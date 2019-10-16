 Дела Майдана после 20 ноября перейдут в ГБР и НАБУ, - Касько

Об этом сообщил в интервью Укринформу первый заместитель Генпрокурора Виталий Касько, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается дел Майдана в узком понимании, то есть договоренность с руководством ГБР о создании в этом ведомстве специального подразделения, куда будет предложено перейти без конкурса следователям Управления спецрасследований. В свою очередь в Генеральной прокуратуре будет образован специальный департамент по процессуальному руководству по делам Майдана. Работники Управления спецрасследований сейчас определяются, пойдут ли они осуществлять процессуальное руководство по этим делам, или они будут дорасследовать эти дела в ГБР", - сказал он.

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По словам Касько, экономические преступления в отношении бывших должностных лиц после 20 ноября будут дорасследовать детективы Национального антикоррупционного бюро.

"У нас дела Майдана - это такое собирательное понятие. В моем понимании дела Майдана - это применение летального оружия и жестокого обращения с мирными протестующими. Эта категория преступлений подследствена ГБР. Но в Управлении спецрасследований дела Майдана несколько иначе рассматривают этот вопрос. Туда включают и массу экономических дел в отношении бывших должностных лиц. Эти дела должны перейти в НАБУ. Этот процесс уже пошел, есть график передачи производств, они ревизируются и направляются по подследственности , - рассказал чиновник.

При этом руководитель Управления спецрасследований Сергей Горбатюк сейчас определяется, переходить ли работать в ГБР или оставаться в Генпрокуратуре.

"Если оставаться здесь (в ГПУ. - Ред.), то соответственно нужно проходить через аттестационные процедуры, подавать заявление и так же проходить все тесты, проверки на добропорядочность и после этого соответствующие конкурсные процедуры на занятие административной должности. Конечно, если он захочет занять административную должность в департаменте. Мы же не знаем, где он себя видит и считает, что может лучше проявить свои профессиональные способности", - резюмировал Касько.

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Как сообщалось, согласно п.1 Заключительных положений Уголовного процессуального кодекса, которые вступили в силу 20 ноября 2017 года, прокуратура утрачивала право расследовать преступления, подследственные Государственному бюро расследований. В то же время Верховная Рада дважды продлевала этот срок на год.

После 20 ноября 2019 года только следователи ГБР имеют право расследовать преступления, совершенные экс-президентамы, высшими госчиновниками, членами Центральной избирательной комиссии, депутатами Верховной Рады, руководством Генпрокуратуры, председателем Национального банка, судьями и правоохранителями.