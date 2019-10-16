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 Киевские новости, Общество
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Все про:Интерпол (460) Киев (18030) прокуратура (3695) угрозы (631)

 Разыскиваемый Интерполом уроженец Грозного вымогал у киевлянина $4000, угрожая отрезать пальцы и уши

В Киеве на вымогательстве задержали 33-летнего уроженца г. Грозный Российской Федерации, который находился в международном розыске.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Установлено, что в мае текущего года житель столицы обратился к подозреваемому с просьбой помочь в решении личного вопроса. Поскольку в тот же день пострадавшему удалось самостоятельно решить свою проблему, помощь указанного мужчины ему уже была не нужна, о чем он сообщил. В свою очередь злоумышленник выдвинул пострадавшему требование выплатить ему 1000 долларов США "за хлопоты".

Во время следующих встреч с потерпевшим вымогатель увеличил сумму "долга" до 4000 долларов США, а в случае отказа передать денежные средства угрожал отрезать мужчине пальцы и уши и сломать руки.

В качестве "залога" у потерпевшего отобрали автомобиль.

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По результатам проведенных следственных действий правоохранители задержали 33-летнего уроженца Грозного, который нелегально находился в Украине и был в международном розыске.

На данный момент злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 УК Украины (вымогательство передачи чужого имущества с угрозой насилия над потерпевшим, совершенное по предварительному сговору группой лиц, причинившее значительный ущерб потерпевшему) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток без возможности залога.

Досудебное расследование продолжается. Проверяется причастность других лиц к совершению преступления.

Источник: https://censor.net.ua/n3154141
 
 
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Что с него взять(уроженца Грозного)?Дети гор."Дэньги давай,давай дэньги",как у Ильфа и Петрова.
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в мае текущего года житель столицы обратился к подозреваемому с просьбой помочь в решении личного вопроса

Т.е. чел изначально сам влез в блудняк с чеченцем. Потом дал заднюю и ожидаемо ему сказали, шо уже поздно.

Ну за жизнь и здоровье "пострадавшего" я бы и копейки не дал даже после ареста непосредственного исполнителя.
Отпустишь одного - обнаглеют все. Так что чечены его полюбому накажут.
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Так все ж "герои кавказского спротиву" - правильные люди, враги хйла и патриоты Украины.
Или просто бандиты? Да не, не может быть.

Ждем наплыва вышиваты которая будет утверждать что это был доброволец, а пострадавший - сепар с донбасса и так ему и надо и вообще все сфабриковано чтобы посадить активного борца с режымом пукина\порошенко.
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знал к кому обращался)))
более того...видать проблемка не совсем законная?
сам вляпался...короче
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