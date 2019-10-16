 Кабмин назначил главой Госспецсвязи Петрова

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сказал после заседания правительства, информирует Цензор.НЕТ.
Петров согласно закону назначен на пост без конкурса, с испытательным сроком два месяца.
"Я четко поставил задачи, которые он должен сделать за два месяца. Самая главная – прекратить коррупцию в органе", - заявил премьер-министр.
Ранее Петров занимал должность руководителя Службы по вопросам информационной безопасности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Це Ярослава Ніконенко.Її батько загинув в АТО у 2015. Вчора від кулі снайпера загинула і сама Ярослава -солдат 101 ОБрО ГШ ЗСУ. Без мами тепер 13-річна донька. Друзі,допоможемо? Вас у мене багато. Дякую за допомогу і RT
Картка сестри Ніконенко Богдани Сергіївни 5168742719439899