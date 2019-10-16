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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11267) общежитие (100) приватизация (898) Гончарук_Алексей (170)

 Кабмин одобрил законопроект, позволяющий приватизацию жилья в общежитиях, - Гончарук. ВИДЕО

Правительство одобрило законопроект, который позволит жителям общежитий приватизировать свое имущество.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сказал после заседания правительства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Не всегда эти общежития, в которых люди живут еще с советских времен, были нормально переданы в собственность государства или общины. И далеко не всегда люди, которые там живут, имеют возможность нормально их приватизировать. Сегодня мы одобрили правительством законопроект, который будет передан в парламент. Он должен усовершенствовать некоторые процедуры.

Мы даже предусмотрели средства на компенсацию неотъемлемых усовершенствований, которые были сделаны в этих общежитиях, для того, чтобы дать возможность проживающим там людям спокойно приватизировать ту часть имущества, на которое они имеют право", - отметил Гончарук.

Также читайте: Кабмин поручил "Нафтогазу", "Укрзализныце" и "Укрпочте" найти лишнее имущество для продажи

Источник: https://censor.net.ua/n3154219
 
 
 Топ комментарии
 
Это нормальное решение. Хотя лет 15 уже приватизируют, но только через суд.
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По-новому вже пожили 5 років, дякую, досить
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Вибачаюсь. що не в тему:
" Два патрульних катери Військово-Морських Сил ЗС України "Слов'янськ" та "Старобільськ" типу Island вже прямують до Одеси.У першій половині жовтня вони були завантажені на суховантаж у Балтиморі, який зараз доставляє їх до Одеси. Прибуття очікується у 20-х числах жовтня, тобто наступного тижня вони будуть в Україні."
https://mil.in.ua/uk/news/ukrayinski-island-pryamuyut-do-odesy/
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По-новому вже пожили 5 років, дякую, досить
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"Поздно стучать кулаком по столу, когда ты сам уже только блюдо".
Тебя уже переварили, использовали одноразового аж 3 раза.
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готуйся, кажуть пашинський колотись почав і пішов на спвпрацю зі слідством)))
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Та ты шо! Расскажет как того пьяного лоха еще и обоссал на дороге? Так значит нагшрадят.
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Далі більше буде:

Також Пашинський звинувачував членів злочинної банди Петра Порошенка в тому, що вони прикривалися патріотизмом і робили дуже страшні речі пов'язані з армією.
В армію поставлялося тільки те, на чому можна було заробити. БТРи поставлялися тому, що їх реконструювали на заводі Богдан (ред. Належить Свинарчук та Порошенко). Катери поставлялися тому, що вони робилися на заводі Порошенко Кузня на Рибальському. Постачанням їжі вони займалися виключно тому, що їжу в армію поставляли фірми з орбіти Рошен. Форму на сотень тисяч солдатів шив завод пов'язаний з родичами Марини Порошенко. Вони заробляли на всьому і мова йде про мільярди доларів. Все продавалося в армію набагато дорожче собівартості. Дешевше було закуповувати в США ніж на заводах Порошенко. Олігарх продавав армії все в 3-4 рази дорожче собівартості
За словами Пашинського, у Луценка можна було купити будь-яку кримінальну справу, як на троєщинському ринку. Пашинський запевняє, що Луценко продав більшу частину справ Майдану пов'язані екс-регіоналами.
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Это нормальное решение. Хотя лет 15 уже приватизируют, но только через суд.
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никто ничего не понял, но бульбашка пошла.... бурно эмитируют....
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Их приватизируют , а кто будет обслуживать убитые сети , крышу , канализацию и стены ?
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. Мне жаль этих людей , ещё очень опасно , если эти древние коробки упадут .
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Не знаю . Застраховать за счёт государства . ??
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Будут как в рашке, ходить на ведро, а потом из окна выплёскивать. Канализацию какую-то выдумали.
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Так и будет . Только выплёскивать будут нам на голову . Вы пытались когда-нибудь собрать деньги в своём подъезде на ремонт замка или доводчика ? После этой попытки я продал квартиру , купил участок и построил ДОМ .
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Мужчина живущий в многоквартирном доме лох по определению.
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Ну так резко нельзя . Я два года был "лохом" . Не все хотят жить в своём доме , на своей земле , а большинство устраивает жить на "...надцатом" этаже , выяснять : кто где шумит , гадит в подъезде , сторожить своё авто по ночам возле окна , которое стоит возле подъезда , .. Ну и другие "прелести" .
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Я тоже несколько лет хотел жить отдельно от родителей и снимал квартиру. Как временное явление вполне "катит", а вот семья уже должна жить в своем доме. Дети должны видить как отец заботится о родителях. Другого способа научить детей заботится о себе-любимом в старости я не знаю.
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не рви алигарху извилину, видишь, о него дом и шо такое осмд ему не ведомо, но все соевые круто разбираются в геополитике, макроэкономике и прочих вещах.
И еще, немного палит этого алигарха глубокие познания в теме выплескивания дерьма в окна
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Вы пытались когда-нибудь собрать деньги в своём подъезде на ремонт замка или доводчика ?
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осмд и сбор средств с подьезда кардинально разные понятия.
Ты тоже алигарх геополитик?
Кстати, в субботу у нас поменяли доводчик, я даже и не знал, шо жена денег давала, там в группу писали жильцы, а я не в группе, вот и не знал. А подали зов во вторник, а в субботу уже есть доводчик
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барин,молодой барин - спасибо тебе за заботу - это то чего нам всем так не хватало - теперь ведь все заживут и тебя будут неустанно и повсеместно благодарить - ура зебилы - ура))))))))
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Щас порохоскот начнёт волать, шо Кломойский приватизирует все клоповники в общагах...
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Нет, конечно, он приватизирует твою квартиру если она у тебя есть, по новым законам, за долги. Ты думаешь троллик, что он о тебе беспокоится? Мдаааа, деградация у тебя милок.
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Якщо небуло би Пороха, то б давно вже б дозволили приватизувати житло в общагах Кабмін схвалив законопроєкт, що дозволяє приватизацію житла в гуртожитках, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4333
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Житло в гуртожитках приватизується вже давним давно згідно із законом України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" від 4 вересня 2008 року, який прийнятий за часів В.Ющенка.
Тому я не зовсім розумію чому говорять про приватизацію гуртожитків як про щось нове.
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Справа в тому, що цей Закон про який ти згадав не поширюється на громадян, які:
1) проживають у гуртожитках, призначених для тимчасового проживання, у зв'язку з навчанням, перенавчанням чи підвищенням кваліфікації у навчальних закладах та у зв'язку з роботою (службою) за контрактом;
2) мешкають у гуртожитку без правових підстав, визначених цим Законом;
3) мешкають у спеціальних гуртожитках, призначених для тимчасового проживання осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі і потребують поліпшення житлових умов або жила площа яких тимчасово заселена, або яким немає можливості повернути колишнє жиле приміщення;
4) потребують медичної допомоги у зв'язку із захворюванням на туберкульоз;
5) проживають у гуртожитках, що мають статус соціальних на день набрання чинності цим Законом. Можливо вони хочуть убрати перепони
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Можливо вони хочуть убрати перепони

