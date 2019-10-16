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 При Кабмине создали комиссию для защиты бизнеса: не бойтесь, обращайтесь к нам, - Гончарук

При Кабинете министров создали комиссию для защиты бизнеса.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сказал после заседания правительства, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"К нам часто обращаются представители разного бизнеса с информацией о том, что кого-то кошмарят, у кого-то продолжают требовать взятки. У меня большая просьба: нам нужно время для того, чтобы заменить негодяев и коррупционеров на государственных постах. И инспекторы, и другие чиновники, которые с вас требуют взятки останутся там не долго. Пожалуйста, не бойтесь, обращайтесь к нам, рассказывайте о таких случаях", - отметил он.

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Гончарук отметил, что по таким случаям есть коммуникация с правоохранителями: "Всех этих людей нужно арестовывать и сажать в тюрьму, чтобы они больше не требовали с бизнеса взятки и как-то влиять. Без ваших сообщений бороться с этим будет сложнее".

Созданная комиссия будет держать на контроле каждое обращение.

Источник: https://censor.net.ua/n3154201
 
 
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