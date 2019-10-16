 Безусловной амнистии для всех участников событий на Донбассе быть не может, - Яременко

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ .
"В Украине у нас существует законопроект, который несколько иначе поясняет амнистию, наше понимание амнистии, нежели то, что заложено в Минских договорённостях-2. Там есть брутальная фраза о том, что Украина обеспечит амнистию, недискриминацию и непреследование для всех участников событий на Донбассе. Это не так", - заявил Яременко.
"Мы не можем отбросить общий принцип права - необратимость наказания для тех, кто совершили военные преступления, преступления против человечности, причастны к убийствам и пыткам. Украина никогда не пойдет на амнистию", - пояснил нардеп.
Он напомнил, что амнистия изложена отдельным пунктом Минских договоренностей.
Яременко заявил, что Украине следует двигаться в сторону принятия законов, которые позволят четко установить правовой статус людей, которые оставались на оккупированных территориях, "в какой-то форме, которая не содержит состав преступления в соответствии с уголовным законодательством, но может поддаваться моральному осуждению и т.д.".
По словам главы комитета, законодательство должно дать ответ на вопросы, что делать с такими людьми, а также с теми, кто состоял в незаконных вооруженных формированиях, но не причастны к убийствам, обстрелам украинских территорий, пыткам, с раскаявшимися.
"Могут быть отдельные процедуры в украинском законодательстве, которые будут предусматривать явку с повинной или признание своей вины, автоматическую отмену необходимости нести наказание или осуждение.
"Это определенные элементы и амнистии, и примирения. Но это не касается тех, кто причастен к убийствам. Очевидно, что закон об амнистии или о существовании амнистии в некоторой форме является требованием России в рамках мирного процесса, от которого Россия не отступит. Но, мы надеемся, что трактовка амнистии, понимание амнистии, как процесса помилования тех, кто признали свои преступления, и что эти преступления не являются настолько тяжкими, мне кажется, этот процесс мы сможем описать путём, который будет приемлем для украинского общества и будет соответствовать общим нормам права", - сказал Яременко.
Наговорил себе на три срока, вплоть до оправдания открытых врагов Украины.
просто тупые абстрактные теоретики...
а на практике не могут договориться или заставить перестать убивать наших, ведь запретив давать адекватную (а не дулями) ответку или бить на упреждение...тишины не добиться!!!
диванное войско и Вас может принять в свои ряды...
или Вы про что?
А тепер згадаймо того сивочолого генія світової дипломатії, котрий в інтерв'ю для УП щиросердно зізнався в своєму авторстві тексту і послідовності пунктів мінських договорняків.
"Дуже великий ажіотаж навколо візиту Петра Порошенка. Дуже велика кількість журналістів, медіа зібралися почути його коментарі після зустрічі в Мінську.
Президент сказав, що принципова відмінність цих перемовин, від попередніх, у тому, що він отримав гарантію, запевнення від безпосередньо Володимира Путіна. Він сподівається, що "Мінськ-2" буде успішнішим за "Мінськ-1", - зауважила журналістка."https://espreso.tv/news/2015/02/12/poroshenko_spodivayetsya__scho_quotminsk_2quot_bude_uspishnishym_za_quotminsk_1quot____zhurnalist
Туда/сюда и дыру впихнут в Украину, на ********** условиях и никуда не денешься....
Грушевский/Щербицкий/Кравчук/Кучма?
А значит что кучу трупов наших граждан и пытали нашил ребят "неизвестные неустановленные личности" .
А значит и амнистировать не надо!
Ну наши солдаты и добробаты - исключение! Вот на них уж точно и свидетели найдутся, и доказательства!
это черт яременко неделю назад хотел амнистировать всех боевиков
разогревочные митинги прошли, и он всраля? позно!
попытка легализации боевиков со стороны депутата Верховной Рады от слуги народа уже зафиксирована
если будет майдан - то нужно и про яременко не забыть