Понимаете, Сергей. Может им пора конкретизировать свои действия, а не бла бла бла бла? Это основная причина, которая уже надоела Украине.
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У зеленых людей, память короткая, вот и пиарится зе команда о покращеннях.
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Вибачаюсь. що не в тему:
" Два патрульних катери Військово-Морських Сил ЗС України "Слов'янськ" та "Старобільськ" типу Island вже прямують до Одеси.У першій половині жовтня вони були завантажені на суховантаж у Балтиморі, який зараз доставляє їх до Одеси. Прибуття очікується у 20-х числах жовтня, тобто наступного тижня вони будуть в Україні."
https://mil.in.ua/uk/news/**********-island-pryamuyut-do-odesy/
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Ну і навіщо вони. У нас є пецини катери. Вони один в один з амерікосами Кабмін схвалив законопроєкт, що дозволяє приватизацію житла в гуртожитках, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7861
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Политика , 16 окт, 15:39 25 242
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Трамп предсказал крах экономики США в случае победы «клоуна» на выборах
По словам президента США, в случае избрания в 2020 году любого из претендентов от Демократической партии страну ждет повторение Великой депрессии

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/16/10/2019/5da707979a79472127fb6b96?from=from_main
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Питання, а чому ці люди вони не приватизували їх у 2004 році?
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если общага на балансе предприятия - приватизировать не давали...
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gdtnmk ntbm Так и было. Предприятия хотели себе захапать жилплощу, хотя бы под склады.
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Повна нісенітниця. Підставою приватизації в таких випадках є рішення адміністрації та профспілки підприємства по приватизацію.
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если общага на балансе предприятия - приватизировать не давали..

Все кто с мозгами, приватизировал через суд. Остальным только осталось троолить пороха на цензе, и хлопать в ладошки псвевдоподачкам от зе-зе
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Хоча відповідь є.
Тоді **************, розпускали плітки, що: «Ваші дєті і внукі будут отдавать еті субсідіі, і платіть за еті общежитія !!!»
Доречі, а де ГЛАВКОММУНПІДАР Сіманєнка?
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Жидобольшевик Симон Пехвель (Симоненко) на своей вилле в Турции доживает с "молодой женой". "Что еще надо человеку чтобы спокойно встретить старость?" Кабмін схвалив законопроєкт, що дозволяє приватизацію житла в гуртожитках, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2867
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А його прихильники, стройними мозгами проголосували за блазня.
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та им, шо хуже Украине и нормальным людям, то для них праздник
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та им, шо хуже Украине и нормальным людям, то для них праздник

RVP RVP Ты не чего не перепутал, шо в твоем понимании нормальным людям? янукович, портнов, баканов, рябошапка, богдан, зеленский касапские пропагандоны, и еще много много новых лиц, которые с радостью едут в Украину после Пороха?
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пагадите...уже лет 10 как их спокойно приватизируют )))
или то не те общаги... а те, которые служебные квартиры для бонз называются? )))
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Це про тих, які наслухались байок ****************, і не приватизували своє житло у 2000- х роках.
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Мабуть, тепер отакі, як на світлині.
Мотузка з білизною (точніше, метод її фіксації) - дуже зкріпно!

Кабмін схвалив законопроєкт, що дозволяє приватизацію житла в гуртожитках, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2935
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Вспомнился анекдот....
Мужик объясняет собаке, что такое приватизация:
- Вот представь, Бобик, что у тебя была будка! Представил? Теперь она твоя!
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Ян Левинзон - "Одесские джентельмены" !!!
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Видя что-то от Гончарука, я немедленно посылаю его *****, без всякого разнообразия. Просто: Гончарук, вали *****. Заодно, надеясь на справедливый БАН.
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помнится мне ті уже пітался что-то подобное замутить. Цензор как чемодан без ручки?))
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Кабмін схвалив законопроєкт, що дозволяє приватизацію житла в гуртожитках, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3354

дык обругай изысканно админа, верняк
на служебной ветке!
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