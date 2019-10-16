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 Политика Украины
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 Парламент принял судебную реформу Зеленского

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №1008, который предусматривает сокращение состава Верховного Суда и перезагрузку Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Народные депутаты рассмотрели все поправки.

"За" проголосовали 236 народных депутатов.

Законопроектом, в частности, предусмотрено сокращение состава Верховного Суда до 100 человек (сейчас работает 192 судьи), изменение правил отбора членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины с полной перезагрузкой этого органа и сужение гарантий независимости судей.

Также предлагается распространить люстрацию на руководителей ВККС и Государственной судебной администрации, которые занимали свои должности не менее года в период с 21 ноября 2013 года по 19 мая 2019 года. Соответствующие изменения будут внесены в закон об очищении власти.

Читайте также: "Любая система сопротивляется", - замглавы ОП Смирнов о законопроекте №1008, предусматривающем реформу Верховного Суда

Источник: https://censor.net.ua/n3154143
 
 
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УРА! Это ваша общая огромная победа- и Зеленского и всех остальных.
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в общем, в ОПе моники шмаркль сыграли на рояле по нотам бене коломойши и портнова...
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йому сказали.. бо воно саме не знало... "юридична освіта" у нього не така))

Парламент принял судебную реформу Зеленского - Цензор.НЕТ 5042
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п.с. не удивлюсь, что слуги урода в ВР не то что текст, даже заголовок принимаемых законов - НЕ читали.
В Кабмине очередной скандал. Премьер-министр этого цирка обнаружил что проекты законов которые предлагает Кабмин на принятие Верховной Раде не имеют обязательных для того экономическо-прогностических выводов министерства Милованова (развития экономики, торговли и сельского хозяйства). Выяснилось, что экономическая подгруппа министерства их даже не читала..
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Парламент принял судебную реформу Зеленского
і шо?)
тепер всі судді стали зеленими?)))
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Пенсии судьям урезать - миллиарды сэкономить для малообеспеченых!
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И проверить еще этих малообеспеченных! А то из Турции не вылезают...
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Что за вой на болотах Берримор????
Порохоботы....... Парламент принял судебную реформу Зеленского - Цензор.НЕТ 3451
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Ты никогда не видел, как себя ведёт обдолбанный наркоман на болотах ?

Он вообще не замечает опасности и радуется, бродя по кочкам.
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Ні не бачив. Я на болотах взагалі качок стріляю.
Розкажи як тобі взагалі вдалося звідтіля вибратись?
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А что у нас в это время (до 19.05.2019г.) был "злочинный режим" и где это записано? На каком тогда основании они применяют люстрацию за это время?
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а где ещё в мире исключительно по результатам выборов делают люстрацию ?
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Так было в странах Восточной Европы. А мы зачем то тянули 28 лет
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Так было в этих странах один раз и то исключительно после смены общественного строя.

У нас за последние полгода общественный строй изменился ?
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тупость "православных" зебилов как и их злоба - во всей красе:
про Павла Гриба та його участь в марші НІ Капітуляції
Парламент принял судебную реформу Зеленского - Цензор.НЕТ 5053
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Предлагаю сократить ВС и сделать перезагрузку ВККС путем мыла, веревки и гиллякы!
Чисто ради экономии времени и бюджета!
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Молодец. Верный поклонник своего деда нквд-шника.
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- Утром вас отвезут в уголовный суд, Швейк
- А в котором часу, ваша милость, чтобы, боже упаси, как-нибудь не проспать? (с)
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*******, получается все кто работал последние 5 лет, когда Украина проводила реформы, выкарабкивалась из жопы оставленной нам рыгами и воевала с Россией - должны быть люстрированы. А заменять их кем шмаркли собираются? Беглыми рыгами по указке Портнова?
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У Украіни традиція - переформатування судової гілки під себе. У даному випадку маємо оголосити траур - новоявлені слуги з зє форматують суди під себе. Шлях у безодню.
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Перелякані коггупціонери , нажахані наступаючим правосуддям !😆
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а шо в этой реформе общего с правосудием ?
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Это типа новая власть хочет поставить своих судей чтобы после их провала и ухода их по судам не таскали ? Так у нас все судьи продажные и готовы служить любой власти лишь бы с тёплого места не согнали.
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Сейчас вся рыгота вернётся в свои кресла. Думаю если эта слизь останется на год, то весной будут сажать майдановцев и добровольцев.
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Последний козырь у зебилов выбили. Теперь суды отпускающие сепаров, убийц и коррупционеров - не Пецины, а Зелины.
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Знищили рештки правосуддя... Молодці, нічого сказати... =__=
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т.е тем кто был до этого часа Ч в креслах можно вернуться в свои поостывшие кресла и начинать судить так как было при овоще...но на заказ другого фрукта...
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не совсем понятно - а почему с 13 года, ане с 10? Тоесть то, что при януковиче работали - то ничего страшного?
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ну то считай верховному суду настав пи..дец!
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