 Освобожденные украинские моряки пройдут реабилитацию и лечение в Латвии

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с Президентом Латвии Егилсом Левитсом.

"Чрезвычайно важным для нас является помощь в гуманитарных вопросах. Это и реабилитация наших защитников в медицинских учреждениях Латвии, и грузы гуманитарной помощи, и организация отдыха для украинских детей, которые потеряли родителей вследствие войны на востоке Украины. Недавно правительство Латвии пригласило на реабилитацию и лечение украинских моряков, вернувшихся из плена", - сказал Президент на совместной с Егилсом Левитсом встрече с представителями СМИ во время своего официального визита в Латвийскую Республику.

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Владимир Зеленский поблагодарил латвийскую сторону за содействие во внедрении европейских стандартов в Украине на основе Соглашения об ассоциации с ЕС, а также за помощь в реформировании Вооруженных сил в соответствии со стандартами НАТО.

"Мы будем углублять взаимодействие в этих направлениях", - заверил Зеленский.

В то же время Президент Латвийской Республики подтвердил, что в Латвии будут проходить лечение украинские моряки, и заявил о продолжении работы программы реабилитации украинских военных.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября 2018 сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.