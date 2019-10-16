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 Зеленский подписал закон о защите прав потребителей финуслуг

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1085-1 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав потребителей финансовых услуг.

Об этом говорится в карточке документа на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

Среди прочего, документом предусмотрено наказание финансовых учреждений за ложную информацию о своих финансовых продуктах.

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"Финансовые учреждения должны раскрывать полную информацию о стоимости услуг в рекламе и на сайтах. Украинцам станет легче принимать правильные финансовые решения. И они будут защищены от навязывания ненужных услуг, ведь будут понимать, какие именно услуги включаются в полную стоимость", - комментируют документ в пресс-службе Национального банка.

Там напоминают, что за нарушение прав потребителей финансовых услуг, таких как кредит, депозит и страхование, будут налагать штрафы в размере до 13,6 тыс. грн.

Отмечается, что законом предусматривается наказание финансовым компаниям и банковским учреждениям за то, что они указывают ложную информацию об услугах, которые предоставляют. В частности, по процентным ставкам по кредитам и депозитам, комиссиям и другим платежам, которые присутствуют в кредитном соглашении, но отсутствуют в рекламе финансовой услуги.

Зеленский подписал закон о защите прав потребителей финуслуг 01

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Закон вступит в силу через три месяца с даты публикации в официальной прессе правительства.

Напомним, 11 сентября 2019 года Рада поддержала закон №1085-1 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав потребителей финансовых услуг в первом чтении.

20 сентября документ был принят и отправлен на подпись спикеру ВР. Уже 2 октября закон поступил на подпись президенту и 16 октября вернулся с его подписью.

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Источник: https://censor.net.ua/n3154212
 
 
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"це тарас, йому нормас" (с). скільки йде ця реклама, завжди хотів знати, на скільки встряв тарас.
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"це тарас, йому нормас" (с). скільки йде ця реклама, завжди хотів знати, на скільки встряв тарас.
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Там напоминают, что за нарушение прав потребителей финансовых услуг, таких как кредит, депозит и страхование, будут налагать штрафы в размере до 13,6 тыс. грн.


банки рекламируют кредиты под 25% годовых,
скрытые платежи еще 20% годовых -
итого 45% годовых кредит.

мошеничество банка в чистом виде.

по депозитам - рекламируют высокие % банки-пустышки - нету ничего на обеспеченине,
если банк лопнет.

енто милиарды гривен,
а штраф всего то 13600грн??

так енто 1 раз пообедать дирехтурубанка.
ахахаха


Источник: https://censor.net.ua/n3154212
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Навіщо вам фінпослуги, якщо у вас грошей нема? (С)
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навіщо ти тратиш останні заощадження на інтернет? краще купи хлібину та порийся в ящику секон-хенду
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ти мені не конкурент. у мене є гроші і мені потрібні фінпослуги
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Тоді купи собі в інтернет магазині хлібину і не роби мені нерви.
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