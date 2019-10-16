 "Каким путем пойдет Украина": в Киеве состоялись земельные дебаты. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Дебаты состоялись между представителями двух наиболее активных стейкхолдеров - с одной стороны политик Алексей Мушак и бизнесмен Дмитрий Мотузок, которые поддерживают имеющийся закон, с другой - представители Всеукраинского аграрного совета Руслан Голуб и Михаил Соколов, которые критикуют условия открытия рынка, предписанные законом.

Так, советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак считает, что 18 лет моратория на покупку земли привели к бедности в украинском селе.

"18 лет моратория - это же показатель, что произошло в деревне. Это привело к бедности и люди оттуда сбежали. Поэтому продление моратория - это продолжение бедности", - отметил Мушак.

Поэтому снятие моратория, по его мнению, более справедливая история по отношению к 7 млн граждан, которые "должны стать бенефициарами в земельной реформе".

"Мы не можем достичь уважения к праву собственности, которое является базовым для построения демократического общества, к среднему или крупному бизнесу, если у нас нет уважения к 7 млн ​​гражданам Украины", - отметил он.

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В свою очередь член правления Всеукраинского аграрного совета Руслан Голуб опасается, что открытие рынка земли позволит владеть украинскими территориями иностранцам.

"Давайте, если мы говорим о популяризации среднего класса, чтобы их было там не миллионы, но десятки тысяч, чтобы были фермерами и могли этим заниматься на своей земле. Понятно, что там, где будут фермеры, там будет село, традиции. Государство - это язык, традиции. А сегодня 70% страны - это земли сельскохозяйственного назаначения. Поэтому наибольшая для меня боязнь, и почему я говорю, и почему мы дискутируем, это когда нашим государством будут владеть люди не нашей национальности и будут диктовать нам условия и правила, как нам жить", - сказал Голуб.

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В то же время заместитель председателя "Всеукраинского аграрного совета" Михаил Соколов считает ошибочным утверждение о том, что открытие рынка земли поможет росту ВВП.

"Аграрии уже сегодня вытягивают все деньги, отвлекают их от инвестиций, потому что нужно будет покупать землю. И не важно дадут им кредит под 10 или 5 процентов… Поэтому первое, что мы должны понять - в краткосрочной перспективе никакого роста ВВП не будет. Будет наоборот, потому что наш аграрный сектор до сих пор развивается за счет собственных денег. И мы в ближайшее время получим сокращение инвестиций и аграрного производства", - отметил Соколов.

Он подчеркнул, что на старте рынка земли нужно сделать так, чтобы с рынка "не ушли и не потеряли землепользование те хозяйства, которые имеют наибольшую добавленную стоимость".

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с представителями аграрной отрасли вопрос запуска рынка сельскохозяйственной земли и проведение земельной реформы.