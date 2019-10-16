EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 За рубежом
  506  14
Материалы по теме:
Все про:США (15604) Фирташ (1017) Джулиани (57)

 В офисе Фирташа отрицают его встречу с Джулиани

Представители олигарха Дмитрия Фирташа отрицают его встречу с Джулиани в Вене в конце прошлой недели.

Об этом сообщает австрийская газета Der Standard, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Фирташ заявляет, что между ним и господином Джулиани не было контактов, а также не было планов по встрече", - заявил представитель Фирташа.

При этом в офисе олигарха отказались подтверждать подлинность опубликованного ранее в СМИ документа, в котором бывший генпрокурор Виктор Шокин дал показания для адвокатов Фирташа, который сейчас ожидает экстрадиции из Австрии в США. В этих показаниях Шокин заявляет, что вице-президент США Джо Байден якобы оказывал давление на администрацию тогдашнего Президента Украины Петра Порошенко с тем, чтобы не только убрать его от должности генпрокурора для защиты своего сына от возможного расследования, но и чтобы заблокировать возвращение Фирташа в Украину в 2015 году.

Читайте на Цензор.НЕТ: Джулиани получил компромат на Байдена от Фирташа, - Time

Der Standard сообщает, что сам Джулиани в прошлый четверг, 10 октября, сообщил американскому журналу The Atlantic, что не может дать вечером интервью, поскольку отбывает в Вену. Авторы статьи предполагают, что поездка адвоката Трампа в столицу Австрии могла быть связана с одним из главных вопросов американской политики - "распространение теории заговора вокруг Хантера Байдена, сына Джо Байдена, вероятного оппонента Трампа в гонке на пост президента США". Они обращают внимание на появление связанного с Джо Байденом свидетельства бывшего генпрокурора Шокина для адвокатов Фирташа. Этот документ прямо связывает дело олигарха, экстрадиции которого требуют США, с последними скандалами в американской внутренней политике.

Также на Цензор.НЕТ: Арестованные в США клиенты Джулиани Парнас и Фруман работали с Фирташем, - Reuters

При этом сам адвокат Трампа ранее уже отрицал, что целью его поездки в Вену была встреча с украинским олигархом Фирташем, не раскрыв одновременно главную цель визита.

"Фактом является то, что два человека из ближайшего окружения Джулиани работали на Фирташа: Лев Парнас и Игорь Фурман. Они были арестованы на прошлой неделе в США, и якобы делали незаконные партийные пожертвования, а Джулиани заработал во время работы с ними 500 тыс. долларов" , - говорится в статье.

Источник: https://censor.net.ua/n3154187
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
еще бы.и с питром он не встречался в 14 году
 показать весь комментарий
 
 
28 квітня 2014-го року:
В штабе Порошенко отрицают встречу с Фирташем в Вене.
Через рік:
"Случайная" встреча Порошенко с Фирташем в венском отеле, по информации источников, длилась более, чем сутки.
05 червня 2015-го року дєвкі вже пляшуть трохи по-іншому:
Президент Петр Порошенко заявил, что встречался с олигархом Дмитрием Фирташем в Вене весной 2014 года, однако никаких соглашений с бизнесменом не заключал.

Для чого це робилося:
Фирташ говорит, что встречался с Порошенко и Кличко для борьбы с Тимошенко.

Об этом он заявил на судебном заседании в Вене, на котором рассматривается запрос на его экстрадицию в США по обвинению в коррупции, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Главное, что мы получили (от встречи - ред.) то, что хотели: Порошенко - президент, Кличко стал мэром", - сказал Фирташ.
 показать весь комментарий
 
 
недавно клічко сказал,шо ездил к брату и случайно ***** встретил
 показать весь комментарий
 
заскавинчали сученята ...учуяли "екскурсію" до Штатів
 показать весь комментарий
 
по ходу крыть этого туза фиртей у оппонентов нечем, разве шо шестеркой свын, мальдивским валетом или дамой уггей
 показать весь комментарий
 
 
Фирташ еще брехливее Потроха, хотя брехливее свына уже не может быть никого..
 показать весь комментарий
 
 
з їхніх стосунків очевидно , що фірташ стоїть вище пєті , пєдалік то є порох під ногами для них .
 показать весь комментарий
 
 
" Кофшелек,кофшелек! Какой кофшелек???? Не брал я никакой кофшелек!"(с).
 показать весь комментарий
 
Начали гонять чертей, выборы скоро))) Сестра в США живет, на окраине города, рядом с лесом. Говорит раньше еноты доставали, весь участок рыли, убивать их нельзя. Ловили и увозили подальше. А в этом году, енотов вообще нет, зато нашествие белок. Стая, все орехи съели, по головам скачут, а их не увезешь. Белка не к добру))))
 показать весь комментарий
 
ну вот - в несознанку ушел, а все ждали раскаяния В офісі Фірташа заперечують його зустріч із Джуліані - Цензор.НЕТ 8197
 показать весь комментарий
 
А почему нет новостей "из офиса Мыколы Голопупенка", укравшего "на пару копеек"? Интересно, у всех воров есть постоянно действующие офисы или только у ВОРЮГ ?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх