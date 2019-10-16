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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Зеленский и премьер-министр Латвии Кариньш обсудили "Северный поток - 2" и инвестиции. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с Премьер-министром Латвийской Республики Кришьянисом Кариньшем.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский и премьер-министр Латвии Кариньш обсудили Северный поток - 2 и инвестиции 01

Зеленский поблагодарил премьер-министра Латвии за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и позицию относительно санкций против России.

На переговорах было отмечено постепенное увеличение объемов двусторонней торговли между странами и наличие возможностей для дальнейшего развития экономического сотрудничества. Стороны договорились обеспечить дальнейшую активную работу в рамках Межправительственной украинского-латвийской комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

Зеленский и премьер-министр Латвии Кариньш обсудили Северный поток - 2 и инвестиции 02

Смотрите: Зеленский встретился с президентом Латвии Левитсом. ФОТОрепортаж

Зеленский проинформировал латвийскую сторону о шагах украинской власти, которые предпринимаются с целью улучшения условий ведения бизнеса в Украине, и возможностей для инвестиций. Президент Украины также отметил актуальность привлечения дальнейшей экспертной помощи Латвии, использование латвийского опыта для реализации реформ в нашей стране в соответствии с Соглашением об ассоциации с Евросоюзом. Особое внимание уделили улучшению украинской медицины.

Кариньш заявил о поддержке Украины в вопросах "Северного потока - 2", отметив, что Латвия на всех площадках выступала против этого проекта.

Читайте также: "Северный поток-2" несет угрозу для украинской стороны, - президент Латвии Левитс

Источник: https://censor.net.ua/n3154224
 
 
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вы это бросьте - а то создаеться впечетление - шо таки у вас за спиной - злая мендель присутствует)))))
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Все понятно! Моника рвется к Вовке карлику, что бы узнать рецепт обуви на платформе!
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Ахаха, инвестиции зайдут туда где могут ни село ни впало - в 2-3 раза ВНЕЗАПНО поднять налог, акциз или прочие сборы и налоги?
Инвестор планирует на 5-10 лет вперед, но его не устраивают такие движения. О чем тут вообще мона говорить то?
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"Кариньш заявил о поддержке Украины в вопросах "Северного потока - 2", отметив, что Латвия на всех площадках выступала против этого проекта." - можно подумати що слово Латвії має весоме значення
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Арестович возмущен скандальной инициативой команды Зеленского

Зеленський і прем'єр-міністр Латвії Каріньш обговорили "Північний потік - 2" та інвестиції - Цензор.НЕТ 8357
По его мнению, указанные инициативы команды Зеленского являются ответом ветеранам на их Марш против разведения вооружений на Донбассе, передает Диалог.UA. Арестович напомнил, что предыдущий глава государства Петр Порошенко оставил Зеленскому в наследство страну с экономическим ростом, повышением зарплат и социальных выплат. При этом оборонные программы и бюджет никак не были затронуты противостоянием с Россией. "Удивительно, но проклятый барыга попередник, как-то умудрился оставить им страну одновременно с экономическим ростом, повышением зарплат и пенсий и неплохими оборонными программами, никак не требующими срезания трети бюджета. Мелкие, отвратные гаденыши, ненадолго оседлавшие мозги таких же недалеких сторонников", - грубо назвал команду нового президента Арестович. Журналисты напоминают, что одним из главных предвыборных обещаний Зеленского было урегулирование конфликта на Донбассе. Однако первые шаги президента понравились далеко не всем украинцам.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/192163_1571158782
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а 15 млн заробитчан знают про это рост 🤣🤣🤣
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В Украине есть Люди , земля , море . Может хватит ездить по странам и получать "поддержку" .
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Украина не субъект мировой политики.... Поэтому ей и приходится общаться на равных только с лимитрофами, каковым и является она сама.... Неприятно, но это так...
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Обсуждают вопросы, к которым они ни как не относятся. Это как алкаши за бутылкой, мировые проблемы решают.
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Посмотрите на этого гномика. Разве вот это выглядит как президент?? Это пипец умора..
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Володе я не завидую ,он сейчас как карась на сковороде. Порошенко уничтожил все стратегические склады боеприпасов и вооружения. Мне один знакомый офицер из Генштаба сказал что наши войска сейчас не от хорошей жизни мало дают ответный огонь. Нет почти патронов и снарядов. А порохоботы пользуются этим обливая грязью Зеленского. Это ваш Порошенко во всем этом виноват и место его в тюрьме.
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Яніна Соколова‏ @IaninaSokolova 14 ч.14 часов назад

Це Ярослава Ніконенко.Її батько загинув в АТО у 2015. Вчора від кулі снайпера загинула і сама Ярослава -солдат 101 ОБрО ГШ ЗСУ. Без мами тепер 13-річна донька. Друзі,допоможемо? Вас у мене багато. Дякую за допомогу і RTЗеленський і прем'єр-міністр Латвії Каріньш обговорили "Північний потік - 2" та інвестиції - Цензор.НЕТ 2858
Картка сестри Ніконенко Богдани Сергіївни 5168742719439899


Зеленський і прем'єр-міністр Латвії Каріньш обговорили "Північний потік - 2" та інвестиції - Цензор.НЕТ 1200
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После фразы "Мы побудувалы ремонт дамбы.." на треш-марафоне....не представляю, шо он намолол про "северный поток минус пара" ???
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