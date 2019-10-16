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 Политика Украины
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Все про:амнистия (375) Донбасс (19669) наемники РФ (941) Яременко Богдан (40)

 Безусловной амнистии для всех участников событий на Донбассе быть не может, - Яременко

Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко отметил, что безусловной амнистии наемникам РФ быть не может.

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ .

"В Украине у нас существует законопроект, который несколько иначе поясняет амнистию, наше понимание амнистии, нежели то, что заложено в Минских договорённостях-2. Там есть брутальная фраза о том, что Украина обеспечит амнистию, недискриминацию и непреследование для всех участников событий на Донбассе. Это не так", - заявил Яременко.

"Мы не можем отбросить общий принцип права - необратимость наказания для тех, кто совершили военные преступления, преступления против человечности, причастны к убийствам и пыткам. Украина никогда не пойдет на амнистию", - пояснил нардеп.

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Он напомнил, что амнистия изложена отдельным пунктом Минских договоренностей.

Яременко заявил, что Украине следует двигаться в сторону принятия законов, которые позволят четко установить правовой статус людей, которые оставались на оккупированных территориях, "в какой-то форме, которая не содержит состав преступления в соответствии с уголовным законодательством, но может поддаваться моральному осуждению и т.д.".

По словам главы комитета, законодательство должно дать ответ на вопросы, что делать с такими людьми, а также с теми, кто состоял в незаконных вооруженных формированиях, но не причастны к убийствам, обстрелам украинских территорий, пыткам, с раскаявшимися.

"Могут быть отдельные процедуры в украинском законодательстве, которые будут предусматривать явку с повинной или признание своей вины, автоматическую отмену необходимости нести наказание или осуждение.

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"Это определенные элементы и амнистии, и примирения. Но это не касается тех, кто причастен к убийствам. Очевидно, что закон об амнистии или о существовании амнистии в некоторой форме является требованием России в рамках мирного процесса, от которого Россия не отступит. Но, мы надеемся, что трактовка амнистии, понимание амнистии, как процесса помилования тех, кто признали свои преступления, и что эти преступления не являются настолько тяжкими, мне кажется, этот процесс мы сможем описать путём, который будет приемлем для украинского общества и будет соответствовать общим нормам права", - сказал Яременко.

Источник: https://censor.net.ua/n3154132
 
 
 Топ комментарии
 
Шо очко играет? Тото еще будет. 😀😀😀
Наговорил себе на три срока, вплоть до оправдания открытых врагов Украины.
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Зелений підсвинок дає заднього? А що це за така раптова зміна непохитної позиції?
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Да их сейчас заменят на новые лица, а тексты дадут читать старые. Полное АП фсбэшников сидит .
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Тобто продовження перемовин із росією не буде.
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Да их сейчас заменят на новые лица, а тексты дадут читать старые. Полное АП фсбэшников сидит .
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Ошиблась . Не АП , а ЖО... ЖО.. ОП У . ( офис презедента)
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Тобто воно ділить шкуру невбитого ведмідя. Спочатку зброю в них відберіть якось, а далі видно буде.
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Так тобі й повірили. Вже домовилися все і вся злити. Ватазєльоная.
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Якщо нема амністії домбабвійських вбивць, то перемовин нема. Зрозуміло?
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Шо очко играет? Тото еще будет. 😀😀😀
Наговорил себе на три срока, вплоть до оправдания открытых врагов Украины.
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Зелений підсвинок дає заднього? А що це за така раптова зміна непохитної позиції?
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теоретики...
просто тупые абстрактные теоретики...
а на практике не могут договориться или заставить перестать убивать наших, ведь запретив давать адекватную (а не дулями) ответку или бить на упреждение...тишины не добиться!!!
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да... на форуме...
диванное войско и Вас может принять в свои ряды...
или Вы про что?
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Приводжу повний текст одного з пунктів мінських домовленостей :" 5. Забезпечити помилування і амністію шляхом введення в силу закону, що забороняє переслідування і покарання осіб у зв'язку з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької та Луганської областей України. ".

