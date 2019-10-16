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 Политика Украины
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 "Каким путем пойдет Украина": в Киеве состоялись земельные дебаты. ВИДЕО

10 октября 2019 в офисе фонда SigmaBleyzer Ukraine состоялись земельные дебаты под названием "Каким путем пойдет Украина".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Дебаты состоялись между представителями двух наиболее активных стейкхолдеров - с одной стороны политик Алексей Мушак и бизнесмен Дмитрий Мотузок, которые поддерживают имеющийся закон, с другой - представители Всеукраинского аграрного совета Руслан Голуб и Михаил Соколов, которые критикуют условия открытия рынка, предписанные законом.

Так, советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак считает, что 18 лет моратория на покупку земли привели к бедности в украинском селе.

"18 лет моратория - это же показатель, что произошло в деревне. Это привело к бедности и люди оттуда сбежали. Поэтому продление моратория - это продолжение бедности", - отметил Мушак.

Поэтому снятие моратория, по его мнению, более справедливая история по отношению к 7 млн граждан, которые "должны стать бенефициарами в земельной реформе".

"Мы не можем достичь уважения к праву собственности, которое является базовым для построения демократического общества, к среднему или крупному бизнесу, если у нас нет уважения к 7 млн ​​гражданам Украины", - отметил он.

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В свою очередь член правления Всеукраинского аграрного совета Руслан Голуб опасается, что открытие рынка земли позволит владеть украинскими территориями иностранцам.

"Давайте, если мы говорим о популяризации среднего класса, чтобы их было там не миллионы, но десятки тысяч, чтобы были фермерами и могли этим заниматься на своей земле. Понятно, что там, где будут фермеры, там будет село, традиции. Государство - это язык, традиции. А сегодня 70% страны - это земли сельскохозяйственного назаначения. Поэтому наибольшая для меня боязнь, и почему я говорю, и почему мы дискутируем, это когда нашим государством будут владеть люди не нашей национальности и будут диктовать нам условия и правила, как нам жить", - сказал Голуб.

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В то же время заместитель председателя "Всеукраинского аграрного совета" Михаил Соколов считает ошибочным утверждение о том, что открытие рынка земли поможет росту ВВП.

"Аграрии уже сегодня вытягивают все деньги, отвлекают их от инвестиций, потому что нужно будет покупать землю. И не важно дадут им кредит под 10 или 5 процентов… Поэтому первое, что мы должны понять - в краткосрочной перспективе никакого роста ВВП не будет. Будет наоборот, потому что наш аграрный сектор до сих пор развивается за счет собственных денег. И мы в ближайшее время получим сокращение инвестиций и аграрного производства", - отметил Соколов.

Он подчеркнул, что на старте рынка земли нужно сделать так, чтобы с рынка "не ушли и не потеряли землепользование те хозяйства, которые имеют наибольшую добавленную стоимость".

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с представителями аграрной отрасли вопрос запуска рынка сельскохозяйственной земли и проведение земельной реформы.

Источник: https://censor.net.ua/n3154165
 
 
 Топ комментарии
 
Пока есть олигархия,землю продавать нельзя. Они ее скупят. И вы законно станете их крепостными.
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Делают вид, что они решают что для Украины лучше, а на самом деле ищут выгоды для своего вороватого кармана, твари.
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...Поэтому снятие моратория, по его мнению, более справедливая история по отношению к 7 млн граждан, которые "должны стать бенефициарами в земельной реформе"... на видео рожи бородатых 3,14дарасов которые о ЗЕМЛЕ знают только что ее нужно продать ..."справедливость к 7 милионам ...а к остальным тоже "справедливость" ? ...украинци уже были "бенифициарами" в начале девяностых ...от бывших "колхозов" остались розвалины ...а от заводов ...а от заводов никуя не осталось ...а десяток воров прихватизировали самые лакомые кусочки ...Источник: https://censor.net.ua/n3154165
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Пока есть олигархия,землю продавать нельзя. Они ее скупят. И вы законно станете их крепостными.
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Они и так есть и будут, ты сколько ждать собираешься?
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Эти идиоты без мозгов дебатируют видите ли - каким путем пойдет Украина. Им, яйцеголовым, даже мысль не приходит, что все пути уже известны и все развитые страны уже их нашли.Они даже не могут подумать о том,что брать пример нужно с развитых богатых стран. Их спинному мозгу это не доходит. Они будут равняться на Африку и Южную Америку, на Индию и Гондурас, но только не на Израиль и США, не на Германию и Испанию. Ужас, кто у нас сидит в Раде? Кого народ избрал? Кого эта зеленая плесень подсунула идиотам - избирателям... жах,жах,жах.
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Все они понимают. Мутят . Потому,что им лично не выгодно.
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Делают вид, что они решают что для Украины лучше, а на самом деле ищут выгоды для своего вороватого кармана, твари.
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Абнакавенным путем. Зебеня скупит землю за бесценок, а через пять лет перепродаст иностранным покупателям, но уже по мировым ценам.
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Ну так и не тупи, подожди 5 лет и сам свою землю продашь по мировым ценам, или проблема в том что у тебя её нет и не будет?
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Не трепите языками, открывайте рынок земли, на сегодня и так иностранцы спокойно распоряжаются нашей землёй, а так фермер пошлет всех на хер и будет собственник.
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Что-то каким путем не идем - везде Ж-опа.
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После продажи земли Украина пойдет на запад, а украинцы пойдут на йух. Других вариантов нет.
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..."18 лет моратория - это же показатель, что произошло в деревне. Это привело к бедности и люди оттуда сбежали. Поэтому нужно во чтобыто ни стало ПРОДАТЬ украинскую ЗЕМЛЮ ...Тогда КАЗЛЫ заживут ...как в Аргентине ...где люди умирают от голода ...а "монсантоподобные твари" устраивает соевые поля на кладбищах местных аборигеновИсточник: https://censor.net.ua/n3154165
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...Поэтому снятие моратория, по его мнению, более справедливая история по отношению к 7 млн граждан, которые "должны стать бенефициарами в земельной реформе"... на видео рожи бородатых 3,14дарасов которые о ЗЕМЛЕ знают только что ее нужно продать ..."справедливость к 7 милионам ...а к остальным тоже "справедливость" ? ...украинци уже были "бенифициарами" в начале девяностых ...от бывших "колхозов" остались розвалины ...а от заводов ...а от заводов никуя не осталось ...а десяток воров прихватизировали самые лакомые кусочки ...Источник: https://censor.net.ua/n3154165
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У нас везде жопа и полный развал. Кто-нибудь верит, что продажа земли, с какого-то перепугу, будет организована, этой командой "профессионалов", правильно и справедливо? Все закончится скупкой лучших земель олигархами и крупными аграриями. Обычные фермеры, которых большинство, не смогут купить землю и конкурировать с денежными мешками, т. к. они не могут купить себе даже современный трактор, или комбайн. Фермеры, до сих пор, ремонтируют еще советские трактора и комбайны.
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