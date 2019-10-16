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 Экономика
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 Если принять законопроект №1210 без изменений, Украина потеряет 70% экспорта руды, - нардеп

Государство может остаться без 12% поступлений в бюджет, - приводит расчеты Муса Магомедов

В парламенте продолжаются страсти вокруг одиозного законопроекта №1210 об изменениях Налогового кодекса, передает 5 канал.

Ряд нардепов в который раз акцентировали внимание на возможных рисках для его принятия без консультаций с бизнесом и экспертами. Поэтому попытались донести до большинства - чем грозят положения документа реальному сектору и экономике в целом.

"Я по-прежнему надеюсь, что хватит мудрости не принимать его в том виде, в котором он предлагается. Но если это произойдет, то первое - мы потеряем 70% экспорта руды, как страна. Мы потеряем валютную выручку весьма существенную, мы потеряем поступления в бюджет. Расчетно это примерно 12% существующих платежей", - объясняет народный депутат Муса Магомедов.

На новой пленарной неделе Верховная Рада перешла к рассмотрению законопроектов по полной процедуре, а потому противоречащий закон №1210 о повышении ренты - пока не рассмотрели.

Напомним, по данным международной аудиторской компании PWC, в случае принятия закона добывать руду в Украине станет дороже, чем в России, в 9 раз. Чем сразу же воспользуются конкуренты Украины на этом рынке.

Источник: https://censor.net.ua/n3154157
 
 
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втратить сперше - рінатка.
а потім, після закриття ГЗК та залізорудних шахт - Україна.
Тому вихід може бути або у розумному рівні ренти, або тоді треба проводити націоналізацію цих підприємств та повертати їх у дежвласність.
Зараз, хто не в курсі, ціна на залізорудні сировину на світових ринках така, що українські експортно орієнтовані підприємства ледве-ледве тримаються на мінімальній рентабельності.
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Метинвест упорно не желает делиться своей прибылью с бюджетом. Нардепы тоже.
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а если принять изменения, то беня останется без гешефта. гешефт однозначна важнее Если принять законопроект №1210 без изменений, Украина потеряет 70% экспорта руды, - нардеп - Цензор.НЕТ 1032
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