 20-летнего студента подозревают в нападении на несовершеннолетнего после Марша равенства в Харькове, - полиция

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
"Злоумышленником оказался 20-летний студент одного из харьковских вузов. Подозрение ему вручили сотрудники Шевченковского отдела полиции. По данному факту сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, следственные действия по делу продолжаются.
Напомним, 15 сентября около двух тысяч ЛГБТ-активистов прошли маршем в Харькове. После окончания прайда в парке Шевченко собралась группа неизвестных, чтобы атаковать участников марша. В результате среди пострадавших оказался несовершеннолетний юноша. Впоследствии парень написал заявление в полицию. Ответственность за инцидент ни одна из организаций на себя не взяла.
Правильно делают что метелят кремлядских шавок...
а может старший товарищ хотел выбить дурь гомосякскую из головы и... задницы...
Редко встретишь злоумышленника, которому хочется пожать руку.
Якщо їм дати по морді - кричать, що правосєкофашістонацикохунтісти распоясалісь;
якщо не дати по морді - кричать, що вся Україна гейропа, пазор...