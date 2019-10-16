EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Происшествия
  300  9
Материалы по теме:
Все про:Минобороны (6015) обстрел (8318) Донбасс (19669) Зайцево (21)

 С начала суток на Донбассе зафиксировано 9 вражеских обстрелов. В районе Зайцево наемники РФ били из ЗУ-23-2 и минометов, - Минобороны

Текущие сутки на линии боевого соприкосновения уже отметилась активным нарушением минских соглашений со стороны российско-оккупационных войск. Всего сегодня, 16 октября, противник уже осуществил 9 обстрелов, из них пять раз из минометов различных калибров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

"Сознательно пренебрегая договоренностями о запрете применения тяжелого вооружения, вооруженные формирования РФ и ее наемники выпустили по позициям Объединенных сил в районах Водяного, Лебединского, Зайцево и дважды вблизи Авдеевки всего 36 мин калибров 120 и 82 мм.

Кроме этого, вблизи указанных населенных пунктов и Золотого-4 противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения. А в районе н.п. Зайцево еще и из зенитной установки ЗУ-23-2", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое украинских воинов погибли, еще пятеро получили ранения и травмы на Донбассе. За сутки - 26 вражеских обстрелов, - штаб ОС

Как подчеркнули в Минобороны, украинские воины применяют в ответ дежурные огневые средства, соблюдая при этом минские соглашения.

"По имеющейся информации, с начала текущих суток боевых потерь среди защитников Украины в результате вражеских обстрелов нет", - сообщили в пресс-службе Минобороны.

Источник: https://censor.net.ua/n3154148
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
прокричите это в само ухо преЗЕденту!!!
в Золотом нет тишины !!!
 показать весь комментарий
 
 
Макшанський акампонент до соло прєза Зєлі в Ризі.
 показать весь комментарий
 
 
Тихо в лесу, только стреляют с "Зу- Зу".. В Зайцево "Зу" в Золотом ни "зу - зу".. Так нам сказало "Зе - зу"..
 показать весь комментарий
 
 
Цензор не розгойдуй ЗЕлений Титанік...вже два дня як повна тиша
 показать весь комментарий
 
 
А наркоші-пре-зе-денту-зе-головнокомандувачу про це скажуть ?
 показать весь комментарий
 
 
Главнокомандующий зачеркивает дни на календарике, нумеролог хренов.
 показать весь комментарий
 
 
Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! цікаво, а як дають наші відповідь рогатим, може щось таки штабні можуть розповісти?? чи секрет?? чи відос, як рогаті до пекла літять!!!!)
 показать весь комментарий
 
Міноборони, що ви таке кажете. Спитайте у слуг народу і вони вам скажуть: достигнуто перемирие. А те, що відбувається, як сказав наш Головнокомандувач: "постреливают". Ну, то таке.(
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх