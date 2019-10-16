EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
  138  3
Все про:Кабмин (11267) Калуш (33) ТЭЦ (60) Гончарук_Алексей (170)

 Калушскую ТЭЦ вернули в госсобственность, - Гончарук

Калушскую ТЭЦ вернули в госсобственность.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сказал после заседания правительства, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Предыдущее правительство передало ее в коммунальную собственность.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин после объявления об отставке Гройсмана вывел из госсобственности Калушскую ТЭЦ, - Герус. ДОКУМЕНТ

"Кто-то говорит, что таким образом над ней хотели установить контроль, кто-то связывает это с рейдерскими атаками. Мы приняли решение вернуть этот очень важный объект в государственную собственность – чтобы быть уверенными, что люди будут в тепле зимой и будут защищены от каких-то неожиданностей во время отопительного сезона", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3154198
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Странно как то. Зеленая труппа цирка95 все собирается продать, или отдать в концессию, распродать землю и последнюю гос собственность, а по версии этого кретина оказывается что лучше, когда все государственное. Шизофрения?
 показать весь комментарий
 
Все облэнерго нужно вернуть в госсобственность
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх