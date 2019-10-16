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 Посол Турции: политика Анкары в отношении Крыма не изменилась

Посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере заверил, что политика его страны по отношению к Крыму не изменилась, и Анкара по-прежнему не признает оккупацию полуострова.

Об этом он написал в официальном твиттер-аккаунте, комментируя приезд на прошлой неделе депутатов Госдумы России из аннексированного Крыма в Турцию, информирует Цензор.НЕТ.

"Позиция Турции, твердо заявившей о непризнании аннексии в марте 2014 года, не изменилась. ... Мы не признали аннексию, наша политика в отношении Крыма не изменилась, мы поддерживаем территориальную целостность Украины, включая Крым и Донбасс", - написал посол.

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Напомним, 13 октября Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Турции в связи со встречей президента этой страны Реджепа Тайипа Эрдогана с депутатами Госдумы России, избранными на незаконно проведенных в оккупированном Крыму выборах, и вызвало посла для объяснений.

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Российские депутаты во главе с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным приехали в Стамбул 12 октября для участия в конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.

В составе российской делегации два представителя оккупированного Крыма - Руслан Бельбек и Наталья Поклонская. Последняя распространила в соцсетях фотографию своего рукопожатия с президентом Турции Эрдоганом и заявила о "теплом приеме".

Турция, как и подавляющее большинство стран мира, неоднократно заявляла о непризнании оккупации Крыма.

Источник: https://censor.net.ua/n3154144
 
 
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А с чего бы политика Турции должна была измениться?
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слова и дела - мы смотрим по делам - значить увольте тех кто так подставил своего президента
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Т.е. на словах мы вас поддерживаем, вот только бизнесу нашему с рашкой не мешайте!
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Так делают все адекватные страны. Только некоторые делают всё, что бы разосраться со всеми и превратиться в африку.
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для встречи с президентом всех проверяют и знают кто есть кто и откуда, так что не нужно врать. Не по словам, а по делам.
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слова прідумани для лжі - а правду говорят поступкі (С)
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Ничего не изменилось "мы озабочены ай как сЫльно", но помидоры и турпоток дороже. Да и царь Пу для Эрдоганпадишаха ментально ближе чем "запорожские казаки" с их демократией и сменой власти гетманов.
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Турки в рамках своего импереализма точно такие же как и мокши...
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