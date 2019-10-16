 Убийство Шеремета - образцовое преступление, но в его расследовании однозначно будет результат, - замглавы Нацполиции Цуцкиридзе

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал заместитель главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

"По крайней мере, мы делаем для этого (раследования. - Ред) все возможное. На самом деле это такое преступление, по которому можно будет писать и учебные пособия, и монографии. Если брать преступную составляющую, то образцовое", - отметил он.

Цуцкиридзе уточнил, что убийство носит "латентный" характер.

"Очень большая работа проведена на подготовку. Не одну личность задействовали еще и с большим опытом в подобных преступлениях", - уточнил он.

Полный текст интервью с Максимом Цуцкиридзе читайте здесь.

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Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".