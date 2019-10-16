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 Политика Украины, За рубежом
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 "Северный поток-2" несет угрозу для украинской стороны, - президент Латвии Левитс

Президент Латвии Эгилс Левитс подчеркивает, что его страна поддерживает стремление Украины достичь мира на Донбассе, реформировать свою судебную систему и видит угрозу для Украины в строительстве газопровода "Северный поток-2".

"Мы поддерживаем Украину в стремлении стабилизировать ситуацию в регионе и установить мир в своей стране. Латвия надеется, что удастся достичь положительных решений на встрече в Нормандском формате, вплоть до полного выполнения Минских договоренностей", - сказал он в среду на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Левитс отметил, что Латвия высказал свою позицию по проекту "Северный поток-2". "Это касается принципов энергетической безопасности. И мы считаем, что есть угроза для украинской стороны", - сказал он.

Президент Латвии высоко оценил намерение президента и парламента Украины активно внедрять реформы. "Я приятно удивлен тем, что значительно выросла поддержка обществом интеграции в ЕС и НАТО. Это, очевидно, геополитическое желание украинского народа, и мы это очень поддерживаем", - указал он.

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По словам Левитса, Латвия позитивно оценивает начало реформирования судебной системы в Украине. "Мы видим изменения в отношении судебной культуры. Понимаем, что это чрезвычайно тяжело, это сложные перемены, поскольку судебная культура меняется дольше всего. Но это приведет к изменению юридического мышления. В Латвии мы это проходили", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3154179
 
 
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Так он и Минские соглашения охаял, которые сам же и подписал. Левая часть мозга не ведает, что творит правая. Шизофрения...
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Проект Северный поток разрабатывался с 2006, начал реализовываться в 2009. По СП1 из ЮР месторождения газ закончится в 2001, а СП2 заменит своим газом с Штокмановского, там его на 80 лет.
Но то что Петя виноват с эти согласен, без него никак. Кстати, если ты усрался, это тоже он!
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" По СП1 из ЮР месторождения газ закончится в 2001, а СП2 заменит своим газом с Штокмановского, там его на 80 лет. "

Шозабрєд?
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Да какую угрозу? Где труба, а где Украина!
------------------------------------------В. Зеленский
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не. он не угроза. а всего лишь чесночная настойка, серебряная пуля, осиновый кол
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Кацапы никогда не скрывали зачем им нужен "Северный поток-2". У нас было более чем достаточно времени к этому подготовиться. Да и сейчас никто нам не мешает перейти на альтернативные источники энергии и на новые способы зарабатывания денег. ********* должен быть изолирован, доведен до полной нищеты и вариться в собственном соку "русского мира". Так победим!
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я з вами згідний.
Уряди України, ще починаючи ще з 2014 року, мали би почати будувати заводи по виробництву сонячних панелей і станцій, щоби працівників, які обслуговували ГТС перевести працювати на ці заводи. Зараз змінився клімат - сонця стало більше, впроваджувати енерго-акумулювальні системи - їх також виробляти. Таким чином, можна вирішити проблеми і задіяти людей і забезпечити енергобезпеку. Але в цій країні уряди не думають за країну.
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"Кацапы никогда не скрывали зачем им нужен "Северный поток-2"."

Для чого?

"сейчас никто нам не мешает перейти на альтернативные источники энергии и на новые способы зарабатывания денег."
Якщо повністю перейти на енергію сонця та вітру, то грошей в нас більше ні на що не лишиться "Північний потік-2" становить загрозу для української сторони, - президент Латвії Левітс - Цензор.НЕТ 732
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"Северный поток-2" несет угрозу для украинской стороны, а труба в Европу через Украину несёт Украине безопасность, благожелательность и сплошное добро.
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По улицам Слона водили,
Как видно, напоказ.
Известно, что Слоны в диковинку у нас,
Так за Слоном толпы зевак ходили.
Отколе ни возьмись, навстречу Моська им.
Увидивши Слона, ну на него метаться,
И лаять, и визжать, и рваться;
Ну так и лезет в драку с ним.
"Соседка, перестань срамиться, -
Ей Шавка говорит, - тебе ли со Слоном возиться?
Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет
Вперед
И лаю твоего совсем не примечает. -
"Эх, эх! - ей Моська отвечает, -
Вот то-то мне и духу придает,
Что я, совсем без драки,
Могу попасть в большие забияки.
Пускай же говорят собаки:
"Ай, Моська! знать, она сильна,
Что лает на Слона!"
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