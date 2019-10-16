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Все про:Евровидение (695) Крым (21969) отбор (113) Россия (74066) Аласания (120)

 Стартовал отбор на "Евровидение": выступавших в России и оккупированном Крыму не пустят на конкурс

Артисты, которые хотят представлять Украину на Евровидении в Нидерландах в 2020 году, не должны выступать в России и въезжать в оккупированный Крым с нарушением украинского законодательства.

Телеканал СТБ и UA: Общественное вещание объявляют о начале национального отбора на Евровидение-2020, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу общественного вещателя.

С сегодняшнего дня желающие принять участие в конкурсе могут подать свои анкеты. При этом отбор проходит по новым правилам: его участниками могут быть только исполнители и коллективы, которые с 2014 года не выступали в России и не въезжали на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины, а также не планируют выступать в РФ до финала "Евровидения".

"Важно организовать отбор совместно с СТБ таким образом, чтобы представителем Украины был не только талантливый и яркий артист, но и тот, кто полностью понимает эту ответственность, разделяет позицию и ценности украинского общества и готов соблюдать правила конкурса", - сказал председатель правления UA: Общественное вещание Зураб Аласания.

Читайте на Цензор.НЕТ: MARUV признали в России "прорывом года": "Дорогие мои, очень благодарна, скоро увидимся"

Это – единственное изменение, которое внесли в правила национального отбора на "Евровидение". Прочее осталось неизменным: как обычно, сбор анкет продлится до 25 декабря. 8 и 15 февраля состоятся телевизионные полуфиналы, а 22 февраля – финал, во время которого Украина назовет своего представителя на конкурсе.

Ведущим прямых эфиров будет Сергей Притула.

65-й ​​международный песенный конкурс Евровидение-2020 состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года в городе Роттердам, Нидерланды.

Напомним, певица Анна Корсун, более известная как MARUV, стала победительницей национального отбора Евровидения-2019.

Несмотря на готовность MARUV отказаться от гастролей в РФ, она не смогла договориться с НОТУ об условиях участия в Евровидении-2019 и отказалась ехать в Израиль.

Также на Цензор.НЕТ: Спецусловий в контракте для MARUV не было, с ней прошел специальный разговор: ее интерпретации нам показались рискованными для страны, - НОТУ

Так же поступили коллективы, занявшие второе и третье место в национальном отборе - Freedom Jazz и KAZKA.

27 февраля 2019 года НОТУ приняла решение не участвовать в конкурсе в этом году.

Победителем "Евровидения-2019" стал Дункан Лоуренс из Нидерландов.

Источник: https://censor.net.ua/n3154202
 
 
 Топ комментарии
 
Ну наконец то) во второй раз так лохонуться нельзя, понятно...
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после исполнения Гимна.. буду голосовать за Дзиндзю... если он захочет поучаствовать
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Победит Поющая Тарелка.
Шмаркля от нее аж трясется.
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Ну наконец то) во второй раз так лохонуться нельзя, понятно...
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Т.е. президент Моника на Евровидение допущен не будет.
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Так там вроде певцы нужны, а не писюнисты.
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Моника Зеленски на Роисе выступала в разгар войны. Так что ей даже писюном низзя.
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я конечно за полный разрыв и за визы с мордором, но что за правила? или у нас есть законодательство про запрет работы в россии?, запрет на посещение?, медведчук посещает, марченко посещает , куча мародеров в сбу с двойным гражданством...
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Победит Поющая Тарелка.
Шмаркля от нее аж трясется.
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Це та реперша, що на параді в капелюшку читала репачок?
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Ну, Зебіл там теж був.
Що не заважає йому кожен день робити карколомні вистави на всю країну.
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после исполнения Гимна.. буду голосовать за Дзиндзю... если он захочет поучаствовать
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я не зрозумів, це правило стосується лише українських учасників, чи може усіх країн?
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