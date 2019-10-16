 Парламентская ассамблея НАТО отклонила доклад о неэффективности санкций против РФ, - глава украинской делегации Чернев

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Но самой, пожалуй, победой было то, что впервые за много лет был не поддержан доклад об использовании экономических санкций. Доклад делалась одной из делегаций стран-членов. Почему он нас не устраивал? Потому что там уменьшалась роль экономических санкций и их эффективность. И приводился, в частности, пример использования этих санкций против РФ, что они якобы не работают, но тем самым ухудшают состояние экономики России и влияют на все население, что не является гуманным, - так считал автор. Мы привели контраргументы того, что санкции на самом деле работают, именно санкции вместе с волонтерами и солдатами украинской армии остановили там, где остановилась сегодня Российская Федерация, а не шли дальше, а может дальше в Европу. Нас услышали и поддержали", - рассказал нардеп.

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По его словам, делегации полным составом Великобритании и США не поддержали этот доклад.