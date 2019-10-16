 Рада поддержала во втором чтении законопроект о наказании нардепов за прогулы

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Документ поддержали 265 депутатов ВР.

В случае, если нардеп в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии ВР Украины без уважительных причин не принимает непосредственное участие в более чем одной трети пленарных заседаний Рады или более чем половине заседаний комитета, в состав которого он входит, таком депутату урезают на 50% зарплату и не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.

Лишение 50% зарплаты и прекращение возмещения депутату ВР расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, осуществляется распоряжением главы парламента по решению комитета, в компетенцию которого входят вопросы депутатской этики, которое принимается на основании данных регистрации с помощью электронной системы подсчета голосов карточками и сведений по учету рабочего времени народных депутатов, предоставленных Аппаратом Рады.

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