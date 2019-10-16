 На встрече "нормандской четверки" могут утвердить "дорожную карту" мирного процесса на Донбассе, - Яременко

Об этом журналистам заявил в кулуарах парламента председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Президент Зеленский остается предан идее мирных переговоров по прекращению кровопролития на Донбассе. Это план "А", он не меняется", - подчеркнул он.
По словам депутата, Украина будет и дальше прилагать все возможные усилия для того, чтобы мирные переговоры были эффективными.
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"Чтобы состоялась встреча в "нормандском формате", в ходе которой можно будет обсудить лидерам государств и, надеемся, утвердить "дорожную карту" мирного процесса, которая фактически будет базироваться на Минских договоренностях, но, возможно позволит скорректировать определенные подходы, которые за 5 лет доказали свою несостоятельность", - добавил он.
Или бухой в зю-зю!
Наверно читаешь текст и смысла вообще не понимаешь!
ЩА СЧЕТ УКРАИНСКОГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА? Так пусть там сидят за колючей проволокой , пока не отработают убытки
ЗАЧЕМ ***** МИРНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ ?
Вони не читали заяв москальні ?
Там не збираються =встрєчаЦЦа=.
Тільки ці зе-наркоші марять ...
Неже незрозуміло, що ***** потрібен не мир в Донбасі, а вся Україна?
І він не зупиниться навіть якщо такі недолугі створіння, як оце яременко, зараз підуть на виконання усіх забаганок **********.