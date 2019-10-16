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 Политика Украины
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 Рада приняла законопроект Зеленского о судебной реформе (обновлено)

15-16 октября Верховная Рада рассмотрела во втором чтении проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления (рег. № 1008). 236 парламентариев, вопреки многочисленным предостережениям международных партнеров, общественности и бизнеса, поддержали инициативу Президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Проектом 1008, среди прочего, предусмотрена "перезагрузка" нового Верховного Суда путем проведения повторного отбора судей и сокращение их числа вдвое - с 200 до 100. При этом в пояснительной записке к законопроекту отсутствуют какие-либо аргументы в пользу такой "перезагрузки". Также, фактически ликвидируется действующая Высшая квалификационная комиссия судей и создается новая, при этом Высший совет правосудия оставляет за собой статус-кво.

Напомним, проект 1008 был раскритикован международным сообществом, как такой, который существенно угрожает судейской независимости. Так, одними из первых с критикой выступили Представительство ЕС в Украине и Посольство Канады, которые в совместном письме в Офис Президента отметили, что "следует избегать повторного отбора судей Верховного Суда", а перезагрузка Высшей квалификационной комиссии судей и создание новой "не будут эффективными, если одновременно не реформировать Высший совет правосудия".

Читайте также: "Любая система сопротивляется", - замглавы ОП Смирнов о законопроекте №1008, предусматривающем реформу Верховного Суда

Совет Европы также обеспокоен законопроектом 1008.

"В нем [проекте 1008] предлагаются широкомасштабные изменения, которые могут иметь серьезные последствия для независимости судебной системы. В частности, проект закона влияет на статус и квалификационные требования к судьям и связанные с этим процедуры", - отмечается в письме генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич к министру иностранных дел Украины Вадиму Пристайко.

А в документе эксперта Совета Европы по оценке проекта Закона №1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления" касательно его соответствия стандартам и рекомендациям Совета Европы, который обнародовала "Судебно-юридическая газета", четко указано, что "Предложенное сокращение не оправдано причинами уменьшения нагрузки или реформой кассационных функций Верховного Суда. На самом деле, обоснование такого уменьшения количества судей непонятно и не поясняется сменой роли Верховного Суда в рамках судебной системы, поскольку недавно Верховный Суд был реструктуризирован и обновлен".

В начале октября Мониторинговый комитет ПАСЕ направил запрос в Венецианскую Комиссию по поводу предложенных проектом 1008 изменений касательно деятельности Верховного Суда и органов судейского управления, - сообщается на официальном сайте Комиссии.

В день рассмотрения проекта 1008 во втором чтении крупнейшие бизнес-ассоциации (Американская торговая палата в Украине, Европейская Бизнес Ассоциация и Союз украинских предпринимателей) обнародовали совместное заявление, в котором отметили, что "бизнес-сообщество очень обеспокоено оценками, согласно которым истцы будут вынуждены ждать более 5 лет решения Верховного Суда, если количество его судей сократится с 200 до 100 без одновременного реформирования судов низших инстанций, апелляционных судов и внедрения процессуальных фильтров в кодексах".

Председатель Верховного Суда Валентина Данишевская, выступая в парламенте, обратилась к народу Украины, отметив, что "19,5 тысячи заключенных ожидают судебного решения, определения своей судьбы, 4 миллиона граждан Украины ежегодно обращаются в суды, 2 тысячи судей не хватает в судебной системе. И не только перезагрузка Верховного Суда повлияет на стабильность судебной системы. Дисциплинарные процедуры, которые предлагаются, без предоставления возможности судье подготовиться должным образом, окончательно уничтожат независимость судебной системы".

Кроме того, еще в сентябре Пленум Верховного Суда утвердил Заключение по проекту 1008, отметив, что проект "создает существенные риски для независимости судебной власти и может нивелировать достижения реформы правосудия 2014-2018 годов в части усиления независимости и деполитизации судебной власти".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Любая система сопротивляется", - замглавы ОП Смирнов о законопроекте №1008, предусматривающем реформу Верховного Суда

Источник: https://censor.net.ua/n3154143
 
 
 Топ комментарии
 
в общем, в ОПе моники шмаркль сыграли на рояле по нотам бене коломойши и портнова...
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йому сказали.. бо воно саме не знало... "юридична освіта" у нього не така))

