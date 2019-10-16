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Все про:расследование (2584) Шеремет (289) Цуцкиридзе Максим (1)

 Убийство Шеремета - образцовое преступление, но в его расследовании однозначно будет результат, - замглавы Нацполиции Цуцкиридзе

Результат в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета будет однозначно.

 Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал заместитель главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

"По крайней мере, мы делаем для этого (раследования. - Ред) все возможное. На самом деле это такое преступление, по которому можно будет писать и учебные пособия, и монографии. Если брать преступную составляющую, то образцовое", - отметил он.

Цуцкиридзе уточнил, что убийство носит "латентный" характер.

"Очень большая работа проведена на подготовку. Не одну личность задействовали еще и с большим опытом в подобных преступлениях", - уточнил он.

Полный текст интервью с Максимом Цуцкиридзе читайте здесь.

Читайте также: Дело об убийстве Шеремета на контроле, подробности раскрыть не могу, - Зеленский

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/n3154210
 
 
 Топ комментарии
 
Ща вазелиновая моника соберется с силами и всех посадит.....
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73% дурников в этом году посадили только картошку)))
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Гордон дело говорит.
Во первых он не человек, а рептилоид, даже по лицу видно шо он ящер с Нибиру.
А во вторых у него есть золотая пирамидаы юшыньсэ, котора\, как известно, имеет канал связи с космосом.
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Ща вазелиновая моника соберется с силами и всех посадит.....
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73% дурников в этом году посадили только картошку)))
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Гордон: Убийство Шеремета раскрыто, но о нем не говорят

По его словам, на данный момент следствие установило личность подозреваемого в совершении преступления, а также обладает информацией о мотивах убийства.
"Убийство Павла Шеремета раскрыто, но о нем не говорят. Почему не говорят о том, что известен убийца Шеремета, мотивы, известно вообще все?", - отметил Гордон.
Кроме того, он заявил, что Российская Федерация не имеет никакого отношения к убийству Шеремета, а его гибель следствие "внутренних разборок".
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Гордон прикидывается мальчиком, хотя сам в этой кухне.

"Российская Федерация не имеет никакого отношения к убийству Шеремета, а его гибель следствие "внутренних разборок" (с)

Поэтому и не говорят. Никакого профита - агрессора не обвинишь, да еще и на своих тень бросишь.
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Гордон дело говорит.
Во первых он не человек, а рептилоид, даже по лицу видно шо он ящер с Нибиру.
А во вторых у него есть золотая пирамидаы юшыньсэ, котора\, как известно, имеет канал связи с космосом.
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Гордон говорит полуправду, так как сам работает на кураторов Кремля. Убивали Шеремета под создание Нац. дружин, так как глава нац. дружин , причастен к убийству оператора Шеремета Завадского.
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Вы не диссертации(монографии) пишите, а раскрывайте быстрей.
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убийство шеремета это то же, что и убийство гонгадзе. только смещённое во времени. он зашёл слишком далеко в расследовании делов "кучмы". пока отсутствуют только плёнки "мельниченко".а т.к. "кучма" пошёл на конфликт с наступныком, их могут и опубликовать.
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так все описывает и смакует при этом...как будто сам...))) или на протоколах наблатыкался
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Результат объявят,когда надо будет спасать рейтинг Камертона Вбивство Шеремета - зразковий злочин, але в його розслідуванні однозначно буде результат, - заступник голови Нацполіції Цуцкірідзе - Цензор.НЕТ 6493
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Отрицательный результат (в расследовании) - тоже результат. Вообще-то "латентные" убийства расследовать сложно. Вот если-бы на глазах многотысячной толпы! (ну как на Майдане), масса свидетелей! вот тогда попроще будет.
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Та винуватого давно не тільки підозрюють, але з той країною ми нейтральні тіпа.
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Такая терминология, жуть. Замглавы нацполиции Цуцкиридзе точно разбирается в этом? Латентное убийство, образцовое преступление... Это как вообще? Есть такое понятие как идеальное убийство. Может быть он об этом хотел сказать?
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Надо делать как свинья: сказать, что рука москвы и забить на расследование. Всё равно что назначить Пашинского, искать , кто завалил небесную сотню.
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