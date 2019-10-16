 Полученные средства за прогулы нардепов будут возвращать в общий бюджет, - Арахамия

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Если я депутат, мажоритарщик, например, у меня есть депутатские полномочия в округ и моя зарплата. Если я не работаю, не хожу на работу, нет уважительной причины - должны забрать все. Это же нормальная логика", - сказал Арахамия.
"Если была бы моя воля, мы бы их просто увольняли", - добавил он.
Арахамия отметил, что "средства будут возвращаться в общий бюджет, а там - как распределит правительство".
Нардеп рассказал, что депутатские выплаты составляют около 30 тыс. гривен в месяц, а половина зарплаты - около 15-18 тыс. гривен.
хервы туда шли?
Вдруг прокатит?
В депутатах окажусь...
Мне и хватит...
так і ти.
а потом как будут использоваться эти деньжищи??? по какой статье? на фуршеты и шарики?
вони що , туди за зарплату прийшли ... любе "решалово" приносить їм річну зарплату а скоріш за все більше ...
http://u-news.com.ua/83293-kurez-dnja-iz-deputatskoj-stolovoj-kto-to-ukral-solonku-foto.html