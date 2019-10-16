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 Политика Украины
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Все про:Австрия (454) НАБУ (2908) Деркач А. (21) Углава_Гизо (7)

 НАБУ "сливало" материалы следствия по народным депутатам посольству Австрии, – Деркач

НАБУ незаконно собирало информацию о народных депутатах, а также сливало материалы следствия Посольству Австрии.

Об этом сообщил народный депутат Андрей Деркач на своей странице в Фейсбук, опубликовав новые документы, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, Деркач сообщил о незаконном сборе информации о соратнике Президента Порошенко, на тот момент нардепе от БПП Сергее Березенко.

"На Березенко и его семью Антикоррупционное бюро собрало целое досье. Могу только напомнить, что согласно закону проведение оперативных действий (ОРД), а также сбор персональных данных и информации в рамках следственных действий возможны только после дачи согласия ВР на привлечение депутата к уголовной ответственности. Да, неприкосновенность вроде как отменяют. Но на тот момент она действовала и НАБУ закон нарушила. Dura lex, sed lex", – отметил Деркач.

Также депутат предоставил документы, подтверждающие сбор данных о бывшем народном депутате Николае Мартыненко и связанных с ним, по мнению НАБУ, лиц – в обход любых правовых процедур.

"Помощница Гизо Углавы уже известная нам Полина Чиж отправила подробный список персон, которых нужно проверить, а также справки по уголовному производству ассистенту полицейского атташе Австрии Рудольфа Клугмайера. Кроме Мартыненко, в запросе НАБУ упоминаются Давид Жвания, Игорь Керезь, Александр Иоселиани и др.", – написал Деркач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деркач опубликовал служебную переписку НАБУ и посольства США. ДОКУМЕНТ

Он подчеркнул, что эти данные дополняют ранее опубликованные.

"Итак, высший антикоррупционный орган Украины ведет свою деятельность с грубым нарушением закона. К данным о "сливе" информации посольству США добавилось австрийское представительство. #NABULeaks: продолжение следует", – резюмировал Деркач.

НАБУ сливало материалы следствия по народным депутатам посольству Австрии, – Деркач 01
НАБУ сливало материалы следствия по народным депутатам посольству Австрии, – Деркач 02
НАБУ сливало материалы следствия по народным депутатам посольству Австрии, – Деркач 03
НАБУ сливало материалы следствия по народным депутатам посольству Австрии, – Деркач 04
НАБУ сливало материалы следствия по народным депутатам посольству Австрии, – Деркач 05
НАБУ сливало материалы следствия по народным депутатам посольству Австрии, – Деркач 06
НАБУ сливало материалы следствия по народным депутатам посольству Австрии, – Деркач 07
НАБУ сливало материалы следствия по народным депутатам посольству Австрии, – Деркач 08
НАБУ сливало материалы следствия по народным депутатам посольству Австрии, – Деркач 09
НАБУ сливало материалы следствия по народным депутатам посольству Австрии, – Деркач 10
НАБУ сливало материалы следствия по народным депутатам посольству Австрии, – Деркач 11
НАБУ сливало материалы следствия по народным депутатам посольству Австрии, – Деркач 12
НАБУ сливало материалы следствия по народным депутатам посольству Австрии, – Деркач 13
НАБУ сливало материалы следствия по народным депутатам посольству Австрии, – Деркач 14

Больше материалов – на странице Андрея Деркача: https://www.facebook.com/derkach.al/posts/963092957376103.

Как сообщалось ранее, Деркач на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" обнародовал переписку сотрудников НАБУ и работников посольства США в Киеве. Как свидетельствуют материалы переписки, неоднократно, начиная с 2017 года с электронного почтового ящика помощницы первого замглавы НАБУ Гизо Углавы Полины Чиж на адрес специалиста по правовым вопросам программы борьбы с коррупцией Департамента юстиции США посольства США в Украине Анны Емельяновой пересылались перечни криминальных производств, которыми занимаются детективы НАБУ.

