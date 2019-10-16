EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Происшествия
  950  12
Все про:нападение (1774) Нацполиция (10238) Харьков (4453) ЛГБТ-сообщество (258)

 20-летнего студента подозревают в нападении на несовершеннолетнего после Марша равенства в Харькове, - полиция

Полиция Харькова сообщила о подозрении мужчине, которого считают причастным к избиению несовершеннолетнего парня в саду Шевченко после Марша равенства 15 сентября.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Злоумышленником оказался 20-летний студент одного из харьковских вузов. Подозрение ему вручили сотрудники Шевченковского отдела полиции. По данному факту сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд отправил одного подозреваемого в избиении участников марша равенства в Харькове под домашний арест

По данным правоохранителей, следственные действия по делу продолжаются.

Напомним, 15 сентября около двух тысяч ЛГБТ-активистов прошли маршем в Харькове. После окончания прайда в парке Шевченко собралась группа неизвестных, чтобы атаковать участников марша. В результате среди пострадавших оказался несовершеннолетний юноша. Впоследствии парень написал заявление в полицию. Ответственность за инцидент ни одна из организаций на себя не взяла.

Также читайте: Будем устраивать прайды, пока ЛГБТ не получат "базовые права", - активист

Источник: https://censor.net.ua/n3154234
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
так все эти марши гомосеков - кацапские проделки, на кацапские бабаки.
Правильно делают что метелят кремлядских шавок...
 показать весь комментарий
 
 
а что несовершеннолетний делал на марше равенства? на кого оно хотел равняться?
а может старший товарищ хотел выбить дурь гомосякскую из головы и... задницы...
 показать весь комментарий
 
 
"Злоумышленником оказался 20-летний студент одного из харьковских вузов. Подозрение ему вручили сотрудники Шевченковского отдела полиции."

Редко встретишь злоумышленника, которому хочется пожать руку.
 показать весь комментарий
 
 
Я під вибори агітатора від Зеленського відгамселив. Було приємно.
 показать весь комментарий
 
 
Гамасєки - золоте дно для кацапів.
Якщо їм дати по морді - кричать, що правосєкофашістонацикохунтісти распоясалісь;
якщо не дати по морді - кричать, що вся Україна гейропа, пазор...
 показать весь комментарий
 
Как глупо. Зачем избивать тех, кого скоро можно будет совершенно законно экстерминировать? Лучше бы потратили свой задор на помощь в установлении нашего порядка.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх