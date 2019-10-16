 Зеленский подписал закон о защите прав потребителей финуслуг

Об этом говорится в карточке документа на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

Среди прочего, документом предусмотрено наказание финансовых учреждений за ложную информацию о своих финансовых продуктах.

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"Финансовые учреждения должны раскрывать полную информацию о стоимости услуг в рекламе и на сайтах. Украинцам станет легче принимать правильные финансовые решения. И они будут защищены от навязывания ненужных услуг, ведь будут понимать, какие именно услуги включаются в полную стоимость", - комментируют документ в пресс-службе Национального банка.

Там напоминают, что за нарушение прав потребителей финансовых услуг, таких как кредит, депозит и страхование, будут налагать штрафы в размере до 13,6 тыс. грн.

Отмечается, что законом предусматривается наказание финансовым компаниям и банковским учреждениям за то, что они указывают ложную информацию об услугах, которые предоставляют. В частности, по процентным ставкам по кредитам и депозитам, комиссиям и другим платежам, которые присутствуют в кредитном соглашении, но отсутствуют в рекламе финансовой услуги.

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Закон вступит в силу через три месяца с даты публикации в официальной прессе правительства.

Напомним, 11 сентября 2019 года Рада поддержала закон №1085-1 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав потребителей финансовых услуг в первом чтении.

20 сентября документ был принят и отправлен на подпись спикеру ВР. Уже 2 октября закон поступил на подпись президенту и 16 октября вернулся с его подписью.

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