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 На Закарпатье руководители райотдела полиции попались на получении 3 тыс. долл. взятки, - СБУ. ФОТО

Руководители одного из районных отделов полиции Закарпатской области требовали от частного предпринимателя ежемесячные "откаты", угрожая уголовным преследованием в случае отказа. Мужчина обратился в СБУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

На Закарпатье руководители райотдела полиции попались на получении 3 тыс. долл. взятки, - СБУ 01

Установлено, что начальник райотдела полиции вместе с заместителем заставляли местного предпринимателя платить ежемесячно 5 тыс. гривен за возможность заниматься легальной лесозаготовкой. Чтобы доказать "привлекательность" своего предложения злоумышленники создавали ему искусственные препятствия в осуществлении предпринимательской деятельности и шантажировали  уголовным производством, законность открытия которого выясняется.

Правоохранители задержали заместителя руководителя райотдела при получении очередного транша в национальной валюте и 3 тыс. долларов за закрытие дела.

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В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Источник: https://censor.net.ua/n3154211
 
 
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