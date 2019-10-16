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Все про:Нацполиция (10238) следователь (117) Цуцкиридзе Максим (1)

 Планируем внедрить для следователей процентное вознаграждение за возвращение средств в бюджет, - замглавы Нацполиции Цуцкиридзе

С целью уменьшить вероятность коррупционных правонарушений среди следователей Нацполиции им может быть предложена процентная компенсация за раскрытие экономических преступлений.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал заместитель главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

"Большинство негатива мы набираем из-за экономических преступлений. Согласен, там есть и коррупционные риски, поскольку следователь с зарплатой в 12 000 гривен не может расследовать уголовные производства по интернет-магазину, у которого товаров на миллионы. Есть соблазн на что-то закрыть глаза, что-то вернуть. Или должна быть мотивация, или тотальный контроль", - отмечает он.

В то же время, по его словам, это не всегда эффективно.

"Эффективнее в наше время, при отсутствии надлежащих соцпакетов для следователей, все же материальная мотивация. В будущем планируем разработать процедуру процентной компенсации. Вернул следователь в результате расследования определенную сумму в бюджет - получил соответствующий процент", - рассказал Цуцкиридзе.

Смотрите также: Новым руководителем Главного следственного управления стал подполковник полиции Максим Цуцкиридзе. ФОТОрепортаж

Полный текст интервью с Максимом Цуцкиридзе читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3154178
 
