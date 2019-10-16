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Все про:Минобороны (6015) разведка (2200) учения (2190)

 Тактические учения оккупационных войск РФ начались на Донбассе: подразделения приведены в полную боеготовность, - ГУР

Командование российских оккупационных войск поддерживает высокий уровень боевой готовности соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Так, по данным украинской разведки, 14 октября с.г. на полигонах "Южный" (Донецкая обл.) и "Центральный" (Луганская обл.) одновременно начались тактические учения российских оккупационных войск. При этом, привлеченные к учениям подразделения противника приведены в боевую готовность "полная".

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Отмечается, что контроль за проведением учений осуществляется комиссией Южного военного округа ВС РФ (Штаб округа находится в Ростове-на-Дону, РФ).

Источник: https://censor.net.ua/n3154134
 
 
 Топ комментарии
 
До миру з Україною готуються? Миротворці чортові.
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Не гоните волны на баркасик нашей МОНИКИ!)))
ЭТАЖЕНАШИЛЮДИ!!!)))
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До миру з Україною готуються? Миротворці чортові.
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готовятся обживать украинские блиндажи.
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Учениям регулярных войск мордора на территории Украины? Точно - никаким.
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Корректнее будет, временно оккупированной территории Украины. И если логически подумать, то оккупант может делать что хочет. Или нет?
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Пацак, к чему твои оправдательные высеры?
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Селюк, где таких блатных слов нахватался?
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Краще би усю соляру селянам віддали - все одно їм усім горіти.
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Не гоните волны на баркасик нашей МОНИКИ!)))
ЭТАЖЕНАШИЛЮДИ!!!)))
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Треба посунути ЗСУ до Дніпра і зразу настане мир.
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Браво, соевый! Никогда не забывай о мантре ПЭСа:"Тамнашилюди! Их ждут дома!"Тактичні навчання окупаційних військ РФ почалися на Донбасі: підрозділи приведено в повну боєготовність, - ГУР - Цензор.НЕТ 8229
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ЗЕбоба)))
Ты не слышишь своего солнцеликого великана?))))
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Мама Рима воспитала для вас идиотов отличного сына юриста))))
Ложащего флейту на Конституцию и ваши лбы!)))
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С одной стороны, свинособаки бесчинствуют, с другой стороны, зебильная власть угрожает уменьшить зарплаты и соцвыплаты, если украинцы будут оказывать сопротивление свинособакам...
Да, задачка....................
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а у зебілів: "в полі трактор дир, дир дир - ми за мир, ми за мир!")
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Звоните Зеленскому,самое время для отвода войск.
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Зе, давай, мобилизуй свои 75% на фронт!!!

25% хочет увидеть обосравшихся Зебилов и их зеленые сопли.
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Він громогласно заявляв, що для нього найголовніше -- це його сім'я.
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Откель в вашей секте идиотов мантра про 75 и 25 процентов?
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наверно оттуда где есть порохоботы и зебилы
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Шо самое интересное - войны до последнего украинца хотят 8% порохоботов и 1% националистов. А Зе, значит, должен мобилизовать 75% его сторонников, которые хотят мира! У вас с логикой всё в порядке?
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А он хочет войны до победного конца, где он будет полководцем на белом боевом диване у себя в теплой квартире.
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Кто должен защищать страну и Зебобика????

Ответ - ЗЕБИЛЫ!!! Или, как всегда, Зебилы под диваны спрячутся??? Ведь и ваш президент - уклонист!!!!
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Звідки в вашій секті дебілів мантра "...войньі до последнего украинца?"
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Это образное выражение. Означает заведомо проигрышную войну против противника, который намного превосходит в силе.
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Ну, вот и пошло гониво на Зеленского с его отведением войск. Но причина же в другом. Билецкий осуществил прорыв со своим нацкорпусом, сорвал отведение. Сепары в качестве демонстрационной ответки замутили тактические учения. Понятно? А Зеленский виноват! Ему многие подкладывают свинью. Ну, ничего. Может это его сделает сильнее, разборчивее и решительнее.
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твой Зе клоун, просто клоун, а не "мужественный и решительный", он ТУПОЙ.
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Почему мой? Он наш президент. А я вообще сторонник Юлии Тимошенко. Ты, вроде как, упрекаешь меня в том, что тебе не повезло с президентом. А ты просто лузер и причина по которой у тебя всё не так - ты сам. Но за это можно отыграться на Зеленском, излить своё недовольство публично, тем самым самоутвердиться.
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Йому ще не таку "свинью подложат", якщо буде працювати на кацманавтав, а не на Україну.
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Он работает на Украину, её сохранение и развитие. А некоторые из вас работают на её разрушение. У вас против РФ - только лозунги. А лозунгами вторую по мощи в мире армию не победишь. Нужно быть отъявленными дураками, чтобы ввязываться в войну с РФ.
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"ввязываться в войну"с рефией это если оккупировать ее часть и там воевать.
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Хороша можливість зашкварити пару тисяч іхтамнєтов....
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А как вы думаете почему этого за 5 лет никто не сделал? Я думаю, что причины две. Во первых эти действия осудит всё мировое сообщество и обвинит Украину в неадекватном применении военной силы и денех никто не даст. Во вторых - сцошно, бо однозначно прилетит ответка похлеще, чем в Иловайске. Так что просто помечтайте на диване...
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Для того нам дають зброю, щоб було "сцошно" масквателам, а весь світ на нашому боці, і якщо дамо по зубах російсько-фашистським окупантам, будуть тільки вітати.
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