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Все про:Байден (456) компромат (103) США (15604) Фирташ (1017) Шокин (697) Джулиани (57)

 Джулиани получил компромат на Байдена от Фирташа, - Time

Разыскиваемый в США по обвинению в коррупции олигарх Дмитрий Фирташ передал адвокату Трампа Рудольфу Джулиани документ, в котором бывший глава ГПУ Виктор Шокин заявляет о давлении со стороны Джо Байдена.

Об этом со ссылкой на пять разных источников пишет издание Time, сообщает Цензор.НЕТ.

Речь идет об официальном заявлении бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, в котором тот обвиняет Байдена в коррупции. Этот документ был составлен в начале сентября и заверен у нотариуса в Киеве. После адвокат Трампа Джулиани демонстрировал его на телевидении.

В частности, Шокин утверждает, что Байден добился его увольнения с целью прекратить расследование коррупции в украинской газовой компании Burisma, в которой сын Байдена Хантер являлся членом совета директоров.

Демонстрируя компромат, Джулиани не упомянул, что обвинения Шокина были получены командой адвокатов Фирташа.

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Джулиани и Фирташ связаны через юридическую компанию DiGenova & Toensing, LLP. Ее адвокаты работали на Джулиани, а с лета 2019 года защищают украинского олигарха от вероятной экстрадиции из Вены в США.

Однажды Ди Генова и Тонсинг рассказывали, что якобы один из главных заместителей Мюллера предлагал им закрыть дело против Фирташа в обмен на компромат на Трампа. Однако подтверждения их словам нет, пишет Time.

Также связующим звеном между Фирташем и Джулиани были недавно арестованные бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман. Последние работали на украинского олигарха, в частности Парнас был переводчиком для адвокатов Фирташа.

В комментарии изданию по поводу этой информации Джулиани заявил, что "не представляет господина Фирташа и никогда его не встречал".

Также на Цензор.НЕТ: Джулиани получил полмиллиона долларов за консультацию от компании, связанной с Парнасом, - Reuters

Источник: https://censor.net.ua/n3154162
 
 
 Топ комментарии
 
Джули затянет рыжего под полный импичмент
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Класную зарубу организовали москали в штатах...
При любых позах...МОНИКЕ будет больно))))
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Ви помилилися, бо вазелинам прийде … у всіх можливих варіантах Джуліані отримав компромат на Байдена від Фірташа, - Time - Цензор.НЕТ 4855
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Это да. Фирташ + Джулиани с арестованными Парнасом и Фруманом + Порошенко с Кличко и Шокиным - шикарная компания смертельных врагов пукина и спасителей украинского народа.
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Хорош уже пиариться на фамилии Порошенко.
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Це - "Українська правда". А ти зазвичай з "кацапської правди" інформацією годуєшся?
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Журнал Тайм сообщил, что Фирташ снабжал Джулиани через своих адвокатов разного сорта материалами, кассющимися Украины. В частности речь идет и о недавнем "меморандуме" бывшего генпрокурора Украины Шокина, которым Джулиани бравировал, выступая по телевидению, в котором Шокин утрверждал, что он был уволен под двалением Байдена, поскольку расследовал деятельнсть сына Байдена. Как выяснилось, этот меморандум был составлен по заказу американских адвокатов Фирташа, супружеской пары ДиДженова-Тоенсинг, которые в течение двух лет занимались дискредитацией расследования Мюллера на канале Fox. Они присоединились к защите Фирташа в июле, а арестованный на прошлой неделе партнер Джулиани Парнас присоединился к ним тогда же в качестве переводчика.
А фамилия Порошенко где?)
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Шо , чист , аки младенец ? А Луценко тоже ? Смешно...
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Джули затянет рыжего под полный импичмент
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Класную зарубу организовали москали в штатах...
При любых позах...МОНИКЕ будет больно))))
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напрашивается один вывод: если в 2020-м президентом США станет Байден, вазелинововому шапито в Украине придет ПИСТЕЦ!!!!
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Ви помилилися, бо вазелинам прийде … у всіх можливих варіантах
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Не быть ему президентом. Рейтинг Байдена даже среди членов его партии упал ниже плинтуса. Сольют его, как пить дать. И вместо него скорее всего будет баллотироваться кто-то другой. Может Сандерс или Пелоси.
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Чи й не компромат - заявление шокина.
Рыгошокинам верить - себя не уважать.
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Ще одна британська шестьорка всплила.
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Шокин в гостях у Альцгеймера . Приключений захотелось .
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Так эти твари, еще и Украину втягивают во все эти скандалы!
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Цікаво, а хто це свого кума на зустріч з Джуліані посилав...
Луценко оказался замешан в деле, из-за которого в США арестовали "посредников" Джулиани.

