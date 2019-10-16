 Делегации Германии, Литвы, Латвии, Канады и США в парламентской ассамблее НАТО выразили поддержку Украине, - Чернев

Об этом Чернев рассказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"В течение трех дней мы ставили для себя для себя несколько основных задач. Первое - это донести всем делегациям всех членов НАТО о том, что наш курс на членство в НАТО неизменен, о том, что у нас происходят большие изменения в Украине, о том, что мы имеем все возможности для того, чтобы с новым президентом, парламентом и правительством скорее ускорять все эти реформы, которые необходимы для перехода на стандарты НАТО", - рассказал Чернев.

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По его словам, за это время удалось провести много двусторонних встреч с делегациями различных стран и неформальных встреч с главами делегаций стран-членов НАТО.

"В частности мы встретились с делегациями Германии, Литвы, Латвии, Канады, Соединенных Штатов. Все выразили поддержку стране, нам удалось задать вопрос генеральному секретарю по усилению сотрудничества Украины и НАТО. Он заверил также в своей поддержке. Нам было очень важно услышать, что идем на сближение. Наша цель, это, конечно, план действий по членству в НАТО, но есть и промежуточные такие шаги, как программы усиленных возможностей, об этом мы также говорили", - рассказал нардеп.

Кроме того, украинская делегация вносила изменения в доклады и резолюции, которые подготовили делегации стран-членов НАТО.

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"Два важнейшие доклада были по Украине - 5 лет после Революции достоинства и по применению экономических санкций. Доклад по Украине был абсолютно сбалансированным. Мы внесли туда правки исключительно для того, чтобы обновить данные о последних полтора месяца в направлении реформ, а также изменения по терминологии, потому что там использовались неправильные слова по российской агрессии в Украине", - отметил Чернев.