 Зеленский и премьер-министр Латвии Кариньш обсудили "Северный поток - 2" и инвестиции. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Зеленский поблагодарил премьер-министра Латвии за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и позицию относительно санкций против России.
На переговорах было отмечено постепенное увеличение объемов двусторонней торговли между странами и наличие возможностей для дальнейшего развития экономического сотрудничества. Стороны договорились обеспечить дальнейшую активную работу в рамках Межправительственной украинского-латвийской комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.
Зеленский проинформировал латвийскую сторону о шагах украинской власти, которые предпринимаются с целью улучшения условий ведения бизнеса в Украине, и возможностей для инвестиций. Президент Украины также отметил актуальность привлечения дальнейшей экспертной помощи Латвии, использование латвийского опыта для реализации реформ в нашей стране в соответствии с Соглашением об ассоциации с Евросоюзом. Особое внимание уделили улучшению украинской медицины.
Кариньш заявил о поддержке Украины в вопросах "Северного потока - 2", отметив, что Латвия на всех площадках выступала против этого проекта.
Инвестор планирует на 5-10 лет вперед, но его не устраивают такие движения. О чем тут вообще мона говорить то?
По его мнению, указанные инициативы команды Зеленского являются ответом ветеранам на их Марш против разведения вооружений на Донбассе, передает Диалог.UA. Арестович напомнил, что предыдущий глава государства Петр Порошенко оставил Зеленскому в наследство страну с экономическим ростом, повышением зарплат и социальных выплат. При этом оборонные программы и бюджет никак не были затронуты противостоянием с Россией. "Удивительно, но проклятый барыга попередник, как-то умудрился оставить им страну одновременно с экономическим ростом, повышением зарплат и пенсий и неплохими оборонными программами, никак не требующими срезания трети бюджета. Мелкие, отвратные гаденыши, ненадолго оседлавшие мозги таких же недалеких сторонников", - грубо назвал команду нового президента Арестович. Журналисты напоминают, что одним из главных предвыборных обещаний Зеленского было урегулирование конфликта на Донбассе. Однако первые шаги президента понравились далеко не всем украинцам.
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Це Ярослава Ніконенко.Її батько загинув в АТО у 2015. Вчора від кулі снайпера загинула і сама Ярослава -солдат 101 ОБрО ГШ ЗСУ. Без мами тепер 13-річна донька. Друзі,допоможемо? Вас у мене багато. Дякую за допомогу і RT
Картка сестри Ніконенко Богдани Сергіївни 5168742719439899