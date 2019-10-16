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 Политика Украины
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Все про:нормандская четверка (724) Яременко Богдан (40)

 На встрече "нормандской четверки" могут утвердить "дорожную карту" мирного процесса на Донбассе, - Яременко

"Дорожная карта" будет базироваться на Минских соглашениях. При этом в ней могут скорректировать подходы, за 5 лет показавшие свою неэффективность.

Об этом журналистам заявил в кулуарах парламента председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Президент Зеленский остается предан идее мирных переговоров по прекращению кровопролития на Донбассе. Это план "А", он не меняется", - подчеркнул он.

По словам депутата, Украина будет и дальше прилагать все возможные усилия для того, чтобы мирные переговоры были эффективными.

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"Чтобы состоялась встреча в "нормандском формате", в ходе которой можно будет обсудить лидерам государств и, надеемся, утвердить "дорожную карту" мирного процесса, которая фактически будет базироваться на Минских договоренностях, но, возможно позволит скорректировать определенные подходы, которые за 5 лет доказали свою несостоятельность", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3154138
 
 
 Топ комментарии
 
Мінські підписувались не для того, щоб їх виконували. Скоректувати можна тільки в сторону капітуляції. Єдина умова для України - нах з нашої території і миротворці на кордоні з орками. ...Мало не забув - і приберіть за собою!
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Не, форумчане. Вот посмотрите КАК ЛЕГКО ЖТИ ЛЮДИ, типа Яременко, которые никогда сами не зарабатывали деньги, и сидели всю жизнь на щее украинского налогоплательщика- как они легко распоряжаются Украиной. В шею гнать дебилов !
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Не забудьте только в повестку нормандской четвёрки включить Крым, это самое важное. Потому что "мир" путём потери своих территорий уже как-то по-другому называется...
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Ідіот, шо лі? Турістом стати побажав? Зєвата зрадницька.
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Дорожня карта по видоювання з України 50 млрд баксів на відбудову Луганди. Плюс звісно зарплати сєпарам-прикордонниккам.
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Ты ид-т и это ФАКТ!
Или бухой в зю-зю!
Наверно читаешь текст и смысла вообще не понимаешь!
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от що пунш животворящий робить! тож тремтіть падлюки
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Да шо ж такое то...Знову зрада і капітуляція!!!На встрече "нормандской четверки" могут утвердить "дорожную карту" мирного процесса на Донбассе, - Яременко - Цензор.НЕТ 6336
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Як дристайки не стараються впіхнуть , формулу штанген маєра ! А не ******** не впихаїться ! Й крокодил не ловиться ! Біда за бідою ! Думали вибрали коня , а він з звіздою 😆
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Идиот. Пусть сначала вернут Украине и бизнесу убытки. Разорили и разворовали заводы- кто восстановит? За чей счет?
ЩА СЧЕТ УКРАИНСКОГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА? Так пусть там сидят за колючей проволокой , пока не отработают убытки
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Не, форумчане. Вот посмотрите КАК ЛЕГКО ЖТИ ЛЮДИ, типа Яременко, которые никогда сами не зарабатывали деньги, и сидели всю жизнь на щее украинского налогоплательщика- как они легко распоряжаются Украиной. В шею гнать дебилов !
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Мінські підписувались не для того, щоб їх виконували. Скоректувати можна тільки в сторону капітуляції. Єдина умова для України - нах з нашої території і миротворці на кордоні з орками. ...Мало не забув - і приберіть за собою!
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Я тебе мабуть шокую, але саме ті самі "мінські" і були капітуляцією, де Україна визнала клоаку ОРДЛО, як суб"єкт переговорів.
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докажи - хватить врать - не бери пример с офиса так называемого президента Украины - где врут и врут .даже в элементарном - на шо рассчитывают не понимаю - как и ты
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Индеец, так где впервые было прописано "ОРДЛО" , после чего с этими марионетками кремля начала проводить переговоры, как с самостоятельными субьектами?
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то шо их таскали с собой цапы и пытались пороху их навязать это было - но он не зеля он это прекрасно понимал и игнорил их полностью - в отличии он моника и это то же факт - и по этому то же народ вышел на улице - тебя не было там - а я вот тебе могу сказать шо протест и радикализация его будет только возрастать,хорошим это не закончиться и да я то же здесь живу и не хочу - но если человек отмороженный и глупый это его выбор
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Индеец, не включай дурака, ты ж не ник-однодневка, как многие тут. Порошенко сам заявил. что именно он автор "минских", а не кто либо еще. Так что вести разговор в стиле "пытались навязать пороху" тут неуместно.
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Покажи подпись "автора" под договором или усохни. На зустрічі "нормандської четвірки" можуть затвердити "дорожню карту" мирного процесу на Донбасі, - Яременко - Цензор.НЕТ 6406
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Я дійсно шокований - повторюю ні один дибіл не збирався виконувати мінськ. Але 4 рази відкосивший сказав що буде мир, а мир - це або перемога або капітуляція. Я кажу Ні - капітуляції! А ти як антагоніст що скажеш? На зустрічі "нормандської четвірки" можуть затвердити "дорожню карту" мирного процесу на Донбасі, - Яременко - Цензор.НЕТ 2453
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мінські угоди підписав кучма, бандити ОРДЛО і чурка Зурабов. І де там Україна? Запхни собі в дупу ті угоди
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Не забудьте только в повестку нормандской четвёрки включить Крым, это самое важное. Потому что "мир" путём потери своих территорий уже как-то по-другому называется...
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У этого борова есть ответ на простейший и главный вопрос:

ЗАЧЕМ ***** МИРНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ ?
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А ми в розробці і затвердженні цієї "дорожньої карти" приймати участь будемо? Чи ми будемо її тільки виконувати?
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Прийдеться на неї класти , як і на формулу штанген маєра !😆
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Для того чтобы карту отступления в Ростов утвердить не обязательно в Нормандском формате собираться.
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зебилы хватить оправдывать вашу выбранную никчемность - монику зеленски - чем дальше ,тем больше и больше вопросов
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Про яку =зустріч= торочать ці зебіли ?
Вони не читали заяв москальні ?
Там не збираються =встрєчаЦЦа=.
Тільки ці зе-наркоші марять ...
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Никто на встречу не приедет, не о чем разговаривать с людьми которые ничего не решают и решать не хотят.
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якась гра у піддавки.
Неже незрозуміло, що ***** потрібен не мир в Донбасі, а вся Україна?
І він не зупиниться навіть якщо такі недолугі створіння, як оце яременко, зараз підуть на виконання усіх забаганок **********.
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"Дорожная карта" это как я понимаю последовательность выполнения той и другой стороны каких либо действий. А у нас до "карты" вопросов выше крыши, Какой такой "особый" статус и что имеется в виду., если то что написано с "народной милицией", " своими судами", с амнистией, без контроля за границей, с особыми "отношениями " автономии с РФ, Негласное согласие на сохранение "ЛНР и ДНР" , да еще вероятно в границах Луганской и Донецкой областей. То на кой она вообще "дорожная карта" , Украине эта дорога, это тропа на край пропасти и гибели.
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