Парламент принял судебную реформу Зеленского - Цензор.НЕТ 5042
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а где ещё в мире исключительно по результатам выборов делают люстрацию ?
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УРА! Это ваша общая огромная победа- и Зеленского и всех остальных.
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в общем, в ОПе моники шмаркль сыграли на рояле по нотам бене коломойши и портнова...
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Саме так! Й зіграли на тупих макітрах чарівних свідків секти 8 відсотків!)
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йому сказали.. бо воно саме не знало... "юридична освіта" у нього не така))

Парламент принял судебную реформу Зеленского - Цензор.НЕТ 5042
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Там что некому пояснить этому недоюристу-членопианисту что у нас нет и не будет закона "об особом статусе Донбасса"! Большая часть Донбасса под контролем Украины!
Есть закон "Об особенностях местного самоуправления в отдельных районах донецкой и Луганской областей (ордло)" !!!!!????

Вот э фак!?
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п.с. не удивлюсь, что слуги урода в ВР не то что текст, даже заголовок принимаемых законов - НЕ читали.
В Кабмине очередной скандал. Премьер-министр этого цирка обнаружил что проекты законов которые предлагает Кабмин на принятие Верховной Раде не имеют обязательных для того экономическо-прогностических выводов министерства Милованова (развития экономики, торговли и сельского хозяйства). Выяснилось, что экономическая подгруппа министерства их даже не читала..
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Это даже лучше- чем новая полиция. Полиция в конце концов лишь ловит- а решает-то суд.
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А ты посиди в "обезьяннике" в мусорном околотке пару суток и поймешь и без суда, что такое рыго-барыго-зюзя "закон".
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Парламент принял судебную реформу Зеленского
і шо?)
тепер всі судді стали зеленими?)))
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хуже, снимут мантии,устроят очередь на пенсию ,а то кое кто пенсион получит еще на работе ... и койка-место Парламент ухвалив судову реформу Зеленського - Цензор.НЕТ 5300
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Пенсии судьям урезать - миллиарды сэкономить для малообеспеченых!
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И проверить еще этих малообеспеченных! А то из Турции не вылезают...
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Тоесть зебилы наоборот радуються, что теперь судяими могут быть те, кто был судьей во времена януковича, а те, кто после майдана - нет?
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А что у нас в это время (до 19.05.2019г.) был "злочинный режим" и где это записано? На каком тогда основании они применяют люстрацию за это время?
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а где ещё в мире исключительно по результатам выборов делают люстрацию ?
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Так было в странах Восточной Европы. А мы зачем то тянули 28 лет
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Так было в этих странах один раз и то исключительно после смены общественного строя.

У нас за последние полгода общественный строй изменился ?
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Надеюсь изменится. Разгон старых государственных институтов - часть процесса
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Розігнати багато розуму не треба. Що або хто приходить на зміну "злочинній владі", не завдавали собі клопоту поцікавитися?
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Согласна. Люди непонятные и без опыта государственного строительства. Но выбор сделан!
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Выбор сделан на установление диктатуры ?
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Разгон старых государственніх институтов - это узурпация власти.

Особенно если какое-то гнусавое чмо подчиняет судебную систему страны себе.
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Можно и так сказать. Лишь замечу: обзывать ОПГ "судебной системой страны"- слишком пафосно Парламент ухвалив судову реформу Зеленського - Цензор.НЕТ 1718
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тупость "православных" зебилов как и их злоба - во всей красе:
про Павла Гриба та його участь в марші НІ Капітуляції
Парламент принял судебную реформу Зеленского - Цензор.НЕТ 5053
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Предлагаю сократить ВС и сделать перезагрузку ВККС путем мыла, веревки и гиллякы!
Чисто ради экономии времени и бюджета!
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Молодец. Верный поклонник своего деда нквд-шника.
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Ой ржу не могу.......
Деда - козака!
НКВД-ки по другому "сокращали".
Учи мат часть ватный тупой тролль!
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- Утром вас отвезут в уголовный суд, Швейк
- А в котором часу, ваша милость, чтобы, боже упаси, как-нибудь не проспать? (с)
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У Украіни традиція - переформатування судової гілки під себе. У даному випадку маємо оголосити траур - новоявлені слуги з зє форматують суди під себе. Шлях у безодню.
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Перелякані коггупціонери , нажахані наступаючим правосуддям !😆
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а шо в этой реформе общего с правосудием ?
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Я тебя, зебила жизнерадостного, спрашиваю:

что в этой реформе общего с правосудием ?

