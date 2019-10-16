EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
  1406  7
Материалы по теме:
Все про:НАТО (6485) Россия (74066) санкции (7492) Чернев (5)

 Парламентская ассамблея НАТО отклонила доклад о неэффективности санкций против РФ, - глава украинской делегации Чернев

Глава украинской делегации в Парламентской Ассамблеи НАТО, депутат от партии "Слуга народа" Егор Чернев заявил, что впервые за много лет в НАТО отклонили доклад одной из делегаций стран-членов Альянса.

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Но самой, пожалуй, победой было то, что впервые за много лет был не поддержан доклад об использовании экономических санкций. Доклад делалась одной из делегаций стран-членов. Почему он нас не устраивал? Потому что там уменьшалась роль экономических санкций и их эффективность. И приводился, в частности, пример использования этих санкций против РФ, что они якобы не работают, но тем самым ухудшают состояние экономики России и влияют на все население, что не является гуманным, - так считал автор. Мы привели контраргументы того, что санкции на самом деле работают, именно санкции вместе с волонтерами и солдатами украинской армии остановили там, где остановилась сегодня Российская Федерация, а не шли дальше, а может дальше в Европу. Нас услышали и поддержали", - рассказал нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У НАТО есть способность ответить агрессивной России, но мы готовы к диалогу, - Столтенберг

По его словам, делегации полным составом Великобритании и США не поддержали этот доклад.

Источник: https://censor.net.ua/n3154147
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да куй с ним, с парашестаном! Тут в течении двух недель США Турцию обложат санкциями, вот где веселуха будет.
 показать весь комментарий
 
Доклад делалась одной из делегаций стран-членов Источник: https://censor.net.ua/n3154147

Какой? Италии или Венгрии?
 показать весь комментарий
 
 
Дайте угадаю...
Это были цыгане? Пардон венгры?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх