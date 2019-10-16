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 Политика Украины
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 У нас уже два дня тишины на участках разведения сил на Донбассе, но мы должны дождаться 7-дневного срока, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что на участках намеченного разведения сил на Донбассе уже два дня соблюдается режим тишины, но необходимо дождаться 7-дневного срока для начала процесса разведения сил и средств.

Об этом он сказал в среду на пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом в Риге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина

"Семидневный срок тишины – это не новость для Украины и всех участников Трехсторонней группы в Минске. Поэтому мы будем ждать семи дней тишины. Для нас показателем является ОБСЕ, которое должно сказать, что да, семь дней не было обстрелов. На сегодняшний день я знаю, что два дня уже у нас тишина. Будем верить, будем ждать, что семь дней будет тишина, и тогда мы можем говорить об отводе (сил. - Ред.)", - заявил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала суток наемники РФ 5 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, включая участок разведения вблизи Золотого, - Минобороны

Зеленский уточнил, что два дня тишины были зафиксированы на участках намеченного разведения сил.

"У нас с вами страшная трагедия вчера – двое погибших. Я говорил именно об участках разведения: в Золотом и Петровском не было два дня выстрелов. А вчера мы, к сожалению, потеряли людей, одну женщину, очень жаль. За день до этого я был именно в этом месте. Это большая трагедия для всех украинцев", - отметил он.

Отвечая на вопрос, может ли президент РФ Владимир Путин использовать отсутствие прогресса в разведении сил как повод откладывать встречу в Нормандском формате, Зеленский сказал: "Честно говоря, я не знаю в отношении президента Российской Федерации. Мы ожидаем, что не только украинская сторона очень хочет, чтобы, в конце концов, был мир, перестали убивать наших людей, украинцев. Я думаю, что такое желание должно быть с каждой стороны, поэтому мы ожидаем именно этого".

Источник: https://censor.net.ua/n3154139
 
 
 Топ комментарии
 
Идиотизм у нас двое убитых, а у него всё спокойно.
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Щоб тобі заціпило, виродок ж**ський.
А те, що щодня гинуть наші військові і є важкопоранені =на Астальних участках= тебе не довбе, падаль ?
Москальня, звичайно, там може =нє стрєлять=, їм же треба тебе, дебіла криворізького, =сдєлать= на раз-два, щоб ти купилося.
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Я вот не понимаю смысла этого магического числа - 7 дней. Типа, если 7 дней не обстреливают - то и потом не будут ? А если на 8-й день пойдут обстрелы ? Как по мне, надо давать минимум месяц.
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Він на похорони бійців вбитих вчора мокшами приїде.чи буде репетирувати поцілунки з Путлєром на омріяній зустрічі?
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Двое украинских воинов погибли, еще пятеро получили ранения и травмы на Донбассе. За сутки - 26 вражеских обстрелов

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це перший чи другий "день тишини" був? У нас уже два дня тишины на участках разведения сил на Донбассе, но мы должны дождаться 7-дневного срока, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9698
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Ты ничего не понимаешь.

На тех участках стреляли кацапы, которые не нацелены на мир,

а разводить будут на тех участках, где кацапы совсем другие, мирные и пушистые.
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и что самое интеерасное, совсем нам перестали сообщать о потерях ордынцев...
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Одна из них девушка, осталась сиротой 13 летняя дочь,мужа ее убили также под обстрелами в 2015
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Сьогодні в зоні відведення!! від кулі снайпера загинула боєць ЗСУ Никоненко.
Ще раз!!! В зоні розвення військ анонсової ЗЕ.
По Г+Г тиша-ні істерик чорноротої мусійчук ''йолкіматалкі ,де американські шанці'',ні полум'яних спічів сук-икспертів,нічого!!
Сдєлалі іх вмьєстьє ісчо рас?У нас уже два дні тиші на ділянках розведення сил на Донбасі, але ми маємо дочекатися 7-денного терміну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4482
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заленая сопля сказала уже два дня тишина, значит тишина, не нужно обращать внимание на убитых, нужно верить сопле.
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и я о том же - на 8й день военторг приедет и все по новому
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Идиотизм у нас двое убитых, а у него всё спокойно.
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Для тугодумов, на участках разведения сил!
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Для мокшанина з американським проксі - твоя думка нам нецікава. Від слова "зовсім".
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а на участках разведения сил какие-то другие кацапы,

никак не связанные с теми кацапами, которые продолжают убивать ?
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Из официальной сводки за прошедшие сутки:
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 6 обстрелов:
................................
- дважды в районе Золотого - из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

..............................
это не считается?
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Щоб тобі заціпило, виродок ж**ський.
А те, що щодня гинуть наші військові і є важкопоранені =на Астальних участках= тебе не довбе, падаль ?
Москальня, звичайно, там може =нє стрєлять=, їм же треба тебе, дебіла криворізького, =сдєлать= на раз-два, щоб ти купилося.
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Біда за бідою , думали вибрали коня , а він із звіздою !
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Какая тишина? 2 двухсотых у нас, у него тишина. Тишина там в голове, это уже очевидно.
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за вчера 2 убито, 5 ранено. Ждем 7 дней и уходим. Зебилы, такие зебилы...
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Что этот дибилоид зеленый мелит.а если на 8й день обстреливать начнут?!
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а потом ВНЕЗАПНО начнут стрелять.. и что скажет Зе? ой..а мы не знали..ани абищали...
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А 2 убитих вчора взагалі до уваги не беруться, шмаркльо?
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а воно своє торочить...Начхати йому на протести і на думку людей!!! Відробляє свої срібники...Іуда!!!
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Гнусавый недомерок живет в параллельной реальности...
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Из официальной сводки за прошедшие сутки:
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 6 обстрелов:
- вблизи Новолуганского - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- два раза неподалеку от Луганского - из станковых противотанковых гранатометов, РПГ и крупнокалиберных пулеметов;
- дважды в районе Золотого - из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- возле Майского - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
"За минувшие сутки в результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, четверо - получили ранения, еще один военнослужащий - боевую травму", - сказано в сообщении.
....
главнокакбыкомандующему не докладывают? от него скрывают положение дел на фронте?
или упорото нужно разведение (как котят) и обнимашки в нормандском формате???
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Воно виконує умови х**ла і рашки.
Поспішає. Бо вже й так =зірвало строки=: подаруночок фюреру не вийшов, та й на Покрову теж не вдалося.
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телевизор - это зло! это зомбоящик...без противоядия!!! хоть носом тыкай - бесполезно!
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Двое украинских воинов погибли, еще пятеро получили ранения и травмы на Донбассе. За сутки - 26 вражеских обстрелов, - штаб ОС