Ты, как и остальные сепары, надеешься амнистию получить от этой зелёной сопли ?
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Это типа новая власть хочет поставить своих судей чтобы после их провала и ухода их по судам не таскали ? Так у нас все судьи продажные и готовы служить любой власти лишь бы с тёплого места не согнали.
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Сейчас вся рыгота вернётся в свои кресла. Думаю если эта слизь останется на год, то весной будут сажать майдановцев и добровольцев.
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Майдановцев рассадить нужно было еще пять лет назад. Была бы страна и живы люди...
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Последний козырь у зебилов выбили. Теперь суды отпускающие сепаров, убийц и коррупционеров - не Пецины, а Зелины.
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Знищили рештки правосуддя... Молодці, нічого сказати... =__=
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Того, що погано, але працювало.
Затримки з рішеннями судів були до цього, зі скороченням штату справи розглядатимуться вічність та рішення по них будуть виноситися ніколи.
Перед тим, як ламати старе погане, треба швиденько готувати нове краще. Цього нового кращого поки що на горизонті не видно - виходить, метою цієї "потужної" рехворми було зовсім не покращення судочинства в державі...
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т.е тем кто был до этого часа Ч в креслах можно вернуться в свои поостывшие кресла и начинать судить так как было при овоще...но на заказ другого фрукта...
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не совсем понятно - а почему с 13 года, ане с 10? Тоесть то, что при януковиче работали - то ничего страшного?
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ну то считай верховному суду настав пи..дец!
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Ну, все, теперь судьи будут руководствоваться исключительно буквой закона и не будут брать деньги! Зебилы, теперь это судьи вашего Клоуна, П Парламент ухвалив судову реформу Зеленського - Цензор.НЕТ 6828 орошенко уже не при чем. Ответственные вы и только вы!
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Нус, будем посмотреть, пока что это только бумага с буковками. Что будет на деле и как это улучшит ситуацию в стране видится туманно. У нас много законов, толку от них ноль, так и живём...
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каждое изменение под себя у них - громко называется реформой
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через полгода выяснится, что 100 судей не справляются с наплывом дел.....
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Це настільки очевидно, що навіть не потребувало б озвучення, якби так легко доходило до свідомості апологетів зеленого шмаркача...
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Без реформи суддівської системи чиновники і олігархи безкарно й надалі грабуватимуть Україну.
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Правильно...и что бы они не переживали...и могли и дальше безнаказанно грабить Украину...эту судебную систему нужно реформировать под них...😀...что зеленое стадо и делает...
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Это типа- до 14 года все судьи были пушистыми зайчиками, но проклятый Порошенко научил и принудил к воровству.
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Пользы никакой и вреда тоже, но экномия средств это всегда хорошо
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Надеюсь, бобики перестанут в случае чего волать про "реформированный петей суд"... Теперь всю муйню будет творить "реформированный зелей суд".
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Просвещенная консервативная Европа как всегда абсолютно уверена в том, что если у нас у же есть одна квалификационная комиссия по отбору судей, то создавать другую это как-то не демократично и не по "европейски". Но они то не знают что иначе не сломаешь прогнившую за 28 лет судейскую систему, кроме как 100% чистка
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И сразу включился защитники (и основатели) предыдущей судебной системы:
"...Сегодня фактически происходит атака на судебную систему Украины и отмена судебной реформы. Поэтому украинцы будут вынуждены искать правды за границей, как в Лондоне, где украинское государство защитило свои интересы и выиграло у прежних владельцев Приватбанка, или как в Панаме, где возбудили уголовное дело против Портнова за распространение неправдивой информации. Об этом сказал пятый президент Украины, лидер политической партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко в комментарии журналистам.
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Петя Панаму уважает, идет по стопам Лазоренко.
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Правосудие, с которым и без того были огромные проблемы, окончательно уничтожено. Мои глубокие сожаления, Швондер и домком теперь судить будут и всё это свалится на головы оболваненных и жестоко обманутых избирателей. Более всего жаль людей которые ждут решений ВСУ в тюрьмах, теперь это займёт годы.
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Да и без поллитры понятно, что главная цель этого ЗЕкона подчинить суды зеленому кагалу полностью, хотя они и так уже легли и подмахивают.
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Если те,кто придет к власти после зеленого отродья, заменят "люстрацию" на "кастрацию", я их пойму.
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