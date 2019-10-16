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 Политика Украины
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Все про:ВР (23833) депутат (2753) прогулы (107)

 Рада поддержала во втором чтении законопроект о наказании нардепов за прогулы

Верховная рада Украины во втором чтении одобрила законопроект №1035-2 о прекращении возмещения народному депутату Украины расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний ВРУ или заседаний комитетов.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Документ поддержали 265 депутатов ВР.

В случае, если нардеп в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии ВР Украины без уважительных причин не принимает непосредственное участие в более чем одной трети пленарных заседаний Рады или более чем половине заседаний комитета, в состав которого он входит, таком депутату урезают на 50% зарплату и не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.

Лишение 50% зарплаты и прекращение возмещения депутату ВР расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, осуществляется распоряжением главы парламента по решению комитета, в компетенцию которого входят вопросы депутатской этики, которое принимается на основании данных регистрации с помощью электронной системы подсчета голосов карточками и сведений по учету рабочего времени народных депутатов, предоставленных Аппаратом Рады.

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Источник: https://censor.net.ua/n3154163
 
 
 Топ комментарии
 
Мда... Это потужное наказание. Обычных украинцев, которые пару раз прогуляют
работу, уволят.
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Вот оно как.... а простых смердов - "слуг" в Украине согласно КЗоТ увольняют за прогул за отсутствие на рабочем месте более 3-х часов....
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Да, зебилу можно любую картинку кинуть. Например конец пятницы, когда все расходяться. зебил никогда ничего не проверяет.
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Мда... Это потужное наказание. Обычных украинцев, которые пару раз прогуляют
работу, уволят.
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Своїх дресирують, бо 254 голосів СН в Раді і близько немає.
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при пэте это считалось "работа в камитете"
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Да, при пете подобные тебе хоть немного могли думать. Потому что работа в комитете - она в другие дни, чем пленарные заседания. Но разве для зебилов важны детали?
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Да, зебилу можно любую картинку кинуть. Например конец пятницы, когда все расходяться. зебил никогда ничего не проверяет.
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прЫ стриптизерше это называется лапша на уХи лохам, типа тебя, шоу зеленого таракана.
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Вот оно как.... а простых смердов - "слуг" в Украине согласно КЗоТ увольняют за прогул за отсутствие на рабочем месте более 3-х часов....
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Тоесть прогуливать можно, просто зарплату не дадут? Очень напугали, очень...
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та ладно..передаст карточку другу и будет числиться "на работе"
уместнее было бы одновременно и наказание за кнопкодавство и "чужуую карточку" принять
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по попке им а та та... - шо может быть страшнее
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Единственная партия которая не дала ни одного голоса это ПЕС.
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Тоесть ты теперь гордишься, что голосовали вместе с партией за життя?
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Там было всего пара голосов из 45, так что Зажиття голосовало как и ПЕС.
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Ну вот ты этими пару голосов и гордишься, что партия ПиСюН вместе с ними голосовала.
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Всі інші мазохісти - кнопкодави! 255 турбодятлів кнопкодавів.
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Очень лагидно. 30% рабочего времени можно гулять без последствий а еще можно и 50%. при "конторской работе" Блин.. давайте так объявим на всех рабочих местах в Украине. Да еще и при сохранении зарплаты и бонусов.
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Это херня. Они во время прогулов пользуясь властью,больше заработают. Здесь нужно прекращение мандата. Даже если по болезни. Болен - не лезь руководить.
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Эта прарыв! Выдающаяся рехворма!!! И как только 28-м лет несчастная Украина выжила без такого нужного закона?!
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Так и жила, были депутаты которые за 5 лет в парламенте были не больше 3 раз. Рада підтримала в другому читанні законопроєкт про покарання нардепів за прогули - Цензор.НЕТ 9910
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І шо від цього втратила Україна? Що зєпутати можуть з ними зробити? Па попє ата-та? Звільнити народного обранця? А може то він висловлює таким чином свій протест?!
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Так зарплаты или компенсации за автобусные билеты ?
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Оклад это смятое, лишат лишь всяких надбавок и компенсаций.
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