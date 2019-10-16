 Джулиани получил компромат на Байдена от Фирташа, - Time

Об этом со ссылкой на пять разных источников пишет издание Time, сообщает Цензор.НЕТ.
Речь идет об официальном заявлении бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, в котором тот обвиняет Байдена в коррупции. Этот документ был составлен в начале сентября и заверен у нотариуса в Киеве. После адвокат Трампа Джулиани демонстрировал его на телевидении.
В частности, Шокин утверждает, что Байден добился его увольнения с целью прекратить расследование коррупции в украинской газовой компании Burisma, в которой сын Байдена Хантер являлся членом совета директоров.
Демонстрируя компромат, Джулиани не упомянул, что обвинения Шокина были получены командой адвокатов Фирташа.
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Джулиани и Фирташ связаны через юридическую компанию DiGenova & Toensing, LLP. Ее адвокаты работали на Джулиани, а с лета 2019 года защищают украинского олигарха от вероятной экстрадиции из Вены в США.
Однажды Ди Генова и Тонсинг рассказывали, что якобы один из главных заместителей Мюллера предлагал им закрыть дело против Фирташа в обмен на компромат на Трампа. Однако подтверждения их словам нет, пишет Time.
Также связующим звеном между Фирташем и Джулиани были недавно арестованные бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман. Последние работали на украинского олигарха, в частности Парнас был переводчиком для адвокатов Фирташа.
В комментарии изданию по поводу этой информации Джулиани заявил, что "не представляет господина Фирташа и никогда его не встречал".
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А фамилия Порошенко где?)
При любых позах...МОНИКЕ будет больно))))
https://www.youtube.com/watch?v=0jvlwBg2aJU
Рыгошокинам верить - себя не уважать.
Луценко оказался замешан в деле, из-за которого в США арестовали "посредников" Джулиани.
Арестованные в США бизнесмены советского происхождения Лев Парнас и Игорь Фруман работали в интересах бывшего генерального прокурора Юрия Луценко.
Об этом сообщило издание NBC News со ссылкой на информацию от американского должностного лица.
К шнуркам их ботинок были наглухо привязаны фирташ, порошенко, кличко и ряд других товарищей широко известных в узких кругах.... Пожелаем им скорейшего погружения и с интересом будем наблюдать за обилием воздушных и метановых пузырьков выдяляемых этими тушками в конвульсиях ....
но ето тока сегодня, а завтра доня вытрет шокиным туфли и выбросит его на помойку за ненадобностью...
Журнал Тайм сообщил, что Фирташ снабжал Джулиани через своих адвокатов разного сорта материалами, кассющимися Украины. В частности речь идет и о недавнем "меморандуме" бывшего генпрокурора Украины Шокина, которым Джулиани бравировал, выступая по телевидению, в котором Шокин утрверждал, что он был уволен под двалением Байдена, поскольку расследовал деятельнсть сына Байдена. Как выяснилось, этот меморандум был составлен по заказу американских адвокатов Фирташа, супружеской пары ДиДженова-Тоенсинг, которые в течение двух лет занимались дискредитацией расследования Мюллера на канале Fox. Они присоединились к защите Фирташа в июле, а арестованный на прошлой неделе партнер Джулиани Парнас присоединился к ним тогда же в качестве переводчика.(с)
он один всех торговок на привозе переорет
Massachusetts Sen. Elizabeth Warren and former Vice President Joe Biden lead the crowded Democratic primary field, with 28% and 25% support each from likely Democratic voters
В гипотезах Шокина, что его поперли из Генпрокуратуры из-за его возможных претензий к Хантеру Байдену?
Так это даже и обсуждать смешно!
Байден победит на выборах в 2020 году.
Твои слова, та Богу в уши!
а там сейчас совсем неплохо.
донина ли ето заслуга или просто так совпало, но економика на подьеме и ето факт.