 Рада приняла законопроект Зеленского о судебной реформе (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Проектом 1008, среди прочего, предусмотрена "перезагрузка" нового Верховного Суда путем проведения повторного отбора судей и сокращение их числа вдвое - с 200 до 100. При этом в пояснительной записке к законопроекту отсутствуют какие-либо аргументы в пользу такой "перезагрузки". Также, фактически ликвидируется действующая Высшая квалификационная комиссия судей и создается новая, при этом Высший совет правосудия оставляет за собой статус-кво.
Напомним, проект 1008 был раскритикован международным сообществом, как такой, который существенно угрожает судейской независимости. Так, одними из первых с критикой выступили Представительство ЕС в Украине и Посольство Канады, которые в совместном письме в Офис Президента отметили, что "следует избегать повторного отбора судей Верховного Суда", а перезагрузка Высшей квалификационной комиссии судей и создание новой "не будут эффективными, если одновременно не реформировать Высший совет правосудия".
Совет Европы также обеспокоен законопроектом 1008.
"В нем [проекте 1008] предлагаются широкомасштабные изменения, которые могут иметь серьезные последствия для независимости судебной системы. В частности, проект закона влияет на статус и квалификационные требования к судьям и связанные с этим процедуры", - отмечается в письме генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич к министру иностранных дел Украины Вадиму Пристайко.
А в документе эксперта Совета Европы по оценке проекта Закона №1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления" касательно его соответствия стандартам и рекомендациям Совета Европы, который обнародовала "Судебно-юридическая газета", четко указано, что "Предложенное сокращение не оправдано причинами уменьшения нагрузки или реформой кассационных функций Верховного Суда. На самом деле, обоснование такого уменьшения количества судей непонятно и не поясняется сменой роли Верховного Суда в рамках судебной системы, поскольку недавно Верховный Суд был реструктуризирован и обновлен".
В начале октября Мониторинговый комитет ПАСЕ направил запрос в Венецианскую Комиссию по поводу предложенных проектом 1008 изменений касательно деятельности Верховного Суда и органов судейского управления, - сообщается на официальном сайте Комиссии.
В день рассмотрения проекта 1008 во втором чтении крупнейшие бизнес-ассоциации (Американская торговая палата в Украине, Европейская Бизнес Ассоциация и Союз украинских предпринимателей) обнародовали совместное заявление, в котором отметили, что "бизнес-сообщество очень обеспокоено оценками, согласно которым истцы будут вынуждены ждать более 5 лет решения Верховного Суда, если количество его судей сократится с 200 до 100 без одновременного реформирования судов низших инстанций, апелляционных судов и внедрения процессуальных фильтров в кодексах".
Председатель Верховного Суда Валентина Данишевская, выступая в парламенте, обратилась к народу Украины, отметив, что "19,5 тысячи заключенных ожидают судебного решения, определения своей судьбы, 4 миллиона граждан Украины ежегодно обращаются в суды, 2 тысячи судей не хватает в судебной системе. И не только перезагрузка Верховного Суда повлияет на стабильность судебной системы. Дисциплинарные процедуры, которые предлагаются, без предоставления возможности судье подготовиться должным образом, окончательно уничтожат независимость судебной системы".
Кроме того, еще в сентябре Пленум Верховного Суда утвердил Заключение по проекту 1008, отметив, что проект "создает существенные риски для независимости судебной власти и может нивелировать достижения реформы правосудия 2014-2018 годов в части усиления независимости и деполитизации судебной власти".
Есть закон "Об особенностях местного самоуправления в отдельных районах донецкой и Луганской областей (ордло)" !!!!!????
Вот э фак!?
В Кабмине очередной скандал. Премьер-министр этого цирка обнаружил что проекты законов которые предлагает Кабмин на принятие Верховной Раде не имеют обязательных для того экономическо-прогностических выводов министерства Милованова (развития экономики, торговли и сельского хозяйства). Выяснилось, что экономическая подгруппа министерства их даже не читала..
і шо?)
тепер всі судді стали зеленими?)))
У нас за последние полгода общественный строй изменился ?
Особенно если какое-то гнусавое чмо подчиняет судебную систему страны себе.
про Павла Гриба та його участь в марші НІ Капітуляції
Чисто ради экономии времени и бюджета!
Деда - козака!
НКВД-ки по другому "сокращали".
Учи мат часть ватный тупой тролль!
- А в котором часу, ваша милость, чтобы, боже упаси, как-нибудь не проспать? (с)
что в этой реформе общего с правосудием ?
Ты, как и остальные сепары, надеешься амнистию получить от этой зелёной сопли ?
Затримки з рішеннями судів були до цього, зі скороченням штату справи розглядатимуться вічність та рішення по них будуть виноситися ніколи.
Перед тим, як ламати старе погане, треба швиденько готувати нове краще. Цього нового кращого поки що на горизонті не видно - виходить, метою цієї "потужної" рехворми було зовсім не покращення судочинства в державі...
"...Сегодня фактически происходит атака на судебную систему Украины и отмена судебной реформы. Поэтому украинцы будут вынуждены искать правды за границей, как в Лондоне, где украинское государство защитило свои интересы и выиграло у прежних владельцев Приватбанка, или как в Панаме, где возбудили уголовное дело против Портнова за распространение неправдивой информации. Об этом сказал пятый президент Украины, лидер политической партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко в комментарии журналистам.