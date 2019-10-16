 "Это стереотип, что у нас что-то падает. У нас давно уже стоит и не падает", - Рогозин о высокой аварийности "Роскосмоса"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Я хочу обратить ваше внимание, что это стереотип, что у нас что-то падает. У нас давно уже стоит и не падает", - сказал он в среду, отвечая на вопрос, что можно сказать ветеранам космической отрасли, которые переживают за ее нынешнее состояние.
По словам Рогозина, аварии при запуске космической техники происходили всегда, просто о них ранее не говорили. В качестве примера он привел данные, согласно которым СССР осуществил к Луне 54 запуска, но только 17 из них закончились успехом.
Напомним, в октябре 2018 года российская ракета "Союз-ФГ" должна была доставить пилотируемый корабль "Союз МС-10", на борту которого находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг, на МКС. Однако запуск ракеты прошел нештатно. Из-за неисправного датчика не произошло нормальное отделение одного из боковых блоков первой ступени, который, вместо того, чтобы отлететь в сторону, развернулся и ударил по корпусу ракеты "Союз-ФГ", изменив направление ее полета.
Сработавшая система аварийного спасения отсоединила спускаемый аппарат с Овчининым и Хейгом, которые благополучно приземлились вблизи города Жезказган в Казахстане. После этого запуски ракет типа "Союз" были временно приостановлены. Это было первой за 35 лет аварией при запуске пилотируемого космического корабля "Союз".
В 2019 году стало известно про проблемы со спутниками. "Роскосмос" часто не имеет точных данных о причинах выхода из строя собственных спутников. Малый космический аппарат "Вернов" предназначен для исследования релятивистких электронов и фиксации гамма-вспышек. Спутник запущен в июле 2014 года. Через пять месяцев с космическим аппаратом была утеряна связь.
В 2017 году второй в истории запуск ракеты с российского космодрома "Восточный" обернулся потерей спутника.
Звичайно, поки стоть то не падає, а як cпробує злетіти тоді і падає!
Президент Владимир Путин поставил перед кризисной отраслью амбициозную задачу - сократить отставание и перегнать мировые космические державы.
Для этого Россия в 2013 году потратит на космическую деятельность 181 млрд рублей (что, например, в 3 раза больше цифр, заложенных в бюджет 2008 года). А до 2020 года расходы бюджета на финансирование космических программ составят порядка 1,6 трлн рублей.
При этом акцент должен быть сделан на прикладные научно-технологические направления.
Ну и что на практике имеем по количеству космических запусков...
2008: РФ- 27 США- 15 КНР- 11
2013: РФ- 32 США- 19 КНР- 15
2018: РФ- 17 США- 31 КНР- 39
Ну и самое забавное - количество занятых в отрасли:
Роскосмос- 31 подразделение- 240,000 человек
SpaceX- 7,000 человек
(с)
Выступает адмирал:
-Это вранье, что у подводников с атомных подлодок не может быть детей из за радиоактивного облучения в лодке: в то время, когда эти моряки в двухлетнем автономном плаванье, у них рождаются вполне полноценные здоровые дети!"
- По результатам социологических исследований, на первом месте по количеству супружеских измен стоят актёры, на втором - спортсмены, а на третьем - офицеры…
С места поднимается офицер:
- Это клевета! Это шельмование армии! Я вот женат сорок лет, и за эти сорок лет ни разу жене не изменил.
Генерал из президиума:
- Вот из-за таких разъ*баев мы и плетёмся на третьем месте.
Ляпнул не подумав, и вся мелкопошлая натура во всей красе. И получается, что это нормально! Ведь не первый год человек на виду..