Также Деркач заявил, что бывший вице-президент США Джо Байден получил $900 тыс. за лоббистскую деятельность от нефтегазовой компании "Burisma Group"

Также читайте: Джо Байден получил 900 тыс. долл. от Burisma Group за лоббистскую деятельность, - Деркач. ДОКУМЕНТ

Нардеп также сообщил, что материалы по "NABU-leaks" будут публиковаться на его странице в соцсети Фейсбук, а полученные им от журналистов-расследователей материалы уже переданы в Государственное бюро расследований (ГБР) и Генпрокуратуру Украины. Кроме этого, Деркач инициировал создание парламентской временной следственной комиссии, а также подал заявление о возобновлении дела против должностных лиц Украины по факту вмешательства в выборы США. По его словам, заседание суда состоится 21 октября.

С материалами пресс-конференции можно ознакомиться на странице Андрея Деркача в Фейсбук.

Источник: https://censor.net.ua/n3154232
 
 
 Топ комментарии
 
В «Газпроме» сообщили, что им дистанционно отключили австрийские компрессоры, и теперь они «стоят мертвым грузом», превратившись «в металлолом».


НАБУ "сливало" материалы следствия по народным депутатам посольству Австрии, – Деркач - Цензор.НЕТ 7662
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Когда регионал, кремлёвская крыса Андрей Днркач становится на защиту членов Блока Петра Порошенко - это очень, очень солидная поддержка и помощь. Ну и очень показательно, разумеется.
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Андрюша, ну тебе то зачем кукарекать? Начнешь борзеть, сольют инфу как ты наживался на Энергоатоме. Расскажут про поставки на госшахты всякого хлама под видом комплектующих к технике, по космическим ценам. Папаша уже не отмажет.
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В «Газпроме» сообщили, что им дистанционно отключили австрийские компрессоры, и теперь они «стоят мертвым грузом», превратившись «в металлолом».


НАБУ "сливало" материалы следствия по народным депутатам посольству Австрии, – Деркач - Цензор.НЕТ 7662
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Когда регионал, кремлёвская крыса Андрей Днркач становится на защиту членов Блока Петра Порошенко - это очень, очень солидная поддержка и помощь. Ну и очень показательно, разумеется.
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Да, и самое главное - честному человеку бояться нечего.
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видимо Деркач совсем поиздержался, если согласился на предложение ФСБ стать "сливным бачком" для дезинформации .. а помогает ему в этом, его старый дружок Сивкович, который сейчас прячется в Мацкве..
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Не из того ли клана кучмовских бандитов этот деркач, про которых немало написано, например "Из жизни Деркачей." Ельцова. Вот еще :
ДАЕШЬ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ДЕРКАЧАМ! И ПО МАРЧУКАМ ДАЕШЬ!

АГЕНТЫ-КАЗНОКРАДЫ

ЯКБИ НЕ КОНТРАБАНДИСТИ НАРКОТИКІВ ТА ЗБРОЇ, МЕР НЬЮ-ЙОРКА НЕ ПРИЇХАВ БИ ДО КИЄВА?

и много других материалов. Там и уголовник литвин породнился с этими, что говорит само за себя...
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да.. крестник Кучмы.. украинофоб, подонок и кацапский диверсант
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хоть когото интересуют наши депутаты...
кроме них самих.
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Опять Порошенко виноват? )
Порошенко он везде)))
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не зовсім зрозуміло це злив інформації, чи співробітництво НАБУ в межах міждержавної правової допомоги?
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Андрюша, ну тебе то зачем кукарекать? Начнешь борзеть, сольют инфу как ты наживался на Энергоатоме. Расскажут про поставки на госшахты всякого хлама под видом комплектующих к технике, по космическим ценам. Папаша уже не отмажет.
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Ещё одно .г.... всплыло! Деркач решил составить конкуренцию Портнову или они работают по вновь утверждённому плану? Операция "Ху...о"......
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Да верим , что Деркачу такие себе журналисты-хакеры,взломали так просто почтовик набуистки. А может таки фсбу постарались .
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А навіщо Ліза Богуцька , злила інгфогмацію про путч свиночолого 🐷 ? Зараз мабуть це в тренді !😆
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