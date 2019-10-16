 Тактические учения оккупационных войск РФ начались на Донбассе: подразделения приведены в полную боеготовность, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
Так, по данным украинской разведки, 14 октября с.г. на полигонах "Южный" (Донецкая обл.) и "Центральный" (Луганская обл.) одновременно начались тактические учения российских оккупационных войск. При этом, привлеченные к учениям подразделения противника приведены в боевую готовность "полная".
Отмечается, что контроль за проведением учений осуществляется комиссией Южного военного округа ВС РФ (Штаб округа находится в Ростове-на-Дону, РФ).
ЭТАЖЕНАШИЛЮДИ!!!)))
Ты не слышишь своего солнцеликого великана?))))
Ложащего флейту на Конституцию и ваши лбы!)))
Да, задачка....................
25% хочет увидеть обосравшихся Зебилов и их зеленые сопли.
Ответ - ЗЕБИЛЫ!!! Или, как всегда, Зебилы под диваны спрячутся??? Ведь и ваш президент - уклонист!!!!