 У нас уже два дня тишины на участках разведения сил на Донбассе, но мы должны дождаться 7-дневного срока, - Зеленский. ВИДЕО

Об этом он сказал в среду на пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом в Риге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина
"Семидневный срок тишины – это не новость для Украины и всех участников Трехсторонней группы в Минске. Поэтому мы будем ждать семи дней тишины. Для нас показателем является ОБСЕ, которое должно сказать, что да, семь дней не было обстрелов. На сегодняшний день я знаю, что два дня уже у нас тишина. Будем верить, будем ждать, что семь дней будет тишина, и тогда мы можем говорить об отводе (сил. - Ред.)", - заявил Зеленский.
Зеленский уточнил, что два дня тишины были зафиксированы на участках намеченного разведения сил.
"У нас с вами страшная трагедия вчера – двое погибших. Я говорил именно об участках разведения: в Золотом и Петровском не было два дня выстрелов. А вчера мы, к сожалению, потеряли людей, одну женщину, очень жаль. За день до этого я был именно в этом месте. Это большая трагедия для всех украинцев", - отметил он.
Отвечая на вопрос, может ли президент РФ Владимир Путин использовать отсутствие прогресса в разведении сил как повод откладывать встречу в Нормандском формате, Зеленский сказал: "Честно говоря, я не знаю в отношении президента Российской Федерации. Мы ожидаем, что не только украинская сторона очень хочет, чтобы, в конце концов, был мир, перестали убивать наших людей, украинцев. Я думаю, что такое желание должно быть с каждой стороны, поэтому мы ожидаем именно этого".
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це перший чи другий "день тишини" був?
На тех участках стреляли кацапы, которые не нацелены на мир,
а разводить будут на тех участках, где кацапы совсем другие, мирные и пушистые.
Ще раз!!! В зоні розвення військ анонсової ЗЕ.
По Г+Г тиша-ні істерик чорноротої мусійчук ''йолкіматалкі ,де американські шанці'',ні полум'яних спічів сук-икспертів,нічого!!
Сдєлалі іх вмьєстьє ісчо рас?
никак не связанные с теми кацапами, которые продолжают убивать ?
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 6 обстрелов:
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- дважды в районе Золотого - из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
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это не считается?
А те, що щодня гинуть наші військові і є важкопоранені =на Астальних участках= тебе не довбе, падаль ?
Москальня, звичайно, там може =нє стрєлять=, їм же треба тебе, дебіла криворізького, =сдєлать= на раз-два, щоб ти купилося.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 6 обстрелов:
- вблизи Новолуганского - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- два раза неподалеку от Луганского - из станковых противотанковых гранатометов, РПГ и крупнокалиберных пулеметов;
- дважды в районе Золотого - из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- возле Майского - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
"За минувшие сутки в результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, четверо - получили ранения, еще один военнослужащий - боевую травму", - сказано в сообщении.
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главнокакбыкомандующему не докладывают? от него скрывают положение дел на фронте?
или упорото нужно разведение (как котят) и обнимашки в нормандском формате???
Поспішає. Бо вже й так =зірвало строки=: подаруночок фюреру не вийшов, та й на Покрову теж не вдалося.
Оце так тиша.
Бред.
т.е. если после 7 дней тишины ровно в 00-00 ночи луганда обстреляет Золотое из Буратино или Смерча и сравняет его с землей, то развод войск все равно будет?
Ведь циферки то соблюдены!
Але в даному випадку - так, зливає, здає.
но девочка без матери - все равно сирота (даже если есть папа)
и добавлю - ее младшая сестра (25 лет) тоже воин ВСУ
Одне з двох - або президент не вміє читати, або рахувати.
Правда, 73%?
Сразу видно --- дезертир.
(капец! простите за эти слова!!!)
И по домам!
Вчера Золотое обстреливали.
Подождём ещё семь дней