 НАБУ "сливало" материалы следствия по народным депутатам посольству Австрии, – Деркач

Об этом сообщил народный депутат Андрей Деркач на своей странице в Фейсбук, опубликовав новые документы, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, Деркач сообщил о незаконном сборе информации о соратнике Президента Порошенко, на тот момент нардепе от БПП Сергее Березенко.

"На Березенко и его семью Антикоррупционное бюро собрало целое досье. Могу только напомнить, что согласно закону проведение оперативных действий (ОРД), а также сбор персональных данных и информации в рамках следственных действий возможны только после дачи согласия ВР на привлечение депутата к уголовной ответственности. Да, неприкосновенность вроде как отменяют. Но на тот момент она действовала и НАБУ закон нарушила. Dura lex, sed lex", – отметил Деркач.

Также депутат предоставил документы, подтверждающие сбор данных о бывшем народном депутате Николае Мартыненко и связанных с ним, по мнению НАБУ, лиц – в обход любых правовых процедур.

"Помощница Гизо Углавы уже известная нам Полина Чиж отправила подробный список персон, которых нужно проверить, а также справки по уголовному производству ассистенту полицейского атташе Австрии Рудольфа Клугмайера. Кроме Мартыненко, в запросе НАБУ упоминаются Давид Жвания, Игорь Керезь, Александр Иоселиани и др.", – написал Деркач.

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Он подчеркнул, что эти данные дополняют ранее опубликованные.

"Итак, высший антикоррупционный орган Украины ведет свою деятельность с грубым нарушением закона. К данным о "сливе" информации посольству США добавилось австрийское представительство. #NABULeaks: продолжение следует", – резюмировал Деркач.





























Больше материалов – на странице Андрея Деркача: https://www.facebook.com/derkach.al/posts/963092957376103.

Как сообщалось ранее, Деркач на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" обнародовал переписку сотрудников НАБУ и работников посольства США в Киеве. Как свидетельствуют материалы переписки, неоднократно, начиная с 2017 года с электронного почтового ящика помощницы первого замглавы НАБУ Гизо Углавы Полины Чиж на адрес специалиста по правовым вопросам программы борьбы с коррупцией Департамента юстиции США посольства США в Украине Анны Емельяновой пересылались перечни криминальных производств, которыми занимаются детективы НАБУ.

Также Деркач заявил, что бывший вице-президент США Джо Байден получил $900 тыс. за лоббистскую деятельность от нефтегазовой компании "Burisma Group"

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Нардеп также сообщил, что материалы по "NABU-leaks" будут публиковаться на его странице в соцсети Фейсбук, а полученные им от журналистов-расследователей материалы уже переданы в Государственное бюро расследований (ГБР) и Генпрокуратуру Украины. Кроме этого, Деркач инициировал создание парламентской временной следственной комиссии, а также подал заявление о возобновлении дела против должностных лиц Украины по факту вмешательства в выборы США. По его словам, заседание суда состоится 21 октября.

С материалами пресс-конференции можно ознакомиться на странице Андрея Деркача в Фейсбук.