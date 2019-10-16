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Все про:местные выборы (1231) Нацполиция (10238) Цуцкиридзе Максим (1)

 Полиция к местным выборам подготовлена очень хорошо, знаем все схемы, - замглавы НП Цуцкиридзе

Сотрудники Национальной полиции получила ценный опыт в период президентской и парламентской кампаний и готова к его применению на местных выборах.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал заместитель главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

"Мы во время избирательной гонки многое для себя нового узнали, в том числе способы подкупа, грязные политические технологии. Скажу так: к местным выборам мы очень хорошо подготовлены, знаем уже все схемы и понимаем, куда будут двигаться те граждане, которые, не дай Бог, захотят нарушить закон", - отметил он.

В качестве примеров, с которыми полиции приходилось иметь дело, Цуцкиридзе назвал создание двойников-кандидатов и партий-клонов.

"ООО "Слуга народа". Через партию-клон в парламент пытались попасть какие-то лица, кторые к настоящей "СН" никакого отношения не имели", - уточнил он.

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Полный текст интервью с Максимом Цуцкиридзе читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3154204
 
   
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особливо готуються до місцевих в лугандоніЇ, по "штанмайерфейк фомуляре"? Поліція до місцевих виборів підготовлена ​​дуже добре, знаємо всі схеми, - заступник голови НП Цуцкірідзе - Цензор.НЕТ 807 Поліція до місцевих виборів підготовлена ​​дуже добре, знаємо всі схеми, - заступник голови НП Цуцкірідзе - Цензор.НЕТ 3911
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Да, как вывозить за бугор награбленные в Украине бабки ,вы твари знаете нехило !!! Полиция к местным выборам подготовлена очень хорошо, знаем все схемы, - замглавы НП Цуцкиридзе - Цензор.НЕТ 3653
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Да что ж такое... Неужели зебобик сдох, и мозг заработал?)
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Нет ,всё совсем не там , Поліція до місцевих виборів підготовлена ​​дуже добре, знаємо всі схеми, - заступник голови НП Цуцкірідзе - Цензор.НЕТ 6231просто пэтя падло ,таких наворотило дел ,что прибирать за ним дерьмо придётся очень и очень долго, но ничего Зе пока справляется ...
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Ага, проклятые папередники, пяти лет недостаточно, чтоб разгрести следующие дела:

Армия, ассоциация с ЕС, антикоррупционные органы, коалиция против РФ с ЕС и США
Автокефалия церкви, Банковская система очищена от банков-пылесосов
Безвиз с ЕС, благотворительность на армию - 1,5 миллиарда грн
Децентрализация: бюджеты областных центров выросли в 2 раза
Бум украинской музыки, кинопроизводства и книгоиздания
Закреплен внешнеполитический вектор на вступление в НАТО и ЕС
РФ вышвырнули из Большой Восьмерки и ПАСЕ
Введение Европой и США санкций против РФ
Выход из нефте- и газозависимости от РФ
Украина перестала покупать газ у РФ, отсудила у Газпрома $2,5 миллиарда
Возобновление роста ВВП после начала войны
Восстановление ВПК: в армии появились тепловизоры, Стугны, Джавелины, контрбатарейные радары и ударные беспилотники, летальное оружие из стран НАТО

Гаагский трибунал рассматривает дела против страны-оккупанта
ГПУ довела до судебных приговоров 2300 уголовных дел по коррупции
Декларирование доходов чиновниками и депутатами (за что и ненавидят)
Декоммунизация, дерусификация
Золотовалютные резервы увеличились с 5 до 20 млрд $
Крупнейший авиаперевозчик Европы Ryanair пришел в Украину
Мир в подавляющем большинстве областей
Освобождение 2/3 Донбасса
Обновление системы ПВО Киева за счет средств Рошен
Онлайн-услуги
Официальные зарплаты выросли в 3 раза
Открытые реестры собственности
Центры предоставления админуслуг
Электронные декларации чиновников
Патрульная полиция
Система госзакупок "ПроЗорро"
Силы специальных операций
Спасение обворованного ПриватБанка
Проведены честные президентские выборы с мирной передачей власти.
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Цуцкиридзе, а шашлыки будут? А вино? И нах нам те выборы!
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канешна знаете...вы ж в них учавствуете))) (ну или учавствовали)
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Ви уявляєте країну, де в містах і селах керують такі ж трускавецькі випускники як у раді, КМ і ОП? Але я хочу, щоб нарід отримав насолоду по повній - я поважаю їх вибір. Полиция к местным выборам подготовлена очень хорошо, знаем все схемы, - замглавы НП Цуцкиридзе - Цензор.НЕТ 5226
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Шикарный заголовок) ну и не врет тут он -зебилам теперь придется стараться, чтоб место выдрать
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подготовлена очень хорошо, знаем все схемы -- знаем, где можно подкормиться
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"Полиция к местным выборам подготовлена очень хорошо, знаем все схемы" - не переживайте, граждане, - ни одна схема попередников не останется без нового хозяина!
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Знайдені виборчі бюлютєні поліція зможе заповнити як захоче й проголосувати! Поліція до місцевих виборів підготовлена ​​дуже добре, знаємо всі схеми, - заступник голови НП Цуцкірідзе - Цензор.НЕТ 6328
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ждем. щобы половина лучших полицейских, знающих все схемы, избралась на безальтернативной основе в мэстные органы влады, пользуясь доверием народа
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