   
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Прокуратура Панами закрила справу проти Порошенка і відкрила справу проти Портнова за брехню під присягою та завідомо неправдиве повідомлення про злочин.Щоб розібратись в справі прокуратурі Панами знадобилось 2міс. Чудовий приклад для ДБР і особисто пану Трубі, як треба працювати
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Планируем внедрить для следователей процентное вознаграждение за возвращение средств в бюджет, - замглавы Нацполиции Цуцкиридзе - Цензор.НЕТ 3845 Планируем внедрить для следователей процентное вознаграждение за возвращение средств в бюджет, - замглавы Нацполиции Цуцкиридзе - Цензор.НЕТ 3845 Планируем внедрить для следователей процентное вознаграждение за возвращение средств в бюджет, - замглавы Нацполиции Цуцкиридзе - Цензор.НЕТ 3845 - зебильное новшество - новая модель бизнеса - мало над нами весь мир из за моники смеется - надо больше
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Это правильно! И со взяток нужно заставить платить налоги, тогда сразу закончится эпоха бидности.
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Это правильно! И со взяток нужно заставить платить налоги, тогда сразу закончится эпоха бидности.
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- зебильное новшество - новая модель бизнеса - мало над нами весь мир из за моники смеется - надо больше
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бачили ***** очі, що вибирали Зе сцкло, тепер вилазять у тупорилих
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Не не хватает мозгов даже поганне мусра с котрыми поборовся Аваков были куда импозантней этих обезьянок.. вы шо братаны рэкет узаканиваем ну ну % отчислений надо ли бежать к галадке чтобы понять что слдак да еще идиот а там таких 99,99% в полиции будут риовать ущерб суммы напрмиер 10.000 плавно перетекатьв миллион и так далее чем выше сумма чем выше % отката следаку...
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так і буде, прийде до нього пдозрюваний і слідчий йому покаже, оце % який мені дасть держава, коли тебе посажу і все майно конфіскую, ваші пропозиції?
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ну во первых % это противоречит моменту что такое конституционность органа и что такое бюджетность.. и Закон о полиции УПК и так далее надо вносить кучу изменений в законы Кодексы Конституцию............. во вторых, если утверждают % частично хозрасчетная форма работы то НПУ автоматически становится вне закона и частной этакой структурой... что будет дальше не мне вам говорить.... даже в России подобный дебелизм еврейский не пришел в голову.. а проблема в том... что дали обезьянкам власть вот и имеем закидоны... Плануємо впровадити для слідчих відсоткову винагороду за повернення коштів до бюджету, - заступник голови Нацполіції Цуцкірідзе - Цензор.НЕТ 8690
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легко, ввести податок на витрати. витратив 100 000 і не підтвердив походження заплати податки з цієї суми і корупція пропаде, бо гроші в банках 3л тримати і не витрачати нікому не треба.
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Прокуратура Панами закрила справу проти Порошенка і відкрила справу проти Портнова за брехню під присягою та завідомо неправдиве повідомлення про злочин.Щоб розібратись в справі прокуратурі Панами знадобилось 2міс. Чудовий приклад для ДБР і особисто пану Трубі, як треба працювати
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Нужно не меньше половины давать. Те когда ловятся,предлагают именно половину. А иначе невыгодно.
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это верно. и для судей тоже надо так. вернул в казну- получи %
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А как Вы это себе представляете? В смысле, как судья будет возвращать причиненный ущерб?
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Точно, следаку, прокурору, судді, а їх там звичайно не по одному і не по два, строєм ходять... Всім сестрам по серьгам. Державі звична дуля.
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Только зарплату им отменить не забудьте.
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И еще - если причиненный ущерб следак не возместил, значит с него взыскать в 100%-м размере.
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цє вжє було ...
наслідкі:
- малий бізнес мовчки платить усів і за всє
- середній бізнес відкуповується на рівні міста чи області
- великий не чипають, бо великому бізнесу за такі кошти кілера наняти вийдє в рази дешевше ...
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ну кілера це вже занадто, бо про те, що треба платити можуть дізнатись коли під білі ручки виведуть з офіса.
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о как! а -то думала, что для этого есть зарплата! Какие широчайшие возможности открываются для "охоты на ведьм" Прям как в анекдоте "...и тут мне карта как повалила!"
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Анонсами завалили. А когда до дела дойдете?
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А он украинский язык знает ? По закону, государственные служащие обязаны владеть государственным языком.
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не нужно портить пафос предстоящего гранд-события такими мелочами! Планируем внедрить для следователей процентное вознаграждение за возвращение средств в бюджет, - замглавы Нацполиции Цуцкиридзе - Цензор.НЕТ 9111
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Язиком він точно володіє, а от чи знає мову то вже питання.
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люди - это просто - капец - гнать таких с полиции - это же готовая и практикующая модель их нынешнего бизнеса - слов без матов нет
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И отменить зарплату))) Думаю через пару месяцев они передохнут от голода, потому что компетентность нынешних правоохранителей, на уровне минус бесконечность--за взятки поступили, за них учились, и за них же устраивались на работу.
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оце коли на гарячому затримали, то й розкрили злочин, а так, особливо економічні вважай пропало.
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кароче мзда опять подорожает на те же самые проценты
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После международных судов....А то бюджета не хватит выплачивать решения ЕСПЧ и прогулы вынужденные всяких начальников....
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А бюджету вистачить коли зарплату всіх мусарюг посадити на цей принцип . Є-бонуті головою опсітінку зєлбєні .
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так скоро утюги как абсолютный аргумент станут следователям в помощь для наполнения бюджета страны Плануємо впровадити для слідчих відсоткову винагороду за повернення коштів до бюджету, - заступник голови Нацполіції Цуцкірідзе - Цензор.НЕТ 5721
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Оотжал 10 машин - одну можешь взять себе. Верной дорогой идут товарищи.

По-моему опричников при Иване Грозном так мотивировали. Ток для них за государев счет еще и питейные пооткрывали, шоб было где побухать после нелегкой "правоохранительной" работы.
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Впровадьте також, щоб сплачували ці слідчі зі своєї кишені за покалічених і незаконно засуджених, по рішенню Європейського суду, а не з бюджету.
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А які ще "ідеї" можуть виникнути у особи з прізвищем "Цуцкірідзке"? Грузини, як і решта кавказьких народів, не здатні до суспільно корисної праці. Що Аваков, що Васадзе, що Жванія. Будь кого з таких візьми в Україні, "пошкреби" і побачиш злодія.
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Посадил Ахметова... и сам стал миллионером... Плануємо впровадити для слідчих відсоткову винагороду за повернення коштів до бюджету, - заступник голови Нацполіції Цуцкірідзе - Цензор.НЕТ 4063
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