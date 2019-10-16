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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11267) Петров (9) Госспецсвязь (50) Гончарук_Алексей (170)

 Кабмин назначил главой Госспецсвязи Петрова

Кабинет министров назначил Главой Госспецсвязи Валентина Петрова.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сказал после заседания правительства, информирует Цензор.НЕТ.

Петров согласно закону назначен на пост без конкурса, с испытательным сроком два месяца.

"Я четко поставил задачи, которые он должен сделать за два месяца. Самая главная – прекратить коррупцию в органе", - заявил премьер-министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин уволил главу Госспецсвязи Евдоченко

Ранее Петров занимал должность руководителя Службы по вопросам информационной безопасности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3154216
 
 
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А может быть он умный мужик , главное , чтобы руководство не было глупым .
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Все умные не похожи на остальных не очень умных .
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Агента Петра на прослушку? Правильное решение!
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Я, честно говоря, не совсем понял, какая нахер коррупция в Госспецсвязи? Сейчас всех меняют на каких-то мутных петровых-сидоровых под любым предлогом или у меня паранойя?
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Яніна Соколова‏ @IaninaSokolova 13 ч.13 часов назад

Це Ярослава Ніконенко.Її батько загинув в АТО у 2015. Вчора від кулі снайпера загинула і сама Ярослава -солдат 101 ОБрО ГШ ЗСУ. Без мами тепер 13-річна донька. Друзі,допоможемо? Вас у мене багато. Дякую за допомогу і RTКабмін призначив главою Держспецзв'язку Петрова - Цензор.НЕТ 8915
Картка сестри Ніконенко Богдани Сергіївни 5168742719439899


Кабмін призначив главою Держспецзв'язку Петрова - Цензор.НЕТ 8917
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