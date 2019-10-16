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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11267) кадры (490) Госгеокадастр (88) Гослесагентство (22) Гончарук_Алексей (170)

 Из-за сбоев в работе правительственного сайта поиска вакансий конкурс на должности руководителей Госгеокадастра и Гослесагентства продлен, - Гончарук

Из-за сбоев в работе правительственного сайта поиска вакансий Кабинет министров продлил конкурс по ряду должностей до 17 октября.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сказал после заседания правительства, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, сайт cаreer.gov.ua не всегда оперативно фиксировал документы, поданные претендентами на определенную должность.

"Он не всегда работает корректно. Не всегда нормально загружает документы и не всегда у человека есть возможность эти документы без сбоя подать. Есть ряд случаев, когда мы идентифицировали, что человек вроде бы все подал, а система сработала некорректно. Поэтому чтобы дать возможность всем желающим податься на конкурсы, мы еще на пару дней, до 17 октября, продлили принятие документов по ряду органов", - сообщил премьер-министр.

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Речь идет о конкурсах на должности председателей Госэкспортконтроля, Госгеокадастра, Гослесагентства и Укринфрапроекта.

Источник: https://censor.net.ua/n3154214
 
 
 Топ комментарии
 
шо то к ним не кто идти работать не хочет - вопрос почему даже не ставлю))))))))))
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А куда делась петиция за импичмент Зебилу? Тоже сбой сайта?
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То ли еще будет при "полной" диджитализации всех госорганов и отмене бумажного документооборота. Хакерство пока еще никто в мире не в состоянии победить.
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Ну да , почти поверил . Сбой в работе правительственного сайта .
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просто ще гроші не всі занесли))) багатирьова в дорозі))
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Друзья и близкие родственники кончаются, начинаем среди друзей друзей и их детей.
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шо то к ним не кто идти работать не хочет - вопрос почему даже не ставлю))))))))))
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Нормальные спецы биографию марать не хотят. Потом вовек не отмоешься. Как с Овощем.
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"Спрашиваете, почему люди бегут с корабля, который не тонет? Они смекнули, куда он их везет."
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А куда делась петиция за импичмент Зебилу? Тоже сбой сайта?
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Вопрос разве в том что он сделал? Вопрос куда делась петиция с сайта президента?
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Наверное десятки тысяч желающих у них работать, вот и сайт лег от такого количества заявок Из-за сбоев в работе правительственного сайта поиска вакансий по ряду должностей конкурс продлен до 17 октября, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8260 73% зебилов - это приличное количество выходит
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То ли еще будет при "полной" диджитализации всех госорганов и отмене бумажного документооборота. Хакерство пока еще никто в мире не в состоянии победить.
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Из-за сбоев в работе правительственного сайта...

Ржунимагу. Раньше плевать зеко манде было на этот сайт, без него обходились как-то. Че, беня забухал, да?
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Премьер-министр Алексей Гончарук берет на работу тех кто не зигует?

Все таки Зеленский обделался, по полной программе.
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так и скажи - не все работники 95-квартала успели зарегиться, а то чушь про "какие-то сбои правительственного сайта"... пиз@ун!!!
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Арамис - романтик . Зачем так грубо "... пиз@ун!!!" ?
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Кабинет министров Украины не смог подсчитать основные показатели бюджета Украины на 2020 год к началу рассмотрения в ВР. Гончарук попросил еще две недели. Так как Маркарова отказалась участвовать "... у цьому шахрайстві..." у мальчиков цифирки не складываются. (с)timeze 2019
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Денег нет . Осталась земля . Бабушки требуют пенсию , ФОПы сволочи . Зеля , зря ....
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диджитализация... говорите...
все в электронном виде говорите )))))
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Это ДА! Там еще есть какой то шизоид, исполняет роль министра, который все хочет в электронный вид перевести. Правильно что у них у всех по 2-3 паспорта, главное всегда носить с собой, может прилетелть нежаднчик в любую минуту.
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за один продленный день найдут, обязательно...)) на такие жирные министерства ищут через сайт вакансий, хоть и правительственный? а сайт аж не відерживает наплыва )))
завтра окажутся министрами какие-то два не очень бедных чьих то протеже, попомните ))
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Когда уже Зеленский вышвырнет нахрен этого дебила на самокате?
Оно такое мелет, шо авторитет и уважение этому персонажу ещё долго не "угрожают".
Оно откуда-то взялось токо вчера, зато успело обосрать новую власть и самому зашквариться так, наче оно кем специально заслано.
Разве Зеленский этого до сих пор не видит?
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