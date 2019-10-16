 "Северный поток-2" несет угрозу для украинской стороны, - президент Латвии Левитс

"Мы поддерживаем Украину в стремлении стабилизировать ситуацию в регионе и установить мир в своей стране. Латвия надеется, что удастся достичь положительных решений на встрече в Нормандском формате, вплоть до полного выполнения Минских договоренностей", - сказал он в среду на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Левитс отметил, что Латвия высказал свою позицию по проекту "Северный поток-2". "Это касается принципов энергетической безопасности. И мы считаем, что есть угроза для украинской стороны", - сказал он.
Президент Латвии высоко оценил намерение президента и парламента Украины активно внедрять реформы. "Я приятно удивлен тем, что значительно выросла поддержка обществом интеграции в ЕС и НАТО. Это, очевидно, геополитическое желание украинского народа, и мы это очень поддерживаем", - указал он.
По словам Левитса, Латвия позитивно оценивает начало реформирования судебной системы в Украине. "Мы видим изменения в отношении судебной культуры. Понимаем, что это чрезвычайно тяжело, это сложные перемены, поскольку судебная культура меняется дольше всего. Но это приведет к изменению юридического мышления. В Латвии мы это проходили", - сказал он.
Но то что Петя виноват с эти согласен, без него никак. Кстати, если ты усрался, это тоже он!
Шозабрєд?
------------------------------------------В. Зеленский
Уряди України, ще починаючи ще з 2014 року, мали би почати будувати заводи по виробництву сонячних панелей і станцій, щоби працівників, які обслуговували ГТС перевести працювати на ці заводи. Зараз змінився клімат - сонця стало більше, впроваджувати енерго-акумулювальні системи - їх також виробляти. Таким чином, можна вирішити проблеми і задіяти людей і забезпечити енергобезпеку. Але в цій країні уряди не думають за країну.
Для чого?
"сейчас никто нам не мешает перейти на альтернативные источники энергии и на новые способы зарабатывания денег."
Якщо повністю перейти на енергію сонця та вітру, то грошей в нас більше ні на що не лишиться
Как видно, напоказ.
Известно, что Слоны в диковинку у нас,
Так за Слоном толпы зевак ходили.
Отколе ни возьмись, навстречу Моська им.
Увидивши Слона, ну на него метаться,
И лаять, и визжать, и рваться;
Ну так и лезет в драку с ним.
"Соседка, перестань срамиться, -
Ей Шавка говорит, - тебе ли со Слоном возиться?
Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет
Вперед
И лаю твоего совсем не примечает. -
"Эх, эх! - ей Моська отвечает, -
Вот то-то мне и духу придает,
Что я, совсем без драки,
Могу попасть в большие забияки.
Пускай же говорят собаки:
"Ай, Моська! знать, она сильна,
Что лает на Слона!"