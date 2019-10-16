 Зеленский и премьер-министр Латвии Кариньш обсудили "Северный поток - 2" и инвестиции. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский поблагодарил премьер-министра Латвии за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и позицию относительно санкций против России.

На переговорах было отмечено постепенное увеличение объемов двусторонней торговли между странами и наличие возможностей для дальнейшего развития экономического сотрудничества. Стороны договорились обеспечить дальнейшую активную работу в рамках Межправительственной украинского-латвийской комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

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Зеленский проинформировал латвийскую сторону о шагах украинской власти, которые предпринимаются с целью улучшения условий ведения бизнеса в Украине, и возможностей для инвестиций. Президент Украины также отметил актуальность привлечения дальнейшей экспертной помощи Латвии, использование латвийского опыта для реализации реформ в нашей стране в соответствии с Соглашением об ассоциации с Евросоюзом. Особое внимание уделили улучшению украинской медицины.

Кариньш заявил о поддержке Украины в вопросах "Северного потока - 2", отметив, что Латвия на всех площадках выступала против этого проекта.

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