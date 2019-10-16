 Калушскую ТЭЦ вернули в госсобственность, - Гончарук

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сказал после заседания правительства, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Предыдущее правительство передало ее в коммунальную собственность.

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"Кто-то говорит, что таким образом над ней хотели установить контроль, кто-то связывает это с рейдерскими атаками. Мы приняли решение вернуть этот очень важный объект в государственную собственность – чтобы быть уверенными, что люди будут в тепле зимой и будут защищены от каких-то неожиданностей во время отопительного сезона", - сказал он.