Оце так тиша. У нас уже два дні тиші на ділянках розведення сил на Донбасі, але ми маємо дочекатися 7-денного терміну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3969
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Опыт Грузии, Молдовы, предыдущих "перемирий" это все фигня.

Бред.
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Как то наивно звучит?
т.е. если после 7 дней тишины ровно в 00-00 ночи луганда обстреляет Золотое из Буратино или Смерча и сравняет его с землей, то развод войск все равно будет?
Ведь циферки то соблюдены!
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Слов нет. Он либо не понимает,что вообще происходит или попросту намеренно косит под дурачка и сливает Украину х..йлу(((
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Воно - дебілко, з цим питань нема.
Але в даному випадку - так, зливає, здає.
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Ну нельзя же быть настолько тупым. Походу это все решения Коломойши. Уж он то точно не дурак и прекрасно понимает,что на позиции,которые оставят ВСУ тут-же придут боевики и никакого вывода войск не будет и близко. Видимо бородатой бабушке за это ,уже что-то пообещали за поребриком и шут, сейчас мучается и думает,как это все втюхать тем,кто за него не голосовал.
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Двое убитых за сутки одна из них девушка,осталась 13 летняя дочь сиротой так как мужа убили ее в 2015 также под обстрелами,какая тишина тварь?
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чуть поправлю (извините) - в 2015 убили ее отца...не мужа (про мужа ничего не говорят)
но девочка без матери - все равно сирота (даже если есть папа)
и добавлю - ее младшая сестра (25 лет) тоже воин ВСУ
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так не терпится отвести войска . прям минуты считает
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7 дней тиши, а потом - пусть сново бахают, главное 7 дней продержаться
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А як же наші загинули в ці дні ?!!! Чи зепрезичок цього не знає ,може свита не донесла , чи сам собі бреше і сам вірить в це ?!!! Тащіть його туди під кулі снайперів , може отямиться хлопчик !!!
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2 дня тишины ???????????? значит пора переносить Офис преза в Золотое … там же не стреляют ...
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Вот это, я понимаю, главнокомандующий...
Правда, 73%?
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Их никогда и не было 73, но ход ваших мыслей мне импонирует...
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Изя выйми пальчик из попки и дай дяде Здрасьте!
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2 дня тишины?!!!! вчера 2 погибших, один раненый на фронте! зел, завязуй с дурью
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Моника, моника, где у тебя бронеплита из броника? В башке?
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Он, шо здурел? Чи его окружили агенты ***** и он в вакууме?
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Он ,что, "работает" под дурачка или в натуре .дурак.
Сразу видно --- дезертир.
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Надо понимать, что если наша военная убита снайпером из ружья с глушителем, то это означает тишину.
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аа! так это меняет всю статистику...т.е. как бы...тихо убита???
(капец! простите за эти слова!!!)
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Два дня тишины. А как же двое убитых и пятеро раненых и травмированных за сутки. Перемирие оно есть, или его нет. А не то что на 100 метрах не стреляют, а на соседней стометровке мочат из всего что можно по всему живому. Где это в истории были такие "перемирия" и "тишина".
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Сьогодні ООС офіційно повідомили, що противник застосовував зброю "ДВІЧІ в районі Золотого - з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", а УП о 07:16 год. повідомляла, що "Збройні формування Російської Федерації та її найманці вели вогонь поблизу Золотого". Президент заявляє протилежне! Хто каже неправду???
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В ООС перестали брехати на догоду зе-зграї і нарешті сказали правду ?
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Здається у Вовіка є бажання якомога швидше втратити весь свій рейтинг. Двоє загиблих і п'ять поранених вчора було, Вовік!!! Яких два дні - "тиша"???
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Самый мерзкий президент Украины. Даже Овощ на его фоне лучше. С ним хоть и так понятно было, что оно из себя представляет, а этот под патриота косит, но слова с делами об обратном говорят. То ли оно тупое, то ли намерено сдает интересы Украины.
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Уберите этот идиота,и за его бездарных приказов ,Украина теряет своих бойцов
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И за этого недоумка сегодня погибли еще двое украинских войнов
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По TV, на всіх каналах віщували про перебування прЕЗЕдента в ООС. Тільки на одному, в стрімі, промайнуло, що ***командуючій в Часов Ярі! А це за 40 км від першої лінії!!!
У нас уже два дні тиші на ділянках розведення сил на Донбасі, але ми маємо дочекатися 7-денного терміну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6993
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Нам бы день отстоять, да ночь продержаться.
И по домам!
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Он на голову больной?
Вчера Золотое обстреливали.
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Два дня тишины?... зекретин своей смертью не подохнет
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По ветке в новостях ниже вчера обстреляли .....в т.ч. два обстрела возле Золотого.Нехорошо врать господин ПреЗЕдент, нехорошо
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