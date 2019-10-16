 Кабмин назначил главой Госспецсвязи Петрова

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сказал после заседания правительства, информирует Цензор.НЕТ.

Петров согласно закону назначен на пост без конкурса, с испытательным сроком два месяца.

"Я четко поставил задачи, которые он должен сделать за два месяца. Самая главная – прекратить коррупцию в органе", - заявил премьер-министр.

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Ранее Петров занимал должность руководителя Службы по вопросам информационной безопасности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины.