 Разыскиваемый Интерполом уроженец Грозного вымогал у киевлянина $4000, угрожая отрезать пальцы и уши

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Установлено, что в мае текущего года житель столицы обратился к подозреваемому с просьбой помочь в решении личного вопроса. Поскольку в тот же день пострадавшему удалось самостоятельно решить свою проблему, помощь указанного мужчины ему уже была не нужна, о чем он сообщил. В свою очередь злоумышленник выдвинул пострадавшему требование выплатить ему 1000 долларов США "за хлопоты".



Во время следующих встреч с потерпевшим вымогатель увеличил сумму "долга" до 4000 долларов США, а в случае отказа передать денежные средства угрожал отрезать мужчине пальцы и уши и сломать руки.



В качестве "залога" у потерпевшего отобрали автомобиль.

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По результатам проведенных следственных действий правоохранители задержали 33-летнего уроженца Грозного, который нелегально находился в Украине и был в международном розыске.



На данный момент злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 УК Украины (вымогательство передачи чужого имущества с угрозой насилия над потерпевшим, совершенное по предварительному сговору группой лиц, причинившее значительный ущерб потерпевшему) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток без возможности залога.



Досудебное расследование продолжается. Проверяется причастность других лиц к совершению преступления.