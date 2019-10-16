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 Политика Украины
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 Порошенко: Судебная реформа "Слуг народа" заставит украинцев искать справедливости в судах за границей

Сегодня фактически происходит атака на судебную систему Украины и отмена судебной реформы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в комментарии журналистам пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко. 

По его словам, в связи с этим украинцы будут вынуждены искать правды за границей, как в Лондоне, где украинское государство защитило свои интересы и выиграло у прежних владельцев "Приватбанка", или как в Панаме, где возбудили уголовное дело против Портнова за распространение неправдивой информации.

"К сожалению, сегодня голосование (принятие закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления (1008). - Ред.) об отмене де-факто судебной реформы, отмене де-факто независимости Верховного Суда", - заявил Порошенко.

"Де-факто идет атака на судебную систему Украины, которая удивительным образом совпадает с опубликованным вчера решением Лондонского суда, когда "Приватбанк" выиграл у прежних владельцев", - отметил он.

"Я бы очень не хотел, чтобы правду украинцы вынуждены были искать только за рубежом. Как Панама, которая возбудила дело против Портнова, и как Лондон, который в конце концов защищает Украину в вопросах с бывшими владельцами ("Приватбанка". - Ред.)", - сказал пятый президент Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Любая система сопротивляется", - замглавы ОП Смирнов о законопроекте №1008, предусматривающем реформу Верховного Суда

Источник: https://censor.net.ua/n3154167
 
   
 Топ комментарии
 
петя - при тобі був справедливий суд в Україні? Просрав нікчемно свою каденцію , а тепер всіх повчає.. Не тринди краще, а йди на допит в ДБР.. Чесна людина не буде переховуватись від допитів створеного при петі ДБР..
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Рехформатор глаголит шо Зеленский портит его рехформированный суд.
Петюня явно не в адеквате! Сует свое мнение туда, где сам накосячил по самые.......
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Украинцы научатся у расеян не искать правду, за нее бьют палками и в кутузку сажают.
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ЗеЛена шмаркля- це просто рашистська консерва, воно відпрацьовує ті 50 мільйонів(можливо, це не все, що ми знаємо), якими рашисти фінансували його гівно-кіно.
За ці срібряки це лайно злиє всю Україну та капітулює перед Сцарьком-лисогномом, виконуючи всі забаганки рашистів.
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і склади , паскуда , про.бав ! І добровольців розігнав ! Із окупантом торгував !
А чому кордон України із ворогом лишили відкритим ? Щоб міжнародна спільнота вважала війну України з росією "внутрішнім конфліктом" - хіба не так ?!
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А ось судова реформа Порошенко це взірец правосудія! Так солоденькі?Порошенко: Судова реформа "Слуг народу" змусить українців шукати справедливості в судах за кордоном - Цензор.НЕТ 6213
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готовится тварь.. главное не дать ему сдрыснуть ближе к январю
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Ну хто б оце мандів? И граждане-лохмандеи тоже хороши - прервали, можно сказать, полёт Шоколадного Реформуна на самом пике. Бессовесно да ещё дважды врезали пенделя, чуть было Шоколадная Дупа не луснула, а её Владелец до сих пор на гавно исходит.
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