А тепер згадаймо того сивочолого генія світової дипломатії, котрий в інтерв'ю для УП щиросердно зізнався в своєму авторстві тексту і послідовності пунктів мінських договорняків.
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Очередной раз тебе, зебилу, объясняю: Минские договоренности нужны были для того, чтобы остановить широкомасштабнок наступление )(уйла. И никто их при Порохе не собирался выполнять. По крайней мере без выполнения пунктов о безопасности( вывод войск агрессора, разоружение НВФ, передачу границы под контроль Украины). А ваш зебил по формуле шахермахера уже хочет провести выборы в ОРДЛО без выполнения всех этих условий. Так понятно? Или вы, зебилы, совсем конченые?
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Не репетуй так натужно , петєрасте - краще ось це прочитай, та подумай якщо є чим думати:
"Дуже великий ажіотаж навколо візиту Петра Порошенка. Дуже велика кількість журналістів, медіа зібралися почути його коментарі після зустрічі в Мінську.
Президент сказав, що принципова відмінність цих перемовин, від попередніх, у тому, що він отримав гарантію, запевнення від безпосередньо Володимира Путіна. Він сподівається, що "Мінськ-2" буде успішнішим за "Мінськ-1", - зауважила журналістка."https://espreso.tv/news/2015/02/12/poroshenko_spodivayetsya__scho_quotminsk_2quot_bude_uspishnishym_za_quotminsk_1quot____zhurnalist
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Еще раз: суть украинской дипломатии и заключается в том, чтобы обмануть )(уйла. И Порох своего добился: войска агрессора остановлены. Так понятнее?
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Петєрасте - ***** зупинили український народ, українська армія і українські добровольці поки трій найсвятіший петя никав свої статки по офшорах.. Так зрозуміліше, петєрасте:
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Навіщо ти так з казковими? Тебе товариство захисту тварин до суду притягне!)))
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Безусловной амнистии для всех участников событий в Донбассе ни в коем случае быть не может.
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Время покажет. Без амнистии мира не будет.
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Без амнистии мира не будет, а без посадок не будет и частичной амнистии.
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Дискримінація ЇМ забезпечена довічно. На "народному" рівні. В тому числі на рівні роботодавців.
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А того діда , що з медом приніс нашим хлопцям бомбу також під амністію , а тих , що лягали під наші БТРи і верещали"" пуцін введи"" також помилувати ?!!! Досить вже триндіти про нашнарод" ! Наших там нема !!! Нехай ПАРАША забирає собі тих покидьків разом з Їх довбаними шахтами і всім мотлохом !!! Безумовної амністії для всіх учасників подій на Донбасі бути не може, - Яременко - Цензор.НЕТ 266
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Да ты шо? а в дыре говорят другое - им другое обещали и пока выполняют...
Туда/сюда и дыру впихнут в Украину, на ********** условиях и никуда не денешься....
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Оккупированные территории должны быть полностью заблокированы и на этой территории работать должны только диверсанты и партизаны до полного вытеснения кацапских ублюдков за поребрик. Точка.
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с какого периода времени это должно было произойти?
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И, кто по вашему получается самый большой зраднык?
Грушевский/Щербицкий/Кравчук/Кучма?
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Ты еще скажи что раз судом не доказаны пытки и убийства, то лугандонские ур-ды никого не пытали и не убивали!
А значит что кучу трупов наших граждан и пытали нашил ребят "неизвестные неустановленные личности" .
А значит и амнистировать не надо!
Ну наши солдаты и добробаты - исключение! Вот на них уж точно и свидетели найдутся, и доказательства!
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https://censor.net.ua/news/3152428/reshat_ostatsya_bez_orujiya_pust_ostayutsya_yaremenko_o_mestnyh_boevikah_kotorye_voevali_protiv_ukrainy

это черт яременко неделю назад хотел амнистировать всех боевиков
разогревочные митинги прошли, и он всраля? позно!
попытка легализации боевиков со стороны депутата Верховной Рады от слуги народа уже зафиксирована

если будет майдан - то нужно и про яременко не забыть
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Какое значение имеет мнение каких-то"яременок" - как в "нормандии" решат, так и будет! Украина объект, а не субъект.....
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