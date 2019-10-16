 Кабмин одобрил законопроект, позволяющий приватизацию жилья в общежитиях, - Гончарук. ВИДЕО

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сказал после заседания правительства, сообщает Цензор.НЕТ.
"Не всегда эти общежития, в которых люди живут еще с советских времен, были нормально переданы в собственность государства или общины. И далеко не всегда люди, которые там живут, имеют возможность нормально их приватизировать. Сегодня мы одобрили правительством законопроект, который будет передан в парламент. Он должен усовершенствовать некоторые процедуры.
Мы даже предусмотрели средства на компенсацию неотъемлемых усовершенствований, которые были сделаны в этих общежитиях, для того, чтобы дать возможность проживающим там людям спокойно приватизировать ту часть имущества, на которое они имеют право", - отметил Гончарук.
Тебя уже переварили, использовали одноразового аж 3 раза.
Також Пашинський звинувачував членів злочинної банди Петра Порошенка в тому, що вони прикривалися патріотизмом і робили дуже страшні речі пов'язані з армією.
В армію поставлялося тільки те, на чому можна було заробити. БТРи поставлялися тому, що їх реконструювали на заводі Богдан (ред. Належить Свинарчук та Порошенко). Катери поставлялися тому, що вони робилися на заводі Порошенко Кузня на Рибальському. Постачанням їжі вони займалися виключно тому, що їжу в армію поставляли фірми з орбіти Рошен. Форму на сотень тисяч солдатів шив завод пов'язаний з родичами Марини Порошенко. Вони заробляли на всьому і мова йде про мільярди доларів. Все продавалося в армію набагато дорожче собівартості. Дешевше було закуповувати в США ніж на заводах Порошенко. Олігарх продавав армії все в 3-4 рази дорожче собівартості
За словами Пашинського, у Луценка можна було купити будь-яку кримінальну справу, як на троєщинському ринку. Пашинський запевняє, що Луценко продав більшу частину справ Майдану пов'язані екс-регіоналами.
И еще, немного палит этого алигарха глубокие познания в теме выплескивания дерьма в окна
Ты тоже алигарх геополитик?
Кстати, в субботу у нас поменяли доводчик, я даже и не знал, шо жена денег давала, там в группу писали жильцы, а я не в группе, вот и не знал. А подали зов во вторник, а в субботу уже есть доводчик
Тому я не зовсім розумію чому говорять про приватизацію гуртожитків як про щось нове.
1) проживають у гуртожитках, призначених для тимчасового проживання, у зв'язку з навчанням, перенавчанням чи підвищенням кваліфікації у навчальних закладах та у зв'язку з роботою (службою) за контрактом;
2) мешкають у гуртожитку без правових підстав, визначених цим Законом;
3) мешкають у спеціальних гуртожитках, призначених для тимчасового проживання осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі і потребують поліпшення житлових умов або жила площа яких тимчасово заселена, або яким немає можливості повернути колишнє жиле приміщення;
4) потребують медичної допомоги у зв'язку із захворюванням на туберкульоз;
5) проживають у гуртожитках, що мають статус соціальних на день набрання чинності цим Законом. Можливо вони хочуть убрати перепони
Понимаете, Сергей. Может им пора конкретизировать свои действия, а не бла бла бла бла? Это основная причина, которая уже надоела Украине.
людей, память короткая, вот и пиарится зе команда о покращеннях.
" Два патрульних катери Військово-Морських Сил ЗС України "Слов'янськ" та "Старобільськ" типу Island вже прямують до Одеси.У першій половині жовтня вони були завантажені на суховантаж у Балтиморі, який зараз доставляє їх до Одеси. Прибуття очікується у 20-х числах жовтня, тобто наступного тижня вони будуть в Україні."
https://mil.in.ua/uk/news/**********-island-pryamuyut-do-odesy/
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Трамп предсказал крах экономики США в случае победы «клоуна» на выборах
По словам президента США, в случае избрания в 2020 году любого из претендентов от Демократической партии страну ждет повторение Великой депрессии
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/16/10/2019/5da707979a79472127fb6b96?from=from_main
Все кто с мозгами, приватизировал через суд. Остальным только осталось троолить пороха на цензе, и хлопать в ладошки псвевдоподачкам от зе-зе
Тоді **************, розпускали плітки, що: «Ваші дєті і внукі будут отдавать еті субсідіі, і платіть за еті общежитія !!!»
Доречі, а де ГЛАВКОММУНПІДАР Сіманєнка?
RVP RVP Ты не чего не перепутал, шо в твоем понимании нормальным людям? янукович, портнов, баканов, рябошапка, богдан, зеленский касапские пропагандоны, и еще много много новых лиц, которые с радостью едут в Украину после Пороха?
или то не те общаги... а те, которые служебные квартиры для бонз называются? )))
Мотузка з білизною (точніше, метод її фіксації) - дуже зкріпно!
Мужик объясняет собаке, что такое приватизация:
- Вот представь, Бобик, что у тебя была будка! Представил? Теперь она твоя!
дык обругай изысканно админа, верняк
на служебной ветке!