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Все про:война (3644) Минобороны (6015) потери (1700)

 В Книги Памяти Минобороны внесены имена 3067 военнослужащих и силовиков, погибших на востоке Украины

Там записаны только имена погибших вследствие боевых потерь во время российско-украинской войны.

Об этом заявил на брифинге в Минобороны замдиректора Национального военно-исторического музея Украины по научной работе Ярослав Тынченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

"Зале Памяти на территории Министерства обороны в Книги Памяти внесены имена 2627 погибших военнослужащих Вооруженных Сил Украины и 440 погибших военнослужащих от других силовых структур. А именно - Министерства внутренних дел, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Службы безопасности Украины", - сказал он.

Тынченко отметил, что в Книги Памяти внесены только боевые потери.

Зал памяти защитников Украины создан в память о военнослужащих, погибших за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, мировой мир и порядок.

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В середине Зала памяти, на специальных подиумах, размещены Книги памяти с именами погибших. Структура книг построена по принципу календаря: один разворот - один день, где упоминаются все погибшие в этот день за все годы.

Источник: https://censor.net.ua/n3154235
 
 
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ВІчна память ГЕРОЯМ. Добре що створили Зал Памяті.
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