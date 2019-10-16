 Парламент принял судебную реформу Зеленского

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Народные депутаты рассмотрели все поправки.
"За" проголосовали 236 народных депутатов.
Законопроектом, в частности, предусмотрено сокращение состава Верховного Суда до 100 человек (сейчас работает 192 судьи), изменение правил отбора членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины с полной перезагрузкой этого органа и сужение гарантий независимости судей.
Также предлагается распространить люстрацию на руководителей ВККС и Государственной судебной администрации, которые занимали свои должности не менее года в период с 21 ноября 2013 года по 19 мая 2019 года. Соответствующие изменения будут внесены в закон об очищении власти.
В Кабмине очередной скандал. Премьер-министр этого цирка обнаружил что проекты законов которые предлагает Кабмин на принятие Верховной Раде не имеют обязательных для того экономическо-прогностических выводов министерства Милованова (развития экономики, торговли и сельского хозяйства). Выяснилось, что экономическая подгруппа министерства их даже не читала..
і шо?)
тепер всі судді стали зеленими?)))
Порохоботы.......
Он вообще не замечает опасности и радуется, бродя по кочкам.
Розкажи як тобі взагалі вдалося звідтіля вибратись?
У нас за последние полгода общественный строй изменился ?
про Павла Гриба та його участь в марші НІ Капітуляції
Чисто ради экономии времени и бюджета!
- А в котором часу, ваша милость, чтобы, боже упаси, как-нибудь не проспать? (с)