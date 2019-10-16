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 Политика Украины
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Все про:ВР (23833) прогулы (107) Арахамия (78)

 Полученные средства за прогулы нардепов будут возвращать в общий бюджет, - Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что полученные средства от народных депутатов, которые прогуливали заседания Рады и комитеты, будут возвращать в общий бюджет.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Если я депутат, мажоритарщик, например, у меня есть депутатские полномочия в округ и моя зарплата. Если я не работаю, не хожу на работу, нет уважительной причины - должны забрать все. Это же нормальная логика", - сказал Арахамия.

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"Если была бы моя воля, мы бы их просто увольняли", - добавил он.

Арахамия отметил, что "средства будут возвращаться в общий бюджет, а там - как распределит правительство".

Нардеп рассказал, что депутатские выплаты составляют около 30 тыс. гривен в месяц, а половина зарплаты - около 15-18 тыс. гривен.

Источник: https://censor.net.ua/n3154181
 
 
 Топ комментарии
 
Я слугою назовусь -
Вдруг прокатит?
В депутатах окажусь...
Мне и хватит...
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ВОТ!!!!! Вот где экономический рост!!! Вот где ВВП 40%%%%%!!! Открывайте карманы!!!! Шас баблище повалит!!!
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ВОТ!!!!! Вот где экономический рост!!! Вот где ВВП 40%%%%%!!! Открывайте карманы!!!! Шас баблище повалит!!!
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Да хер там) Ща по кругу погоняют и опять всё *******.
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Да при ***** такого не було.... торгуй кради на роботу не ходи... чистий валюнтаризм) Отримані кошти за прогули нардепів повертатимуть до загального бюджету, - Арахамія - Цензор.НЕТ 6068
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100 пудоффф, наверное, так и было, но не могу ни у кого узнать, что именно украли. Попадется какое то быдло тупое, не может ответить, мычит про телевизор, про 1+1, про Ньюз Иван и т.д. Может ты в курсе?
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Я слугою назовусь -
Вдруг прокатит?
В депутатах окажусь...
Мне и хватит...
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да-да...я поет - зовусь незнайка, от меня вам - балалайка.
так і ти.
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в общак чё ли? ))))
а потом как будут использоваться эти деньжищи??? по какой статье? на фуршеты и шарики?
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я так думаю...що на пропой...там з держ. казни ...відслюнявлять )))
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Фигня все это, там круговая порука, будут как и раньше давать свои карточки друзьям чтоб те их регистрировали.
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А что думает по этому поводу премьер-министр Украины, вдруг там есть его братья из поклоников 3-го рейха, его же выгонят из арийского движения?
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надо ребятам срочно больничные давать-насморк там, переутомление головного мозга, бабушка умерла и прочее, буджет богатый, он без этих грошей точно обойдется
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шоб ты жил на одну зарплату ...
вони що , туди за зарплату прийшли ... любе "решалово" приносить їм річну зарплату а скоріш за все більше ...
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Арахамия больше подходит под поукообразных, если смотреть на латинский язык )) Арахноид - пауки, скорпионы...
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общий бюджет это типа общак? Отримані кошти за прогули нардепів повертатимуть до загального бюджету, - Арахамія - Цензор.НЕТ 230 мде.. иногда лучше жевать жвачку
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им та зарплата до сраки большинству с сумочками от гуччи и откатами за лобизм законов от олигархов...
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нардепша говорит что за месяц могла бы стать миллионером. а ее пугают зарплатой. Это чтоб нам по ушам проехать???
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а в бюджете єти деньги ноль без палочки 0.00001% и тем более не понятно куда пойдет єтот возврат. Видимо Гончарук себе премию выписывать будет....
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популизм во все поля, 73% оценят. еще можно сперму кивы сдавать, оптом.
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"Якщо була моя воля, ми б їх просто звільняли", - додав він." - думаю 90% населення тебе б підтримали. А що ж ви "слуги народу" не внесли це положення в законопроект? В вас же є більшість - ви ж могли його самі прийняти.
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