Арестованные в США бизнесмены советского происхождения Лев Парнас и Игорь Фруман работали в интересах бывшего генерального прокурора Юрия Луценко.
Об этом сообщило издание NBC News со ссылкой на информацию от американского должностного лица.
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Журнал Тайм сообщил, что Фирташ снабжал Джулиани через своих адвокатов разного сорта материалами, кассющимися Украины. В частности речь идет и о недавнем "меморандуме" бывшего генпрокурора Украины Шокина, которым Джулиани бравировал, выступая по телевидению, в котором Шокин утрверждал, что он был уволен под двалением Байдена, поскольку расследовал деятельнсть сына Байдена. Как выяснилось, этот меморандум был составлен по заказу американских адвокатов Фирташа, супружеской пары ДиДженова-Тоенсинг, которые в течение двух лет занимались дискредитацией расследования Мюллера на канале Fox. Они присоединились к защите Фирташа в июле, а арестованный на прошлой неделе партнер Джулиани Парнас присоединился к ним тогда же в качестве переводчика.
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Когда уже этого фирташа передадут США? Что бы спастись от правосудия в США они и не такие бумажки напечатают, особенно от Шокина! Ппц!
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Не выдали Фирташа в США,теперь клубок коррупции потянет всех на дно.
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Трамп с Джулиани всё глубже опускались на вершины вашингтонгского дна.....
К шнуркам их ботинок были наглухо привязаны фирташ, порошенко, кличко и ряд других товарищей широко известных в узких кругах.... Пожелаем им скорейшего погружения и с интересом будем наблюдать за обилием воздушных и метановых пузырьков выдяляемых этими тушками в конвульсиях .... Джуліані отримав компромат на Байдена від Фірташа, - Time - Цензор.НЕТ 4909
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Так звісно з унітазу, навіть стульчак підійму щоб нічого не пропустити а в тебе як завжди в планах зануритись?
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Тобто ви живете в середині унітазу. Джуліані отримав компромат на Байдена від Фірташа, - Time - Цензор.НЕТ 9630
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Ти вважаеш, що нальот легкого дебілізму допоможе тобі злитись з кульками?Джуліані отримав компромат на Байдена від Фірташа, - Time - Цензор.НЕТ 8174
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Слухайте, Алі, яке відношення має до всього цього Зе чи унітаз? Ця історія починалася, коли Зе ще у Кварталі виступав, а призначення унітазів не міняється з дня їх винаходу. Цей скандал вийшов на зовсім інший рівень (влне, на який і мав вийти), а ви далі шиєте Зе.
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Сейчас зеленский президент! И все видели прекрасно позорную встречу зеленского с трампоном. Телефонный разговор так же между трампом и зеленским читал, весь мир!
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готовьтесь, стока нового и интересного мы еще узнаем до 2020 - у всех из дерьма тока носы точать будут, а некоторые полностью погрузятся.....
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Я не могу понять одного, как можно Шокину верить? Тем более они там с фирташем замешаны.
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а ему никто и не верит - просто рыжему сегодня слова шокина помогают топить байдена.
но ето тока сегодня, а завтра доня вытрет шокиным туфли и выбросит его на помойку за ненадобностью...
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А как это понимать? Почему не закроют рот дони, этими фактами?
Журнал Тайм сообщил, что Фирташ снабжал Джулиани через своих адвокатов разного сорта материалами, кассющимися Украины. В частности речь идет и о недавнем "меморандуме" бывшего генпрокурора Украины Шокина, которым Джулиани бравировал, выступая по телевидению, в котором Шокин утрверждал, что он был уволен под двалением Байдена, поскольку расследовал деятельнсть сына Байдена. Как выяснилось, этот меморандум был составлен по заказу американских адвокатов Фирташа, супружеской пары ДиДженова-Тоенсинг, которые в течение двух лет занимались дискредитацией расследования Мюллера на канале Fox. Они присоединились к защите Фирташа в июле, а арестованный на прошлой неделе партнер Джулиани Парнас присоединился к ним тогда же в качестве переводчика.(с)
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пытаются закрыть, он тот же Time, но закрывать доне рот - дело бесполезное,
он один всех торговок на привозе переорет
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шо то в етом духе, среди демов
Massachusetts Sen. Elizabeth Warren and former Vice President Joe Biden lead the crowded Democratic primary field, with 28% and 25% support each from likely Democratic voters
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А в чем "компромат"?!
В гипотезах Шокина, что его поперли из Генпрокуратуры из-за его возможных претензий к Хантеру Байдену?
Так это даже и обсуждать смешно!
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як вправний совковий чиновник Шокін використовує всі засоби для збереження місця біля кормушки.
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Ти мені , а я тобі ! В цивілізованих країнах за це тюрма ! Фірташ попав на слизьке !😆
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трампу уже никто и ничто не поможет

Байден победит на выборах в 2020 году.
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вы недооцениваете американцев, они все больше в свои кошельки заглядывают,
а там сейчас совсем неплохо.
донина ли ето заслуга или просто так совпало, но економика на подьеме и ето факт.
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о *** ... вероятная "екскурсия" форточника в США не загорами ...
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В такому випадку Шокіна необхідно судити за зраду.
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