Літній вечір. Кінець робочого дня. Чоловіки потяглися до «Чайної», щоб відпочить після роботи. Хоч чай і продавався в «Чайній», однак, найбільшим успіхом користувалося бочкове розливне пиво… Щоб не сидіть у душному приміщенні, багато хто брав кухлі з пивом, і йшов на вулицю, де, на задньому дворі «Чайної», стояли пусті бочки з-під пива. На них виставлялися пивні кухлі, на них різалась та викладалась тарань… Часом, там з»являлись і пляшки з «самограєм», принесеним кимось з учасників, чи просто купленим у сусідському дворі…
«Остограмившись», та закусивши, чоловіки потроху потягували тепле пиво, та неквапливо чесали язиками, на різні теми…
Коли в розмову встряв, в черговий раз, селищний «любитель чужих спідниць», почавши свою похвальбу на тему чергового «подвигу», батько автора, відомий на все селище своєю «гостроязикістю», його підшпигнув:
- Та, судячи з твоїх розповідей, у тебе, Миколо, «хазяйство» у штанях, як у нашого племінного бичка… Мабуть, і в дірку від чопа в бочці з-під пива, не пройде… Закладаюсь на «троячку», що в тебе нічого не вийде…
(На троячку тоді можна було купить дві пляшки самогону)…
Микола «скипів»… Хміль у голові зіграв погану службу… До того ж був він людиною азартною та «гонористою», і терпіть не міг, коли ставили під сумнів його сексуальні «подвиги». «Забились об заклад», запросивши свідків…Оглянувшись, чи нема поблизу «чужих», Микола швидко спустив штани з трусами, усівся верхи на бочку, і пропхнув свою «калитку», у дірку днища бочки. Оточуючі зацікавлено спостерігали за перебігом події...
Полегшено видихнувши, Микола переможно подивився на батька автора, і промовив:
- Ну, що, впевнився?!
Батько мовчки, зберігаючи непорушний вираз на обличчі, зітхнув, і поклав поряд з Миколою три карбованці… Розцвівши посмішкою, зраділий Микола ухопив їх, і поклав у кишеню сорочки. Потім сталося несподіване - спроби витягти «хазяйство» з бочки, нічого не дали!!!... Просовував же він «яєчка», по черзі, а назад тягнуть потрібно відразу два!!!
Ніякі спроби витягти ніякої користі не приносили - пальцями підчепить неможливо - короткі, не дістають. Хтось запропонував змастить олією. Збігли до продавщиці «Чайної» - вона, крім всього, ще й пиріжки пекла на продаж… Не допомагає!!!
Ну, що ж… Вирішили викликать «Швидку допомогу - добре, що в селищі - колишньому райцентрі, була своя лікарня, яка обслуговувала і селище, і кілька навколишніх сіл. Приїхав лікар. Походив навкруги бочки, розпитав Миколу, свідків… Спробував см, пальцями, добратись до яєчок… Не вдалося… Запропонував спробувати підхопить одне яєчко петлею з тонкого дроту. Принесли дріт. Скрутили петлю. Просунули у втулку… Не виходить… Лікар зітхнув, та й каже:
- Нічого робить… Треба, хлопці, бочку розбивать…
- Пішли чоловіки до продавщиці. Та «дибки стала» - «А хто мені за бочку заплатить?! … Мені її у район повертать треба, звітуваться!...
Почухали хлопці потилиці… Один сів на велосипед, та й поїхав до Миколиної жінки… Розказав, що до чого, сказав, скільки коштує бочка… Нічого робить, дістала жінка гроші, та й пішла до «Чайної». Заплатила. На той час хлопці принесли інструменти. Обережно прорубали в днищі отвір, вставили ножівку для обрізки гілля, і випиляли шматок днища… Потім, обережно, розкололи дошку, і звільнили «хазяйство»… Весь цей час жінка мовчки спостерігала за перебігом подій… Коли все закінчилось, промовила - «Іди додому,спорщик!...». А сама, тут же, домовилась з їздовим, який тут був присутній, про доставку бочки до них, додому… «Не пропадать -же, добру…» .
Ще довго потім, закусюючи квашеними огірками, які викладав на імпровізований стіл, Микола, його незлобливо «підшпигували», «штук докладаючи»:
- Миколо, це з тої бочки, де ти «яйця» полоскав?...
Нема вже ні батька, ні Миколи… А «баєчка» по селу, все ходить… І «підшпигують» вже Миколиного зятя…
Система аварийного спасения, наследие совка. Все страны бывшего СССР могут гордиться, система спасла людей. И это уникальный случай.