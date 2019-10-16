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 В Верховном Суде введут фильтры, которые не будут позволять накапливать большое количество дел, - Венедиктова

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Венедиктова заявила, что законопроект №1008 о судебной реформе позволит ввести в Верховном Суде фильтры, которые не будут позволять накапливаться такому большому количестве дел, которые сейчас есть.

Об этом она сказала в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"(Законопроект. – Ред.) 1008 это об изменении модели. Когда ежегодно происходит что-то одинаковое и результата нет, - это значит, что надо менять модель. Если наша задача состоит в том, чтобы рассмотреть 77000 дел, то наверное надо было вносить правки, или 12 поправок по увеличению количества (судей. – Ред.) Верховного Суда и делать такое количество судей, чтобы они быстро рассмотрели эти 77 000 дел. Не было ни одной правки на увеличение до 300, 400 или 500. Поэтому модель 1008 - это о том, что судебная власть, а непосредственно Верховный Суд, должен заниматься унификацией подходов, постоянством подходов и немножко другим. Поэтому действительно будут вводиться фильтры, которые не будут позволять такому количеству дел выходить на Верховный Суд и таким образом будет усиливаться роль апелляционных судов", - сказала Венедиктова.

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Источник: https://censor.net.ua/n3154195
 
 
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обычно под таким соусом фильтруется бабло, шоб пойти туда. куда нужно В Верховном Суде введут фильтры, которые не будут позволять накапливать большое количество дел, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 1078
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найкращій фільтр - корупція
заплатив - і діло швидко вирішується на твою користь
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а те что не прошли "фильтры" вкинут в мусорку?
как можно ограничивать количество дел, поступающих в суд?
а могли б просто и коротко сказать - хотим увеличение штата... а не замыливать за умными фразами весь смысл
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Лучше введите фильтры "чтобы не накапливали большого количества имущества - "хатынок", кеша, "подарков", "выиграшей в лотереи", "подарков от богатых бабушек-колхозниц"...
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