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Все про:Зеленский (3350) Латвия (722) моряки (942) реабилитация (242) Левитс (2)

 Освобожденные украинские моряки пройдут реабилитацию и лечение в Латвии

Помощь Украине со стороны Латвии в гуманитарных вопросах, в частности реабилитация наших военнослужащих и предоставлении гуманитарной помощи, является чрезвычайно важной.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с Президентом Латвии Егилсом Левитсом.

"Чрезвычайно важным для нас является помощь в гуманитарных вопросах. Это и реабилитация наших защитников в медицинских учреждениях Латвии, и грузы гуманитарной помощи, и организация отдыха для украинских детей, которые потеряли родителей вследствие войны на востоке Украины. Недавно правительство Латвии пригласило на реабилитацию и лечение украинских моряков, вернувшихся из плена", - сказал Президент на совместной с Егилсом Левитсом встрече с представителями СМИ во время своего официального визита в Латвийскую Республику.

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Владимир Зеленский поблагодарил латвийскую сторону за содействие во внедрении европейских стандартов в Украине на основе Соглашения об ассоциации с ЕС, а также за помощь в реформировании Вооруженных сил в соответствии со стандартами НАТО.

"Мы будем углублять взаимодействие в этих направлениях", - заверил Зеленский.

В то же время Президент Латвийской Республики подтвердил, что в Латвии будут проходить лечение украинские моряки, и заявил о продолжении работы программы реабилитации украинских военных.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября 2018 сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Источник: https://censor.net.ua/n3154175
 
 
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Сколько же этот прорыв стоит для бюджета? ... и почему моряков вернули в Одессу. Они же шли в Бердянск или Мариуполь. Туда надо было их после встречи направить...
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Деньги, квартиры, ордена, звания, теперь еще и лечение. Боясь с такими плюшкими желающих поднять руки вверх резко прибавится.)
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Очень правильное замечание сделал ув. Павел Довженко :

всех этих говённых морячков, за исключением тех трёх, которые получили ранения, надо было после обмена немедленно уволить на хрен с военной службы за трусость и неисполнение присяги. На их боевые корабли напал враг: героические моряки не произведя ни одного выстрела из бортового вооружения, дружно подняли лапки, сдали врагу боевые корабли вместе с флагами и дисциплинировано сдались в плен.

Чествования и награждение этих трусливых корабельных крыс - это такой же полный бред, как чествование и награждение, например, вооруженных часовых, имевших боевую задачу по охране и обороне военной техники, но при нападении врага, сдавших всю эту боевую технику без единого выстрела, сдавших своё оружие, покорно севших в грузовик напавшего противника и уехавших в плен на территорию врага.
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так мокрячки и так уже на росее прошли курс реабилитации, а у государства украина грошей не нашлось, шоб отправить своих героев куда-нить в канаду или америку
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А шо наша медицина после реформы вылечить моряков уже не в состоянии?
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І свиночолого отця нації🐷 , який відправив моряків в полон ! Також потрібно відправить , на виправлення !
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Мабуть морякам роботи немає поки кацапи не повернуть їх кораблі або нові не зроблять наші. То і відправляють на курорт. Та нехай відпочинуть за кошти Євросоюзу.
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