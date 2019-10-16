 Зеленский подписал закон о перезапуске НАПК и сокращении госфинансирования партий

Как сообщается на странице соответствующего законопроекта №1029, одобренного Верховной Радой 2 октября, он был возвращен с подписью президента в среду, 16 октября, и, как закон, получил №140-IX, передает Цензор.НЕТ.
Согласно закону, руководить деятельностью НАПК вместо пяти членов будет глава, назначаемый и увольняемый Кабинетом министров. Таким образом, форма управления НАПК будет изменена с коллегиальной на единоличную.
В законе прописаны требования и ограничения для претендентов на должность главы Нацагентства. Его будут назначать на 4 года, один и тот же человек не сможет занимать данную должность дважды подряд, а одним из оснований для увольнения будет вывод комиссии по проведению независимой оценки эффективности деятельности НАПК о неэффективности такой деятельности. Глава агентства сможет назначить себе трех заместителей.
Закон вступает в силу на следующий день после публикации.
Со вступлением в силу данного закона досрочно прекращаются полномочия членов НАПК, руководства его аппарата, членов общественного совета при агентстве. В течение двух месяцев Кабинет министров должен будет обеспечить проведение конкурса по отбору главы НАПК. При этом в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу закона Кабмин назначает временно исполняющего обязанности главы НАПК.
Большое количество изменений предлагается внести в закон о предотвращении коррупции. Его действие хотят распространить на должности в Офисе президента Украины, которых назначает и увольняет глава государства, а также на должности патронатной службы согласно закону о государственной службе и на помощников судей.
Законом будет сокращено ежегодное государственное финансирование партий с 0,02 до 0,01 размера минимальной заработной платы, умноженной на общее количество избирателей, принявших участие в голосовании по многомандатному избирательному округу на последних выборах народных депутатов.
Закон предусматривает также, что право на госфинансирование получат партии, которые на последних парламентских выборах набрали не менее 5% (вместо 2%) голосов в многомандатном избирательном округе.
Этот, всерьёз набычившись от собственной важности, проводит открытое совещание из/за мелкого уродливого «скворечника» в центре Киева - многочасовое, с большим количеством «крутых чиновников»… Редкие парни. Настоящие премьер-министры эпохи революционных «социальных лифтов»)…
Такие грустные соображения озвучил сегодня в ФБ политолог Михаил Подоляк.
… А ведь казалось, что вместе с гройсмановым фрик-министром Омеляном из правительства хоть на время уйдёт первостатейный идиотизм, фанфаронистость неудовлетворённых юных бычков, комсомольский задор сельских иванушек в костюмах хипстеров. Даже нынешний министр Милованов с его гопническими идиомами о пользе личной безграмотности поначалу казался няшным. Но нет). Премьер Гончарук оказался просто идеальным продолжателем заветов вчерашней «ленторезов»…
… Итак, эпохальный движ. Историческое здание в самом центре Киева (на Майдане) вдруг становится объектом уродливой варварской надстройки. Что делать? Элементарное. Молча вломить инициатору по самое «нехочу», обязав в 24 часа восстановить аутентичный вид здания за свой счёт. Выяснить, кто дал разрешение и вломить дававшему. Если бык-застройщик не пускает в жильё, применить принудительное через судебный ордер. И все это тихо, профессионально, быстро…
Но нет. Целый премьер-министр Украины решает повести… целое совещанием по этому самострою. Пригласить туда не менее талантливого городского мэра Кличко). И ещё тучу тучную разнородного чиновья - откормленного, мычащего, вечно причмокивающего. Потратить на это энное количество рабочего времени и денег налогоплательщиков…
… Если говорить по взрослому, то это и есть вполне себе очевидный признак самого настоящего управленческого гниения. Когда система вообще не работает. Когда везде сплошной хаос и каждый сам себе герой. Когда повсеместно проявляется такой себе бытовой «сепаратизм» - хочу и верчу).
По сути, сейчас никто из менеджеров не понимает, как решать маленькие локальные кризисы. Не кризисы даже, а рутинные истории. Но берутся решать глобальное. Как? Через презентации, конечно. Через совещания. Из пушки по блохе…
И потому, видя таких «талантливых» премьеров, общество напрочь игнорирует правила. Оно ломает эти правила под себя…
… Ну и обязательное итоговое. Я про потрясающе безумную страсть новой команды к самому голимому и ничтожному типу пиара. Впрочем, этим же не менее сильно страдали и вчерашние мальчики, которые предпочитали резать те самые красные ленты на открытии районных туалетов.
Ну не можешь ты решить задачу сам, нужны тебе коллеги? Сделай все тихо. Нет же. «А давай расскажем, как мы круто боремся с маленьким самостроем!»
Точно уровень премьера или городского головы? А где тогда все исполнительные вертикали? Все эти строительные инспекции? Если ничего не работает, то чем вообще сейчас управляют топы?
Как сообщил вчера Кличко, КП "Киевблагоустройство" при поддержке полиции начало демонтаж незаконно возведенных конструкций на крыше дома №1 по ул. Софиевской, фасад которого выходит на Майдан Независимости.
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По результатам проверок Департамента Государственной архитектурно-строительной инспекции в Киеве и по выводам комиссии, соответствующий иск будет направлен в суд.
Экономика от Пророка
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/334975-kak_tselyj_premjer-ministr_provel_tseloe_soveshchanie_po_voprosu_ne_stojashchemu_vyedennogo_jajtsa
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