 Я не фанат "Сокири Перуна" и посетил концерт из уважения к ветеранам, - Гончарук

Об этом он сказал после заседания правительства, передает Цензор.НЕТ.
"Меня пригласило сообщество ветеранов на мероприятие. Я считаю, что ветераны – это люди, которые много сделали для нашей страны. Поэтому я принял это приглашение из уважения к этим людям. Насколько я знаю, на этом мероприятии было много разных групп и много разных людей. То есть, это не был концерт одной группы, на который я пошел, потому что являюсь ее фанатом. Это не так. Еще раз: это было мероприятие, организованное, насколько я знаю, ветеранскими организациями, поэтому я из уважения к ним туда пошел. Существует много людей, которые используют разные поводы для того, чтобы расколоть украинское общество. Они могут из любого из вас сделать фашиста, нациста. Мне кажется, всем нужно понять: общечеловеческие ценности являются важным фундаментом, на котором можно объединить Украину, и я на этом стою. Конечно, ни про какие право- или леворадикальные взгляды в моем случае речь точно не идет", - пояснил Гончарук.
На вопрос, вышел ли бы он на сцену, если бы там читали тексты Адольфа Гитлера, премьер ответил, что "конечно же нет".
"Есть ветераны, которые отдавали свои жизни за нашу страну. Есть министерство, занимающееся делами ветеранов. Оно много сотрудничает с ветеранскими организациями. Там много вменяемых, классных, крутых, профессиональный и патриотичных людей. Я их очень уважаю. И я тогда принял приглашение и поехал на их мероприятие. Кто еще был – я не знаю. Вы можете фантазировать – Микки Маус, Гитлер… come on", - добавил премьер.
Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил ветеранскую вечеринку в киевском Docker pub, что было неоднозначно воспринято обществом.
Но тебе и тебе подобным главное хрюкнуть, даже сколь-нибудь не разобравшись в сути вопроса и почему действия этого кретина вызвали такой резонанс.
Все начинается с песенок, а заканчивается маршем народа что воспрянет от ев*ейских оков.
Украину не поставят раком в вопросах расы и национального социализма.
просто, любой чиновник, движения которого будут под микроскопом просматривать, должен отдавать себе отчет, за каждое свое посещение любого мероприятия... просто чтоб потом не оправдываться... и не выкручиваться...если тебе ставят некомфортные вопросы...
Чорний сніг та біла-біла тиша
Вибух... дякую за цю спокійну мить
Біль у скронях б'є, стає гостріша
Та душа вже більше не болить
Вкотре ми шикуємось у лави
Вкотре в бій веде народний гнів
Поряд чорний дим та балаклави
І постійне відчуття братів
У пекельному вальсі
Кружляють залізні щити
Розбиваючи мрії,
Збиваючи кожного з ніг
Та стіна непокори
Не дала їм навіть пройти
На кордоні часів,
Де з неба пішов чорний сніг
Біль одну на всіх я відчуваю
Перемога теж одна на всіх
Тільки ми зупинимо цю зграю
Тільки ми зупинимо катів
Чорний сніг - кордон поміж світами
Чорний білим з непотрібних слів
Чорний сніг нас всіх зробив братами
Щоб ішли у бій поміж щитів
У пекельному вальсі
Кружляють залізні щити
Розбиваючи мрії,
Збиваючи кожного з ніг.
Та стіна непокори
Не дала їм навіть пройти
На кордоні часів,
Де з неба пішов чорний сніг
А вот Гончаруку с самокатом в Квартале самое место.
Украина сейчас еще больше помощи получить, может даже Гитлер с того света пришлет помощь.
"Отряд Чунга-Чанга и полевой командир Сименс". Российские комики стебутся над кокочленцами ОРДЛО. Только говнороссам не показывайте, разрыв пуканов будет обеспечен
https://twitter.com/i/status/1184441115195392000
Известный российский журналист Аркадий Бабаченко достаточно эмоционально отреагировал на заявление от команды президента Украины Владимира Зеленского, где глава МИД Вадим Пристайко попытался объяснить отсутствие альтернатив "формуле Штайнмайера" для установления мира на Донбассе.
Глава украинского МИД Вадим Пристайко фактически в ультимативной форме заявил, что нужно быть честными перед своим народом всем тем политикам, которые пытаются спекулировать на теме мира на Донбассе, пишет Диалог.UA, ссылаясь на Facebook Аркадия Бабченко. По словам украинского дипломата, украинским политикам, лидерам общественных мнений, народным депутатам нужно откровенно сказать: если мы продолжаем делать ставку на оборону на укрепление армии и рассматриваем только военный путь обороны своих территорий, то для этого нужны соответствующие финансовые вливания, которые, кроме как из бюджета, больше брать неоткуда. Вадим Пристайко отметил, если украинское общество принимает такой вариант, то должно понимать, что мы треть субвенций, которые должны быть направлены на социальную сферу, возьмем именно на армию.
Если украинцы к этому пути готовы, тогда мирные переговоры и процессы, которые власть инициирует на Донбассе, можно сворачивать. Знаете что?
А Пристайко мне начинает нравиться. Три четверти проголосовали за "договориться посередине", а сейчас начинаются какие-то виляния - ой, мы не то имели в виду, ой, мы думали, что будет не так... Да фиг там. Нечего ответственность перекладывать. Бачили - ешьте.
Я считаю, что это реально тема для референдума. Давайте определимся раз и навсегда, что мы хотим: свободу и независимость? Или евробляхи и тарифы? Решай, страна. Не хочешь кормить свою армию, бо цибуля дорогая? Отлично. Ставь вот здесь галочку, распускаем ВСУ, задираем лапки и сдаемся на милость империи. Как уже было. Сто лет назад. Триста лет назад. Всегда. Результат известен. Не хочешь обратно в рабство и жалостливые песни на кобзе про тяжелую долю казака? Тогда вот тебе платежка, вот налог на армию, затяни ремень и паши! И скажи спасибо, что это всего лишь платежка, а не мобилизационное извещение! И так еще лет десять минимум!
Давайте просто определимся, чего мы хотим. Я всегда это говорил. В этом высказывании поддерживаю Пристайко безоговорочно. Отстаиваем свою свободу, или идем гречку сеять.
Решай, страна. Напомним, 14 октября, выступая перед министрами иностранных дел ЕС в Люксембурге, глава МИД Украины Вадим Пристайко сделал предупреждение России относительно последнего шанса для Минских договоренностей. Ранее в МИД Украины назвали действия президента Владимира Зеленского, направленные на проведение переговоров в "нормандском формате", "последней попыткой" Киева вернуть оккупированный Донбасс в состав Украины. По мнению, главы МИД еще в первые дни нападения России на Украину на Востоке было понятно, что речь идет о попытке создать Приднестровье на территории Донбасса.
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