимативной форме заявил, что нужно быть честными перед своим народом всем тем политикам, которые пытаются спекулировать на теме мира на Донбассе, пишет Диалог.UA, ссылаясь на Facebook Аркадия Бабченко. По словам украинского дипломата, украинским политикам, лидерам общественных мнений, народным депутатам нужно откровенно сказать: если мы продолжаем делать ставку на оборону на укрепление армии и рассматриваем только военный путь обороны своих территорий, то для этого нужны соответствующие финансовые вливания, которые, кроме как из бюджета, больше брать неоткуда. Вадим Пристайко отметил, если украинское общество принимает такой вариант, то должно понимать, что мы треть субвенций, которые должны быть направлены на социальную сферу, возьмем именно на армию.
Если украинцы к этому пути готовы, тогда мирные переговоры и процессы, которые власть инициирует на Донбассе, можно сворачивать. Знаете что?
А Пристайко мне начинает нравиться. Три четверти проголосовали за "договориться посередине", а сейчас начинаются какие-то виляния - ой, мы не то имели в виду, ой, мы думали, что будет не так... Да фиг там. Нечего ответственность перекладывать. Бачили - ешьте.
Я считаю, что это реально тема для референдума. Давайте определимся раз и навсегда, что мы хотим: свободу и независимость? Или евробляхи и тарифы? Решай, страна. Не хочешь кормить свою армию, бо цибуля дорогая? Отлично. Ставь вот здесь галочку, распускаем ВСУ, задираем лапки и сдаемся на милость империи. Как уже было. Сто лет назад. Триста лет назад. Всегда. Результат известен. Не хочешь обратно в рабство и жалостливые песни на кобзе про тяжелую долю казака? Тогда вот тебе платежка, вот налог на армию, затяни ремень и паши! И скажи спасибо, что это всего лишь платежка, а не мобилизационное извещение! И так еще лет десять минимум!
Давайте просто определимся, чего мы хотим. Я всегда это говорил. В этом высказывании поддерживаю Пристайко безоговорочно. Отстаиваем свою свободу, или идем гречку сеять.
Решай, страна. Напомним, 14 октября, выступая перед министрами иностранных дел ЕС в Люксембурге, глава МИД Украины Вадим Пристайко сделал предупреждение России относительно последнего шанса для Минских договоренностей. Ранее в МИД Украины назвали действия президента Владимира Зеленского, направленные на проведение переговоров в "нормандском формате", "последней попыткой" Киева вернуть оккупированный Донбасс в состав Украины. По мнению, главы МИД еще в первые дни нападения России на Украину на Востоке было понятно, что речь идет о попытке создать Приднестровье на территории Донбасса.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/192107_1571131278


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Гончарук видать фанат Скабеевой и Путина...
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Одним словом зе-команда. Один Данелюк виявився самим розумним, вчасно здриснув
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Да ну нафиг, осталось 8 дней, если верить Вождю, а потом посещение Сокири Перуна станет обязательной частью школьной программы. А всякие вскукареки антифа-скама будет неслышно из герметичных помещений.
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Очкошник. Шта это за премьер Украины которому вашно , что отнем будут думать НА раиси
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Посещать концерты таких групп Премьер-министру конечно же не стоит, так как он уже не рядовой гражданин, а второе лицо государства. Но ошибки допускают все, ничего страшного нет. Скоро, надеюсь, это забудется.
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