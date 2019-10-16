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 Общество
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Все про:КС (1384) Шевчук Станислав (41)

 Восстановленного судом в должности главы КС Шевчука не пустили на работу - решения суда нет в Едином реестре

В Конституционном Суде пояснили, почему не пустили на работу восстановленного решением Окружного админсуда в должности главы КС Станислава Шевчука.

Разъяснение опубликовано на сайте Конституционного Суда, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 16 октября 2019 года, к моменту прибытия Станислава Шевчука в Конституционный Суд Украины отсутствует Решение Окружного административного суда города Киева по делу № 640/8752/19, заверенное гербовой печатью, как этого требует действующее законодательство Украины", - сказано в сообщении.

Кроме того, и полный, и сокращенный тесты решения по этому делу отсутствуют в Едином государственном реестре судебных решений, добавили в КС.

"Предоставленная лично Станиславом Шевчуком 15 октября 2019 копия сокращенного судебного Решение Окружного административного суда города Киева от 11 октября 2019 не заверена надлежащим образом, как этого требует Инструкция по делопроизводству в административных судах Украины", - подытожили в пресс-службе КС.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Перед вами новый Судья и новый Председатель", - восстановленный в должности глава Конституционного Суда Шевчук

Напомним, 14 мая Конституционный суд отправил своего главу Станислава Шевчука в отставку. В этот же день новым главой КС была избрана Наталья Шаптала.

На следующий день Конституционный суд обнародовал вывод постоянной комиссии по вопросам регламента и этики, ставший основанием для увольнения Шевчука. Согласно этому выводу, Шевчук уволен за подрыв авторитета суда и давление на коллег.

21 мая бывший глава Конституционного Суда Станислав Шевчук обжаловал свое увольнение.

11 октября Окружной админсуд Киева восстановил его в должности судьи и председателя Конституционного суда.

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15 октября Станислав Шевчук подал в секретариат Конституционного суда заявление о восстановлении его в должности судьи и председателя КС.

Источник: https://censor.net.ua/n3154170
 
 
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а чого не говорять, що це рішення вовчого суду має бути оскаржене? І, саме тому воно до моменту закінчення терміну оскарження не може набрати законної сили?
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почитаєм повний текст, десь писали, що ніби допустив до негайного виконання.
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бедняжка, а что же он целый день дома будет делать?
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Глава КС (!) оказался юридичес Восстановленного судом в должности главы КС Шевчука не пустили на работу - решения суда нет в Едином реестре - Цензор.НЕТ 124 ким нулем
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там на печати тризуб кривой, потомуи не пустили
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